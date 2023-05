中俄关系将如何影响俄乌战争和全球局势

【编者注】本文4月26日由美国《外交事务》杂志发布,英文题目是“How China Could Save Putin’s War in Ukraine:The Logic—and Consequences—of Chinese Military Support for Russia”。Liana Fix是美国外交委员会的高级研究员,主要研究领域为德国和欧洲的外交及安全政策。Michael Kimmage是美国天主教大学的历史学教授,主要研究领域为美国、欧洲和俄罗斯历史。正因为如此,这两位学者对中国的对俄乌战争立场和对策的分析显得有点偏颇,但这种观点在欧美相对普遍,本站特翻译成中文以飨读者。这篇文章最值得关注的其实是它篇幅最短的部分,即欧洲如何可以让中国在早日结束俄乌战争方面发挥更大的作用。中国的决策人和政策精英必须对欧洲国家对俄乌战争的看法有更为深刻的认识,在这个问题上对欧洲的感受置若罔闻并进而得罪欧洲会使与美国的关系越来越僵的中国同时面对美欧两大阵营的敌视,并可能同时失去这两大市场。如是,中国的外交会进入一个困难时期,已经开始萎靡不振的中国经济更会是“破船又遇顶头风”。

过去一年里,中国充分利用俄罗斯对乌克兰的战争,成为俄乌冲突中为数不多的受益国之一。中国以谨慎的和平缔造者的姿态,争取到了对俄罗斯更多的筹码。在俄乌战争中,北京亲俄立场凸显,它是莫斯科重要的支持者,在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰前夕曾宣布中俄伙伴关系“没有上限”,俄罗斯战时经济没有崩溃也有赖于北京的帮助。莫斯科日益依赖中国,这种依赖关系让中国有利可图,也可为北京方面所用,并可能在未来不断加深。中国宣称在地缘政治中高举“多边主义”,促使多个全球南方国家冷眼旁观、不愿意支持乌克兰的正义战争。在吹嘘自己在伊朗和沙特阿拉伯关系和解中发挥的作用后,中国现在四处宣扬关于乌克兰的“和平方案”,这份完全不切实际的提议几乎只单方面照顾到了俄罗斯的利益。(这从该方案里没有包括要求俄罗斯从乌克兰撤军这一点上可以看出来。)不论有何不足之处,中国领导人拿着这一纸方案把自己塑造成了外交调停人,中国也一跃而成为乌克兰战后重建可能的参与者之一。

作为旁观者,北京赢得不少好处,但它不会一直甘心处于边缘位置。一个战败的俄罗斯不符合中国利益。在对抗以美国为首的国际秩序中,克里姆林宫是北京最重要伙伴。抛开两国的分歧,中俄两国已开始共同倡导和推进另一种国际秩序,该秩序有自己的战争与和平规则、金融中心和多边主义机构。在四月份结束对莫斯科访问时,中国领导人称世界正面临“百年未有之大变局”,“中俄在其中共同推动着这些变化”。俄罗斯战败将削弱这种叙事的可信度,而给美国以从容的机会把精力和资源用于与中国竞争。

为避免上述情形,除经济支援和士气支持外,中国可以通过提供致命武器援助救俄罗斯于水火。这样一来可以拖延战争时间,防止俄罗斯溃败,甚至可以帮助俄罗斯迅速实现某种程度的胜利。中国可以提供秘密援助,即提供不会被美国情报机构察觉的援助。中国向俄罗斯输送包括所谓猎枪在内的物品,民用军用均可,已构成援助俄罗斯的事实。中国也可以进行公开参与。如果它宣布开展武器输送,这将意味着中国与俄罗斯正式结盟,中国参战将掀开国际事务的新篇章,而发生在乌克兰的冲突真正上升到全球层面,中国和西方的关系将进入到更加敌对的状态。

一贯密切关注中国的美国称向俄罗斯提供致命武器援助是其红线。如果北京跨越这条红线,华盛顿警告称将会有严重后果(很可能是以重大的经济制裁为手段)。美国官员在向他们的中国同事发出警告时,应以坚定、一以贯之的态度表明采取这种行动的危险性。但同时也应认识到中国不会轻易被言语或者美国制裁的威胁所吓倒。

除上述可为美国诉诸的对策外,在阻止中国干涉俄乌战争方面,欧洲可以发挥重要作用。法国总统马克龙四月份访华,给人巴黎已向北京方面屈服的感觉,而事实上中国对于参与欧洲经济的渴求仍然是欧盟国家发挥影响力的重要原因。即使中国深信与一个敌对的美国修复关系只能无功而返,欧洲对它来说仍十分重要。如果要兑现这种影响力,欧洲应向中国挑明任何对俄罗斯的军事支持将引发欧洲国家严厉和一致的回应。美欧应提醒中国,中国参战也不会让西方减弱对乌克兰的支持。相反,西方国家只会加大援助力度,提升各方的战争成本和利害关系。

中国的盘算

中国在乌克兰战争中有三大国家利益。第一,防止俄罗斯总统普京倒台。普京治下的俄罗斯对中国具有战略意义。在中国看来,中美“新冷战”时代,俄罗斯可为中国提供廉价能源和广阔市场。中国既不愿看到普京被一位不那么亲北京的继任者替代,也不希望俄罗斯战败影响俄国内社会稳定。如最坏情形发生,俄罗斯发生解体,中俄边境地区将陷入混乱,中国与中亚、南高加索地区和欧洲的经贸往来将会受到阻碍。普京和中国领导人对战争结局也许看法不一致,但他们显然不可能容忍俄罗斯彻底战败。

中国也意识到乌克兰战争对国际秩序的影响。如果乌克兰明确获得胜利,西方国家的要求得到满足,美国将把乌克兰战争定义为美国主导的国际秩序、规则、美国国力和外交智慧的胜利。这将会对中国致力于构建一个有中国(或中俄)特色的新全球秩序构成打击。然而,如果战争久拖不决,并继续推动各国通胀和粮食安全问题,中国可以将俄乌冲突作为现存美国主导的国际秩序失败的证据。它可以说,三十年的美国霸权让我们深陷战争的泥沼,而中国则是倡导新国际秩序的负责任的利益相关国。用更直白的话说,中国乐见战争将美国的注意力和资源圈禁于欧洲,远离印太地区。

中国在乌克兰的第三项国家利益不一定与上述第二项利益相契合,它希望在乌克兰战后重建中分得一杯羹。俄罗斯、乌克兰和西方国家在战争中不断消耗自己,对此北京可以接受,但它希望在乌克兰最终的和平进程和经济重建中拥有发言权。在俄乌冲突爆发前,中国和乌克兰的经贸关系已得到较大发展,因此在战后重建方面中国无疑将发挥重要作用。