美国中央情报局长5月曾访问中国

中情局对伯恩斯上月是否访华拒绝发表评论。

美中关系近年来因台海、南海、经贸和其他问题持续走低。

去年11月，中国国家主席和美国总统在巴厘参加G20会议时举行了峰会，并就稳定美中关系提出了具体措施。

美国国务卿布林肯今年2月计划出访中国，但在中国的气球在美国领空被击落之后他推迟了访华计划。

最近，不少迹象似乎表明美中关系正在回暖。

5月10-11日，美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）与中国中央外办主任王毅在维也纳举行会谈。

在日本广岛参加G7会议期间，拜登总统对记者说，美中关系会很快解冻。

5月24日，中国驻美大使谢锋飞抵纽约。

5月25日，美国商务部长罗蒙多（Gina Raimondo）与中国商务部长王文涛在华盛顿会晤。之后，王文涛又与美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在底特律见面。

白宫最近还表示，美国财政部长耶伦（Janet Yellen）和商务部长罗蒙多将会于近期访问中国。

美国上到总统下致各部部长都多次表示，美方愿意与中国各对应部门保持沟通。不过，美国印太战区司令阿奎利诺5月23日在纽约发表演讲时说，过去两年他一直试图与自己对应的中国军方指挥官见面，但中方一直没有做出回应。

美国国防部今天（6月2日）说，在新加坡香格里拉论坛期间，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）与中国国防部长李尚福握手，但两人没有举行正式会谈。中方因为美国没有取消对李尚福的制裁而拒绝了美国五角大楼提出的两国防长在新加坡举行会谈的要求。

苏利文今天在参加美国军控协会组织的一次会议上表示，美国政府愿意在不设置任何先决条件的情况下与中国政府就控制核武器问题展开谈判，但中方一直不愿意就此与美方对话。他说，中方一直不愿意把战略稳定问题与双边关系的其他问题分“分而治之”，这种做法在过去几十年一直是核武器和战略安全的基石。

截至发稿期间，中国政府没有就伯恩斯5月是否访问中国表态。