林洋：中国在乌克兰问题上能否成功保持平衡？

【编者按】乌克兰危机是一个复杂且动态的问题。随着各方立场和利益地不断调整，中国在这场危机中的平衡也面临挑战。一方面，中国在涉及他国内部事务的问题上通常保持谨慎态度；另一方面，面对和俄罗斯的“友谊无上限”和与乌克兰的经济贸易联系，中国亦有自身利益和考量因素。随着乌克兰危机影响逐渐向全球蔓延，中国将何去何从？中俄关系又将如何左右中国对俄乌战争的态度与立场？针对该议题，本文特翻译林洋（Bonny Lin）于2023年5月17日发表于外交事务（Foreign Affairs）网络版上的文章以飧读者。

【作者简介】林洋（Bonny Lin），美国战略和国际研究中心（CSIS）中国实力项目主任、亚洲安全高级研究员。

4月21日，中国驻法国大使卢沙野宣称，克里米亚是否属于乌克兰，“取决于你如何看待这个问题”。他还表示，“前苏联加盟共和国在国际法中不具有作为主权国家的有效地位”，不仅质疑乌克兰主权地位，还进一步将曾隶属于苏联的多个国家囊括在内，无异于火上浇油。这些极具煽动性的言论受到广泛批评，欧洲议会80名议员敦促法国政府驱逐卢沙野。对此，北京试图淡化处理，并表态称这仅代表卢沙野个人观点。

在卢沙野表达上述观点五天后，中国国家领导人与乌克兰总统泽连斯基进行了许诺已久的通话。一些分析人士对此表示欢迎，认为这将减低卢沙野言论带来的负面影响。还有人怀疑这位驻法大使故意放话，以刺探中国作出类似官方表态的情况下，欧洲将会作何反应。在两国元首通话后，中国外交部长秦刚五月初出访德国、法国以及挪威。本周，负责中国政府处理乌克兰问题的新特使李辉将访问乌克兰、波兰、法国、德国以及俄罗斯，并与各国讨论如何达成“政治解决乌克兰危机”的目标。

在上述事态发展中，北京难以平衡相互冲突的目标成为被关注的焦点。中国力求优先考虑与最强大的战略伙伴俄罗斯的关系，这导致它无法秉持中立，立场偏向俄罗斯。与此同时，在中美关系恶化无可挽回、中国政策制定者对此日益悲观的情况下，对中国愈发重要的目标是保证欧洲不加入反华阵营。这促使中国试图把自己塑造成中立一方，减少对俄罗斯给予的部分支持。然而，随着战争的持续，北京发现这一立场难以维系，在最亲密的战略伙伴实力被削弱的同时，中国自身也面临更加复杂的安全环境。

因此，中国从置身事外转而开展斡旋，试图推动俄乌双方展开谈判。它围绕全球安全问题提出设想，就乌克兰问题发布立场文件，并任命一位特使与俄乌冲突各方保持接触。中国似乎还尝试各种方法，把乌克兰冲突归结为长期以来的复杂历史原因，以动摇他国对乌克兰的援助、维护俄罗斯利益。然而，扮演更积极的角色意味着北京或将高调行事，但收效缓慢。它也许仅能做到树立起有益的负责任的大国形象，而无法在公平的、为俄乌双方所接受的条件下，担负起结束战争的使命。

错误预测

去年，在俄罗斯侵略战争爆发后不久，中国即有权威专家围绕战争的影响和走势作出评估。很多人起初认为战争很快会结束，有些甚至预测战争的地缘政治影响不会触及欧洲以外地区。

即使俄乌战争没有快速的解决办法这一点已经很清楚，中国国内的主流观点仍认为中国不应卷入冲突。战争开始一个月后，来自不同研究领域的国内知名战略专家们齐聚北京，研讨俄乌冲突对全球秩序的影响，这其中包括《超限战》（该书1999年出版，主要内容是不涉及军事行动、不使用致命方式的新型战争形式，有较大影响力）的作者乔良等。据专家们研判，冲突不太可能立即结束，战争长期化将对中国有利。他们认为，为把危机转化为与俄罗斯、美国以及欧洲重塑关系的机会——三个国家都会为持续的战争付出更大代价，中国应保持中立。

中国战略专家们赞成向俄罗斯提供秘密援助，以帮助俄罗斯维持战争和维护俄社会稳定。但他们不建议北京的立场完全倒向俄罗斯一方。北京可以借俄乌冲突的契机，缓和与美国的紧张关系，尤其要善用拜登总统在任期间，这将比未来可能到来的特朗普政府胜算要大。

他们还建议北京在战后发挥更大的外交作用。在国际事务中，中国应与大多数国家站在一起，支持如尊重各国主权，摒弃冷战思维，并以有益于自己的方式对国际问题作出回应。专家们还呼吁中国承担更多责任，包括担任国际问题调停人、制订新型国际秩序的规则等。

中国高层领导人是否完全认同这些专家观点，我们不得而知，但他们的许多建议获得采纳，比如，中国试图把自己放在俄乌冲突中立的位置。2月份发布的中国对乌克兰立场文件，也采用了专家们提出的尊重国家主权及摒弃冷战思维的观点。

对于北京能否让战争为己所用，持谨慎乐观态度的学者们很快被现实反驳。尽管中国作出努力，大多数发达国家仍将中国的立场视为极度亲俄。许多中国分析人士担心这种看法会影响中国在欧洲的形象，使欧洲政府及公众将中国视为敌人。此外，在俄乌冲突持续的情况下，美中关系进一步恶化。中国处理乌克兰问题的做法进一步加剧世界的担忧——北京是否有意对台湾使用武力。这种担心增强了国际社会对台北的支持，同时让中国自身的安全环境日益恶化。

到2022年中，中国专家们已认为战争的持续只会损害中国利益。国内主流观点将乌克兰战争视为北约支持的代理人战争，以削弱俄罗斯为目标，而俄罗斯却是中国对抗西方压迫和围堵的友国邦。许多人提出美国才是战争的赢家，美国在支持乌克兰军事行动中获得宝贵经验，比如，对俄罗斯实施具有威慑性的制裁将来可用于对付中国。与此同时，俄乌冲突使华盛顿有机会激活及加强美国与欧洲及其他国家的盟友关系。在中国学者们看来，毋庸置疑，乌克兰战争削弱了俄罗斯实力，但他们不确定的是，美国或欧洲是否也付出了同等代价。

过去一年里，乌克兰战争愈发让北京担忧。俄罗斯面临来自乌克兰顽强的军事抵抗，武器弹药库存不足，美俄可能爆发直接冲突，核战来临似乎不是没有可能。对此，中国无法坐视不理。中国分析人士认为，如果俄罗斯认为本国有战败风险，它将诉诸核武器。中国媒体报道了俄罗斯反复抛出的核威胁，及参加2022年10月俄罗斯军演的俄核战略部队。然而，在北京看来，使用核武器的威胁不仅来自俄罗斯，同样也来自北约，在俄罗斯举行核力量演习时，北约在同一时间开展核威慑演练。