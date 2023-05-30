美国需抓住机会与中国“和好”

【编者注】本文原标题为“The US must grasp the opportunity to stabilise relations with China”，于2023年5月26日发表于《金融时报》（Financial Times）。
【作者简介】埃文·梅代罗斯（Evan Medeiros），中文名麦艾文，前美国国家安全委员会顾问（2009-2015），乔治城大学教授。
随着美中两国高层互动的增多，双方有必要致力于重新建立切实联系。尽管“监视”气球事件的阴霾尚未散去，但中国和美国应保持务实沟通，而非一味翻旧帐。
美中战略竞争或将进入一个新阶段。在历经数月的争吵和僵局之后，美中两国正尝试恢复接触。此时，华盛顿和北京所面临的挑战是如何抓住这一机会为稳定关系创造一个持久基础。未来全球的稳定和繁荣在此一刻。本周，中国新任驻美大使赴任，填补了长时间空缺；中国商务部长亦前往华盛顿，这是中国自2020年以来首位到访的高级官员。
最重要的是，本月美国国家安全顾问杰克·沙利文与中国最高外交官员王毅会面，重启了自今年春便陷入停滞的对话。这一会面或成为美中双方最重要的对话渠道；未来将有更多高层互动。未来几位美国内阁官员很可能将前往北京。中国领导人可能会在出席第31届亚太经合组织领导人非正式会议时前往旧金山访问。
所有这些会晤和访问都将为双边关系迈向稳定轨道创造机会之窗，降低意外、误会，或危机发生的可能性。虽然这一机会之窗开放有限，且尚处于不稳定之中，但若得到妥善利用，其将为美中两国创造更多值得期待、有弹性且富有成效的关系。美中双方均表示两国渴望更加稳定的关系，减少动荡和摩擦。双方渴望稳定关系的理由各有不同，目前尚不清楚对抗性观点是否能得到调和。
华盛顿方面希望进行对话和降低风险，同时采取更多的竞争和反制政策。相比之下，中国希望减轻美国及其盟友不断向其施加的战略压力，亦渴求能继续对全球规则和规范施加影响以使其更能满足自身利益。未来几月，美中两国将持续寻求一种新常态——或说一种新的战略平衡。此时正逢关键时刻——在2024年大选占据华盛顿视线之前，这是拜登的最后机会。
美国及其盟友正处于一种新型战略竞争的初级阶段。该竞争在现代国际事务中前所未有。对每个人来说，这一机会都是地缘政治方面的未知领域。那么，决策者应如何尽最大努力地抓住并利用这一机会呢？
首先，美国领导人和欧洲、亚洲国家和地区的领导人需明晰当前局势。中国领导人治下的中国富有能力且雄心勃勃，但亦有面临低谷和危机时刻的困扰。当前，中国领导人认为中国和“西方世界”之间陷入了一场长期的地缘政治和意识形态竞争，并将这一竞争视作中国内部和外部安全稳定的主要威胁。他对自己这一观点愈发确信。这一状态从其今年三月发表的一份公开声明中得以体现。在这份声明中，中国领导人罕见公开谴责“以美国为首的西方对中国实施了全方位的遏制、包围和打压”。因此，随着双方竞争军事化和全球化和核武器被提及，华盛顿和北京不断试探对方底线。
中国领导人对风险和摩擦的容忍度正在攀升，而美中关系则缺乏处理这一复杂局势的机制。美中双方面临的新阶段并非缓和期，相反，其指向重新建立联系。双方需重建基本沟通渠道。华盛顿及其合作伙伴应致力于探索如何与中国领导人团队中的新一代技术官员、安全官员和智囊成员进行对话。这一过程充满风险。
随着美中两国重建沟通渠道，美国将和中国一道关注如何改善双边关系，而非关注如何推动美国利益。这是北京巧妙运用的策略，用以为其争取时间和优势。
第二，华盛顿应制定一个全面互动计划，包括中国领导人可能的赴美访问。华盛顿和北京应尝试就持续对话建立基础，为双方最关注的重要议题设置议程，并尝试解决一些无关痛痒的问题。比如，两国可以考虑先增加直飞航班和放宽出镜限制。双方面对的重大挑战包括中国对朝鲜和伊朗政策，以及北京对乌克兰人道主义援助上作出的贡献。
第三，华盛顿需要明确目标并继续前进。这些目标应包括降低中国对美国政策意图的误解、澄清美国政策（尤其是对台相关政策）、确保公平合理的竞争形式，并就共同问题展开合作。此外，美国需就过往成功或失败经验相应地调整政策。长期以来，关于乌克兰、朝鲜、伊朗、全球宏观经济和金融稳定（尤其是新兴市场债务）的持续对话一直是美国两国面临的迫在眉睫的议题。美国如何开放自身以促进中国在这些议题上发挥建设性作用，值得我们探索。
第四，双方都需要保持务实态度并设定可达到的目标。一再提及佩洛西访台和气球时间只会令两国关系雪上加霜。如今美中两国局势虽不足以和曾经的美苏冷战相对比，但后者亦可为双方提供一定参考。但即便是冷战也有其阶段性和变革性时刻，比如古巴导弹危机。美中关系可能正面临与之类似的时刻。如果双方对眼前“和好”的机会之窗视而不见，那将是一场悲剧，旧日危机可能会再度出现。