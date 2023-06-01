鲍盛刚：中美关系的经济学分析

如果说经济学家致命的自负是否认政府与权力的作用，那么我们也可以说政治家致命的自负往往是无视市场的规律。30多年前，新自由主义潮流风靡全球，英国首相玛格丽特·撒切尔解释道，理由是“别无选择”。市场掌握全局，那些试图违背历史潮流的国家将会为它们的愚蠢付出代价。但是，30多年后，相反认为这种认识是肤浅的，因为正是权力决定了权威与市场之间的关系，除非施展权力和拥有权威的人允许，市场不可能在政治经济方面发挥主导作用。那么，到底是国家决定市场，还是市场决定国家呢？

已故美国地缘政治战略家布热津斯基曾经写到：我们这个时代的悖论是，人类社会正同时朝着更加融合和更加分散的两个方向发展。一方面，人类之间的联系越来越紧密，另一方面不同社会之间的差异在扩大。在这种背景下，地理上的邻近性不仅没有促进相互融合，而且导致了相互间的紧张关系，这种紧张关系是由有关全球性拥挤现象的一种新观念所引起的。可以说目前中美关系的变化正是我们这个时代悖论的最典型表现。30多年前，美国与西方国家是经济全球化的倡导者与推动者，而产业转移被认为是一条“微笑曲线”。显然，在这条微笑曲线中，微笑的是美国与西方国家的大型跨国公司，因为它们控制了曲线的两头，由此控制了利润，而至于中国与新兴经济体国家作为制造加工中间环节，实际上是为它们打工而已。所以，当时美国与西方国家大多数人对于产业转移与中国制造不屑一顾。但是，30多年后，“微笑曲线”突然变成了“哭泣曲线”，美国与西方国家认为是中国抢走了他们的饭碗，掏空了他们的制造业，是中国剥削了他们。中国“吃亏”变成了美国“吃亏”，这又是因为什么呢？究其原因，我们不难看出，美国企业是中美贸易的最大赢家，他们在中国赚得盆满钵满，所以对他们来讲中国是机遇，绝对不是威胁。但是，问题是他们在中国获得的利润并没有惠及美国社会，相反是以牺牲美国社会和国家利益为代价的。一方面由于将产业外包或者转移到中国，导致美国自身产业的空洞化，就业机会的流失，中产阶级的贫困化。另一方面随着产业外包与转移到中国，然后又将产品运回美国销售，尽管产品价格是降低了，这有利于消费者，但是美国与中国的贸易逆差却上升了。而且更为重要的是中国变成了世界工厂，美国变成了能源与农产品出口国，这一变化又进一步加速了世界权力中心的转移。由此，不难看出所谓中美关系问题的根源实际上在于美国自身的政治，中美关系问题是美国政治的继续与外化。