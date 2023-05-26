欧洲视角下中国外交的阳谋与阴谋

【编者注】《中国趋势》（China Trends）是蒙田研究所（Institut Montaigne）亚洲项目的季刊，旨在聚焦中国议题，从中文资料中寻求对中国的理解。蒙田研究所是法国一家颇具影响力的非营利性独立智库。该智库创立目的是为法国和欧洲地区提供公共政策建议并激发政治辩论，为政治决策提供启示。蒙田智库下属的亚洲项目旨在针对来自亚洲的议题和挑战提供政策建议。这些议题和挑战包括中国政治、经济和外交轨迹、欧盟-中国关系、欧洲对印太地区的外交政策、数字问题、技术与地缘政治、气候、能源和环境政策。同时，亚洲项目亦会举办政策制定相关活动，如发起主题性政策研究项目和欧洲与亚洲、欧洲和美国合作伙伴的二轨对话等。本站特甄选并编译2023年3月《中国趋势》刊载的四篇文章，不同于当下热门的来自美国和中国视角的对美中两国外交手段与政策的评论文章，该文章合集从欧洲视角讨论和分析了与中国相关的政治和经济类话题，如俄乌关系、国际贸易、中国内政、美中关系、美中关系对他国（地区）外交关系的影响等。对国际关系感兴趣的读者可从第三视角了解国际社会对中国外交和相关政策的看法，理解不同地区对中国政策存在的认知偏差。本文亦为当前美中两国如何针对性地降低分歧、增进信任并发展建设性关系提供参考。

【作者简介】

François Godement （顾德明）：中国及东亚战略和国际问题专家，卡内基国际和平研究院亚洲项目非常驻资深研究员；法国高等社会科学研究院中国现代史博士。

Mathieu Duchâtel（杜懋之）：法国蒙田研究所亚洲项目主任，前欧洲对外关系委员会亚洲和中国项目高级政策研究员和副主任（2015-2018年）；巴黎政治学院政治学博士。

Marcin Przychodniak：波兰国际事务研究所中国分析师，研究领域为中国外交政策和国际事务；华沙大学政治学博士。

François Chimits：经济学家，德国墨卡托中国研究中心分析师，研究领域为对外贸易和贸易伙伴面临的贸易环境挑战。

Francesca Ghiretti：德国墨卡托中国研究中心分析师，研究领域为欧盟-中国关系和经济安全、“一带一路”倡议发展、中国与南欧事务、英中关系；伦敦国王学院战争研究博士。

François Godement：机会主义的胜利与成本效益分析

近期，从外交访问到中国外交政策，中国领导人的全球性威势无处不在。由他发起的《全球安全倡议》、《全球发展倡议》，甚或《全球文明倡议》——虽然言辞夸饰，但这些向世界发出的倡议极大程度地强化了中国对所谓“话语权”的争夺。郑必坚——中国政府的高级理论智囊，在2003年至2004年之间提出了“和平崛起”的概念，并将之在国内外推广。这一概念似乎某种程度上也标志着“话语权”理念的率先使用。【注1】中国前任领导人胡锦涛（2002-2012）将话语权作为推进中国软实力的先决条件。更简单来讲，中国现任领导人在2012年便已表明要“讲好中国故事”。【注2】

在或许是表明其在俄乌战争中所持立场的最佳时机，中国选择在伊朗和沙特阿拉伯之间扮演调解者的角色。同样，在2016年缅北冲突发生时，中国亦在非洲各国之间的冲突中发挥着积极作用。当然，中国外交部发布的“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”12点声明也标志着中国外交的一大进展。总体而言，这些举措都与中国往常谨慎而缓慢的外交策略大相径庭，也与习惯性的根深蒂固般的将中国任何坚定主动的外交行为仅仅视为对其他主体错误行为的回应全然不同。

中国在全球经济中不断增长的重要地位、几十年来不断攀升甚至已超过其GDP增长率的军费开支、显著的权力集中并与世界上几乎所有的民主政体发生的政治纷争，都进一步表明中国全球性力量的增强，且其欲借助该力量重塑国际秩序。近半个世纪以来，人们对“中国崛起”充满美好的遐思。在这些过去的日子里，人们对中国未来的发展方向作出了各种假设。当前，过去曾对中国的全球开放和发展市场经济将推动全球融合的想法被证明是错误的。今时今日，世界突然发现中国的外交角色正由被动转为主动，同时亦具有了挑战美国全球领导地位的能力。过往的种种限制——包括众所周知的中国对其应尽责任的闪避——都可能被遗忘。中国将争取所谓“全球南方”诸国的支持放至首位，并借机将其转化为反美、反西方国家的共识，此举引发世界瞩目。

但我们应遵循两个指导性的观察方法以便更近距离地了解中国外交全貌。其一，中国的能力是否与之在国际社会投下的深重阴影相匹配？其二，中国准备在其付诸努力的对外交往中承担何种风险——是扮演向西方民主社会咆哮的敌人，国家与地区间矛盾的调解者和和平使者，抑或威权国家迫切想要拉拢的朋友？心口之间，我们尽力挖掘事实与真相。实际情况向人们展现了全然不同的图景：中国正作为一个机会主义大国巧妙地利用民主阵营的弱点与分歧，并谴责其所遭受到的后者的围堵与打压。

在财务方面，中国积累了西方货币的盈余。人们口中的中国软实力——指的是其贸易和借贷实力。然而，中国几乎难以与美元脱钩，也无法要求新兴世界偿还其贷款：其作为债权人所获的力量依赖于其作为出口商的收入。也就是说，人们对中国商品的渴求构成了其主要财富来源。其在商业上占据主导地位、与之贸易的俄罗斯或中东地区的国家，不过是微不足道的角色。在军事方面，数十年的预算扩张并不只是为了训练作战部署和增进经验。挑衅和偶发性地越过红线——或者改变其已发布的目标——才是中国政府所擅之处，且其之所以有此举动，是因为深知对手并不愿卷入冲突之中。其很快便对对手的“息事宁人”视而不见，并谴责对手所施加的制裁无异于是战争行为。以上行为皆因中国拥有与美国几乎同等水平的核武器，而核武器无法帮助任何人开疆拓土。

那么，中国是否正在扮演一个调解者呢？其在伊朗和沙特阿拉伯之间恢复双边外交关系的协议中扮演的积极角色的确引人深思。但让我们把目光投向表象之外。在上世纪八十年代，利雅得购买了中国的中程导弹。伊朗自伊拉克战争以来一直与中国形影不离。早在北京会谈之前，沙特政府和伊朗政府便已在巴格达开始了秘密谈判。中国的确在调解两国关系上发挥了重要作用：其在两国之间保持着绝对中立，这一立场从中国领导人在2016年连续访问沙特阿拉伯、埃及、伊朗便可窥一二。美国和欧洲对伊朗的制裁、沙特王国在卡舒吉谋杀案后对西方人权立场日渐增加的敌意、欧洲在世界影响力的衰退，种种因由都使北京得以作为善意的东道主为两国会谈提供理想场所。但是，北京是否对两国重修旧好所达成的协议提供类似《戴维营协议》那样的保障？显然没有。当然，中国对俄罗斯的偏袒使得任何比较都失去了意义。如果某时某刻我们找到解决乌克兰战争的办法，中国便可能是两国之间合适的信使，并通过提高或降低其支持——满足各方的期待。最可能的情况是，如同1954年的日内瓦会议一样，中国最终会成为充当俄罗斯的“教父”和保证人的角色，但其绝不会是调解者。

如同我们所见的中俄关系上的种种微妙之处，中国也并非是一个赌徒和风险偏好者。实际上，中国对于普京的支持一直以来都是公开且大幅度的，幅度之大甚至包括中国领导人恭贺普京“连任”。【注3】这打破了北京所秉持的反对外部干涉国家内政的一贯态度。同时，北京重申了与俄罗斯“无止境”的友谊，作为对从北约扩张到福岛核废料的回应。不过，北京并未提及对俄罗斯的物质支持——特别是武器支持。尽管普京早前声称其与中国即将达成关于“西伯利亚力量2号”天然气管道项目的合作协议，但中方在会议期间并未证实此事。