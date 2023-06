乔桥：阿奎利诺上将在纽约都说了什么？

5月23日,美国印太战区司令约翰·阿奎利诺(John Aquilino)在纽约曼哈美中关系全国委员会的年会上发表讲话(点击这里查看讲话的全文)。

阿奎利诺在讲话中率先强调,一、中美冲突并非不可避免;二、美国只寻求和平、繁荣和稳定,不寻求冲突。三,美国对台政策没有变,不主张台湾独立。他说,美国总统和国防部长授予他两项使命:“第一,防止(台海)冲突的发生;第二,如果我不能完成第一项使命,那我就做好准备进行战斗并取得胜利。”

阿奎利诺说,他认为中美目前处于竞争状态不仅仅是因为传统的国家实力此起彼伏使然,而是两国世界观截然不同的结果。他还抱怨基辛格不来听他讲话。

阿奎利诺接着回顾了中美关系的历史。他说,1978年美国的对华政策是提高两国接触的水平,把中国融入国际社会。这个政策的制定人当时的期待是,北京会遵守以规则为基础的国际秩序,遵守公开、透明和公平经济实践的原则。正是这个国际秩序和准则使得中国今天成为世界第二大经济体。但今天的情况与当年已经截然不同了。

阿奎利诺然后罗列了印太战区安全环境日益恶化的原因:

南海九段线和岛礁军事化

在东海单方面设立防空识别区

在中印边境改变实际控制线

对邻国的威胁和打压,特别是菲律宾

中美两军因事故或误判发生冲突的可能大幅度增加(他提到不久前中国一架歼11与美国RC-135侦察机之间俄距离仅仅6米。)

对台湾和香港的压制

在经济领域的胁迫政策

试图将联合国文件中对普世人权的提法全部剔除

没有谴责俄罗斯对乌克兰的侵略,还与莫斯科加深了伙伴关系

在各地非法捕鱼

试图用全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议取代现行的国际秩序

在“控诉“之后,阿奎利诺说,我以前说过,美中和平共处是可能的。美国不寻求冲突,我们拥抱一个遵守国际准则的世界,这些准则是所有国家都认同的。他特别举例说,在最近的苏丹冲突中,中国政府和其他许多政府请求美国协助撤离它们在苏丹的侨民。美国本着保护生命的原则提供了协助。因此,他认为中国会意识到合作而不是胁迫和冲突更符合中国利益。没有一个国家可以在孤立状态繁荣富强。“我们可以和平共处,但这需要对这个地区所有国家都承认的规则的一定的遵守。”

阿奎利诺在演讲中详细介绍了印太战区的情况:

美国是一个太平洋国家,不管媒体上怎么说,美军将会在国际法允许的范围内在整个太平洋地区飞行、航行和执行任务。

印太战区共有36个国家,美军一年与盟国和友邦搞120次演习。

印太战区向盟国和友邦提供训练并批准军售。

印太战区每天都在为防止武装冲突做最大的努力。

上任两年以来,他一直寻求跟中国对应战区长官的交流但未果。他认为交流不应该成为谈判的筹码。不交流所造成的危险太大,发生冲突的代价太高。“我真的很高兴能与南部战区指挥官、东部战区指挥官和北部战区指挥官,就我们如何确保安全行动进行对话。我不能强迫他们做他们不想做的事情。我不知道我们还能做什么。”

阿奎利诺最后说,“美国的承诺是维护一个与盟国和友邦共享的未来,这个未来建立在和平的基础之上。对我来说,这意味着为我们的子子孙孙营造一个和平、稳定和繁荣的世界。这是所有国家都可以共建的最终的共同立场。”

阿奎利诺演讲之后,美国关系全国委员会的主席欧伦斯和参加年会的会员提了不少问题,阿奎利诺对这些问题的回答比他的演讲透露的信息更多。

中美两军有无热线

阿奎利诺说,不能说美中双方没有热线,但是他认为,如果印太战区发生意外,他拨中方的电话,对方不会有人接。欧伦斯说,如果中美两军指挥官需要通过双方使馆及美国国务院和中国外交部才能取得联系,那的确是很麻烦的事。

俄乌战争的教训

阿奎利诺说北京在对台动武问题上三思而行可能是教训之一。“首先,并不存在所谓的速战速决。”如果决定要动武,其损失之大不言而喻。他说普京自以为2022年拿下乌克兰会与2014年拿下克里米亚一样唾手可得,但在乌克兰人的强力抵抗和整个西方世界的全力支持下,这场战争至今已持续了15个多月。台海冲突毫无疑问会极大扰乱全球经济。与此同时,“国际社会也会迅速团结起来”做出强烈反应。冲突不仅会带来军事问题,还会有经济问题,外交问题和其他一系列问题。总而言之,冲突对任何一方都没有好处。所以“我会竭尽全力维护和平,防范冲突。”

2027年是个坎

当被问到为何他的前任和其他美军高官总是就台海冲突发生的事件说三道四,阿奎利诺这个时间不是美国军方的判断,而是中国领导人命令自己的武装部队要在那一年做好作战的准备。他说他不会对何时发生冲突的问题做任何回答。“我能说的是,美国总统和国防部长授予我两项使命:“第一,防止(台海)冲突的发生;第二,如果我不能完成第一项使命,那我就做好准备进行战斗并取得胜利。无论发生什么,美国的武装部队都会为执行这两项使命完成人员部署、作战培训、武器装备和防线设置。” (What I can tell you is the Secretary and the President have tasked me with two missions. The first is to prevent this conflict. And then the second one is if I fail at mission one, to be ready and prepared to fight and win. So, no matter when it happens, Steve, the United States military is manned, trained, equipped, postured, and ready to execute both of those missions. )

欧伦斯对阿奎利诺说,台海问题既是一个军事判断,也是一个军事判断。美方跟中方一样,必须对可能造成的伤亡(可能是几十万,也可能是几百万)有所判断。阿奎利诺说这不是美方关心的问题。欧伦斯说美方当然要关心,只有对这个问题有了清楚的认识,美方才会决定是不是要做中方从政治角度讲根本无法接受的事情。

侵略伊拉克是否违反了国际法

欧伦斯提到了美国对伊拉克的战争,并指出联合国认为这是一场非凡国际法的武装入侵。阿奎利诺对这个问题的回答苍白无力,他请诸位考虑当时的实际情况,还说联合国并非没有通过一系列制裁伊拉克的决议。

化解朝核危机是美中合作的最好渠道

阿奎利诺说,从去年以来,朝鲜发射了70多枚导弹。平壤也在增加自己的核武器能力。其实,这正是美中可以展开合作的领域。他说,中国与朝鲜的关系与美国同朝鲜的关系不可同日而语。平壤的行为制造了区域不稳定。美方希望中方可以告诉平壤这样做不符合任何一方的利益。他说,“我们会不断向中方请求帮助。”

尹忠良少将提问

中国常驻联合国代表团军参团尹忠良少将作为听众向阿奎利诺将军表示,“我想强调的是,中国致力于同美国建立像你所说的不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的稳定关系。我们愿本着携手共赢的精神,以对话合作谋安全。” 阿奎利诺回答,“我很乐意看到(你说的)得到证明。”

如何解读阿奎利诺的演讲?

首先,美国对华政策因为决策人(文官和军官)对中国看法的改变发生了巨大变化。然而,截至目前,美国的对台政策没有变,华盛顿不支持台湾独立。

其次,军人的第一职责是避战。作为印太战区的指挥官,他的第一使命是维护和平,防范冲突。

第三,他非常期待与中国负责同一战区的司令官通话。

第四,两军合作空间很大,从救灾、人道主义援助到朝鲜半岛无核化。

最后,他无法解释美国政策的双重标准问题。正因为如此,他对中国的指责也显得有气无力。他心眼不大,居然抱怨还有几天就100岁的基辛格不来听他讲话。