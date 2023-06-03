虚实莫测？大卫·马丁新冠病毒阴谋论搅动中国社媒风云

首届全球新冠疫情峰会于2021年举办，主要由来自右倾民粹主义党派的欧洲议会议员创立。这一非官方峰会邀请来自世界各地的公共卫生专家到场做15至30分钟的演讲，演讲主题与新冠疫情流行相关。然而，在会议上，这些不同演讲者所呈现的不同演讲内容中存在一个共同点——即他们均对与新冠疫情大流行相关的已经证实的科学事实持怀疑态度，并对世界对疫情流行所作出的反应持批判态度。每一位演讲者都将自己的主张建立在被广泛质疑的数据统计之上，并将疫情与其背后更广泛的政策议题——即疫情相关政策如何不公正地剥夺了公众的自由和权利相提并论。如果仅统计观众席中到场的欧洲议会议员，那么2023年的峰会上至少有70位议员出席。这些帮助组织并在峰会上发言的欧洲议会成员包括来自罗马尼亚的Cristian Terhes、意大利的Francesca Donato、德国的Christine Anderson，以及克罗地亚的Ivan Sinčić和Mislav Kolakušić。鉴于该峰会的非官方性质，找到完整的会议录音尤为困难。不过，欧洲议会议员Terhes在其YouTube个人主页上发布了有关峰会的两部分完整录像（ 第一部分 和 第二部分 ）。

在马丁博士于该峰会上发表的 20分钟演讲 中，他声称正是美国政府和其主要疫苗制造商辉瑞恶意制造并在2003年SARS冠状病毒大流行和新冠疫情大流行前释放了病毒，其目的是确保世界接受统一的新冠疫苗。虽然在演讲中马丁博士声称已掌握美国政府支持「生化恐怖主义」的证据，但峰会录像中并未展示与之相关的幻灯片。因此，其大部分主张缺乏实际证据。

在过去几天内，因其演讲内容与受中国舆论方面青睐的「美国遍布全球的生物实验室是造成人类历史上最严重疫情之一的祸首」的阴谋论叙事遥相呼应，马丁博士在中国社媒上收获了一批狂热拥趸。这一情况在一些调查——如China Focus有关中国民众对俄乌战争的看法的线上民调一——中得到部分证实。这项民调显示，大部分中国网民相信俄罗斯关于在乌克兰发现美国生物实验室的阴谋论。马丁的演讲上线后，一位外号为“米兰大侠”的中国网民为马丁的演讲添加了中文字幕并于5月29日将配以字幕的视频 上传至百度 。在视频发布不到一天的时间内，其便已收到超过8,000条评论，27,000次点赞和640,000次浏览。许多网民对米兰大侠上传配有中文字幕的视频表示赞许，并赞马丁为勇于揭露美国丑恶真相的「英雄」。

马丁本人的背景也为这个视频增加了一定的可信度。除了为中国大陆一些金融公司提供咨询服务外，马丁与中国几乎没有任何其他交往。因此，其能够一夕之间在中国社媒上搅动风云可能更多与其演讲视频的内容有关，而非预先存在的政治联结。马丁曾出版 多本自助励志书籍 ， 2013 年在TED做过一次金融演讲 ，他在2020年阴谋论纪录片《 疫情时代 ：洗脑 》中扮演了重要角色，还曾作为嘉宾分析师在CNBC和彭博社等媒体亮相。马丁的 YouTube频道 知名度最高。该频道内容经常涉及 疫苗 、 口罩 和与其他健康措施话题相关的阴谋论。频道中一些视频曾因违反Youtube服务条款而遭下架。截至目前，马丁一共发布了275个视频，拥有近65,000个订阅者。该频道主要因其每周发布的视频系列「本周要闻」而受到欢迎。

马丁在2009年推出自己的YouTube频道，该频道涵盖从宗教、励志自助到健康保健等各类话题。疫情之后，该频道内容几乎全部与新冠病毒阴谋论有关。马丁的妻子金（Kim Martin）是一名来自澳大利亚的注册护士、顾问和自由职业的自助励志专家。她常与马丁一同主持他们的线上节目。尽管金在媒体和商务上的名气似乎与其丈夫相差甚远，但从许多他们发布的视频中可知，是金说服了马丁与公众中分享自己的想法，特别是在他们对新冠疫情源起的怀疑与日俱增之后。

马丁布鲁塞尔演讲视频的走红令规模小且并知者寥寥的新冠疫情峰会在YouTube和其他社交媒体上一夜成名。总体而言，马丁的阴谋论缺乏科学基础，但他仍能在言论自由的西方通过YouTube和其他渠道将此虚假信息广泛传播。他在新冠疫情峰会上的发言——尽管主办方不曾为他所持有的骇人观点提供任何影像证据——仍吸引了成千上万中国网民的关注。他在中国的“成功”是因为其观点恰好与中国政府提出的「新冠病毒源起美国而非中国」的叙事不谋而合。此外，即使「全球新冠疫情峰会」并非由欧盟官方举办，「欧洲议会议员」与欧盟官方亦无丝毫关联，但其假以欧盟名称的举措也令其和马丁的社媒平台被公众广泛接受。中国社媒和官媒经常利用来自海外的信息为其舆论宣传造势，马丁的视频在中国社交媒体的畅行无阻再次证明了这一策略。毫无疑问，类似马丁关于新冠病毒是美国生物恐怖主义的产物的阴谋论不但混淆是非，还是将人们健康和生命置于险境的祸源。