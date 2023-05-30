美国需抓住机会与中国“和好”

美中战略竞争或将进入一个新阶段。在历经数月的争吵和僵局之后，美中两国正尝试恢复接触。此时，华盛顿和北京所面临的挑战是如何抓住这一机会为稳定关系创造一个持久基础。未来全球的稳定和繁荣在此一刻。本周，中国新任驻美大使赴任，填补了长时间空缺；中国商务部长亦前往华盛顿，这是中国自2020年以来首位到访的高级官员。

最重要的是，本月美国国家安全顾问杰克·沙利文与中国最高外交官员王毅会面，重启了自今年春便陷入停滞的对话。这一会面或成为美中双方最重要的对话渠道；未来将有更多高层互动。未来几位美国内阁官员很可能将前往北京。中国领导人可能会在出席第31届亚太经合组织领导人非正式会议时前往旧金山访问。

所有这些会晤和访问都将为双边关系迈向稳定轨道创造机会之窗，降低意外、误会，或危机发生的可能性。虽然这一机会之窗开放有限，且尚处于不稳定之中，但若得到妥善利用，其将为美中两国创造更多值得期待、有弹性且富有成效的关系。美中双方均表示两国渴望更加稳定的关系，减少动荡和摩擦。双方渴望稳定关系的理由各有不同，目前尚不清楚对抗性观点是否能得到调和。

华盛顿方面希望进行对话和降低风险，同时采取更多的竞争和反制政策。相比之下，中国希望减轻美国及其盟友不断向其施加的战略压力，亦渴求能继续对全球规则和规范施加影响以使其更能满足自身利益。未来几月，美中两国将持续寻求一种新常态——或说一种新的战略平衡。此时正逢关键时刻——在2024年大选占据华盛顿视线之前，这是拜登的最后机会。

美国及其盟友正处于一种新型战略竞争的初级阶段。该竞争在现代国际事务中前所未有。对每个人来说，这一机会都是地缘政治方面的未知领域。那么，决策者应如何尽最大努力地抓住并利用这一机会呢？