中俄关系将如何影响俄乌战争和全球局势

【编者注】本文4月26日由美国《外交事务》杂志发布，英文题目是“How China Could Save Putin’s War in Ukraine：The Logic—and Consequences—of Chinese Military Support for Russia”。Liana Fix是美国外交委员会的高级研究员，主要研究领域为德国和欧洲的外交及安全政策。Michael Kimmage是美国天主教大学的历史学教授，主要研究领域为美国、欧洲和俄罗斯历史。正因为如此，这两位学者对中国的对俄乌战争立场和对策的分析显得有点偏颇，但这种观点在欧美相对普遍，本站特翻译成中文以飨读者。这篇文章最值得关注的其实是它篇幅最短的部分，即欧洲如何可以让中国在早日结束俄乌战争方面发挥更大的作用。中国的决策人和政策精英必须对欧洲国家对俄乌战争的看法有更为深刻的认识，在这个问题上对欧洲的感受置若罔闻并进而得罪欧洲会使与美国的关系越来越僵的中国同时面对美欧两大阵营的敌视，并可能同时失去这两大市场。如是，中国的外交会进入一个困难时期，已经开始萎靡不振的中国经济更会是“破船又遇顶头风”。
过去一年里，中国充分利用俄罗斯对乌克兰的战争，成为俄乌冲突中为数不多的受益国之一。中国以谨慎的和平缔造者的姿态，争取到了对俄罗斯更多的筹码。在俄乌战争中，北京亲俄立场凸显，它是莫斯科重要的支持者，在2022年2月俄罗斯入侵乌克兰前夕曾宣布中俄伙伴关系“没有上限”，俄罗斯战时经济没有崩溃也有赖于北京的帮助。莫斯科日益依赖中国，这种依赖关系让中国有利可图，也可为北京方面所用，并可能在未来不断加深。中国宣称在地缘政治中高举“多边主义”，促使多个全球南方国家冷眼旁观、不愿意支持乌克兰的正义战争。在吹嘘自己在伊朗和沙特阿拉伯关系和解中发挥的作用后，中国现在四处宣扬关于乌克兰的“和平方案”，这份完全不切实际的提议几乎只单方面照顾到了俄罗斯的利益。（这从该方案里没有包括要求俄罗斯从乌克兰撤军这一点上可以看出来。）不论有何不足之处，中国领导人拿着这一纸方案把自己塑造成了外交调停人，中国也一跃而成为乌克兰战后重建可能的参与者之一。
作为旁观者，北京赢得不少好处，但它不会一直甘心处于边缘位置。一个战败的俄罗斯不符合中国利益。在对抗以美国为首的国际秩序中，克里姆林宫是北京最重要伙伴。抛开两国的分歧，中俄两国已开始共同倡导和推进另一种国际秩序，该秩序有自己的战争与和平规则、金融中心和多边主义机构。在四月份结束对莫斯科访问时，中国领导人称世界正面临“百年未有之大变局”，“中俄在其中共同推动着这些变化”。俄罗斯战败将削弱这种叙事的可信度，而给美国以从容的机会把精力和资源用于与中国竞争。
为避免上述情形，除经济支援和士气支持外，中国可以通过提供致命武器援助救俄罗斯于水火。这样一来可以拖延战争时间，防止俄罗斯溃败，甚至可以帮助俄罗斯迅速实现某种程度的胜利。中国可以提供秘密援助，即提供不会被美国情报机构察觉的援助。中国向俄罗斯输送包括所谓猎枪在内的物品，民用军用均可，已构成援助俄罗斯的事实。中国也可以进行公开参与。如果它宣布开展武器输送，这将意味着中国与俄罗斯正式结盟，中国参战将掀开国际事务的新篇章，而发生在乌克兰的冲突真正上升到全球层面，中国和西方的关系将进入到更加敌对的状态。
一贯密切关注中国的美国称向俄罗斯提供致命武器援助是其红线。如果北京跨越这条红线，华盛顿警告称将会有严重后果（很可能是以重大的经济制裁为手段）。美国官员在向他们的中国同事发出警告时，应以坚定、一以贯之的态度表明采取这种行动的危险性。但同时也应认识到中国不会轻易被言语或者美国制裁的威胁所吓倒。
除上述可为美国诉诸的对策外，在阻止中国干涉俄乌战争方面，欧洲可以发挥重要作用。法国总统马克龙四月份访华，给人巴黎已向北京方面屈服的感觉，而事实上中国对于参与欧洲经济的渴求仍然是欧盟国家发挥影响力的重要原因。即使中国深信与一个敌对的美国修复关系只能无功而返，欧洲对它来说仍十分重要。如果要兑现这种影响力，欧洲应向中国挑明任何对俄罗斯的军事支持将引发欧洲国家严厉和一致的回应。美欧应提醒中国，中国参战也不会让西方减弱对乌克兰的支持。相反，西方国家只会加大援助力度，提升各方的战争成本和利害关系。
中国的盘算
中国在乌克兰战争中有三大国家利益。第一，防止俄罗斯总统普京倒台。普京治下的俄罗斯对中国具有战略意义。在中国看来，中美“新冷战”时代，俄罗斯可为中国提供廉价能源和广阔市场。中国既不愿看到普京被一位不那么亲北京的继任者替代，也不希望俄罗斯战败影响俄国内社会稳定。如最坏情形发生，俄罗斯发生解体，中俄边境地区将陷入混乱，中国与中亚、南高加索地区和欧洲的经贸往来将会受到阻碍。普京和中国领导人对战争结局也许看法不一致，但他们显然不可能容忍俄罗斯彻底战败。
中国也意识到乌克兰战争对国际秩序的影响。如果乌克兰明确获得胜利，西方国家的要求得到满足，美国将把乌克兰战争定义为美国主导的国际秩序、规则、美国国力和外交智慧的胜利。这将会对中国致力于构建一个有中国（或中俄）特色的新全球秩序构成打击。然而，如果战争久拖不决，并继续推动各国通胀和粮食安全问题，中国可以将俄乌冲突作为现存美国主导的国际秩序失败的证据。它可以说，三十年的美国霸权让我们深陷战争的泥沼，而中国则是倡导新国际秩序的负责任的利益相关国。用更直白的话说，中国乐见战争将美国的注意力和资源圈禁于欧洲，远离印太地区。
中国在乌克兰的第三项国家利益不一定与上述第二项利益相契合，它希望在乌克兰战后重建中分得一杯羹。俄罗斯、乌克兰和西方国家在战争中不断消耗自己，对此北京可以接受，但它希望在乌克兰最终的和平进程和经济重建中拥有发言权。在俄乌冲突爆发前，中国和乌克兰的经贸关系已得到较大发展，因此在战后重建方面中国无疑将发挥重要作用。
尽管乌克兰坚持宣称本国复兴带来的机遇仅给予支持乌克兰的国家，它可能最终会向北京求助，让北京分担规模巨大的建设需求。中国领导人近日在莫斯科向普京提出的“一边倒”的和平方案，显示中国希望同时成为战争调停人和经济参与者。不论战争何时结束，它希望在谈判桌上有一席之地，维护自己的经济利益。为此，中国将努力实现和平的目标。
维系普京政权
乌克兰战争的结果对中国的利益影响巨大，因此它不会袖手旁观任由局势发展。从消极的角度看，中国会积极采取行动阻止美国在乌克兰取得胜利。如果战局持续对俄罗斯不利，中国会向普京伸出援手。从积极的角度看，中国将把乌克兰战争作为其未来地区和国际秩序的一部分。它会一方面寻求继续扩展与乌克兰及其邻国的经贸关系，另一方面，对于像俄罗斯这样打破美国规则的国家，北京将助长它们的行动自由。
中国可作出危险的决定，通过向俄罗斯提供致命武器援助参战。援助可秘密开展。如果军事援助未被察觉或缺乏确凿证据，中国不必脱下它是乌克兰战争和平使者的外衣。利用这一调停人身份，中国可以挑起欧洲和美国的矛盾，例如华盛顿指责北京助推俄罗斯的入侵战争，并以此对北京采取惩罚措施，而欧洲拒绝跟随美国起舞。因害怕中国进行经济报复，欧洲国家会选择不与美国政策保持同步，这会导致跨大西洋联盟产生裂痕。
中国给予俄罗斯包括人机、炮弹和弹药在内的隐蔽支持不会为俄罗斯带来胜利，原因很简单，俄罗斯没有在乌克兰取得胜利的有效战略路径。中国援助无法纠正俄罗斯军队高层的失败，也无法改变俄罗斯部队的士气低落和克里姆林宫拙劣的战略思维。然而，中国的物质援助可以拖延战争，让俄罗斯军队在战场上获得战术优势，并说服情绪紧张的俄罗斯社会精英战争可以继续打下去。中国的帮助让俄罗斯更有意愿打一场持久战，灾难性的入侵战争暴露出普京在政治上的脆弱，对此中国可以提供保护。
假设中国更进一步、公开以站队俄罗斯的立场加入战争，并不作任何掩饰向俄罗斯输送武器。这样的极端行为只能表明中国已向美国和欧洲摊牌，对西方经济制裁的威胁不屑一顾。中国参战将不可估量地提高美欧的战争成本和风险。由于有中国的公开支持，俄罗斯战胜或取得部分胜利将使中国介入更广泛的欧洲安全秩序问题。面对中俄共同行动，美欧不得不向乌克兰作出更多军事承诺，而这些国家对支持乌克兰的军事行动已感到勉强。
自普京发动侵略战争以来，中国领导人的公开声明未表态支持俄罗斯，但如果中国大胆表明立场，背后也自有其战略逻辑。如果中国计划数月或数年后攻打台湾，而先利用加入乌克兰战争转移世人视线，那么中国加入战争显得合情合理。西方大国被迫提供给乌克兰的资源无法立即提供给台湾防务。对于中国参加俄罗斯军事行动，它本身也会降低人们对台湾和印太地区的关注。在此情形下，乌克兰战场的情况对北京没那么重要，中国仅希望看到自己参战让西方付出更大代价，而且中国不费一兵一卒就可以达到此目的。（西方已证实不派士兵参战也可以影响战争走势）。北京宣布向俄罗斯提供长期的直接军事支持本身具有重要意义。
然而，中国也可能面临灾难性后果，因为俄罗斯仍然有战败的可能性。迄今为止，俄罗斯在战场上接连遭遇失败，而乌克兰的表现常常好于预期。随着中国深度参与俄乌战争，俄罗斯战败必然对作为支持者的中国产生负面影响。事实上，中国看起来正是基于这种考虑才没有卷入战争，面对普京的愚蠢和无能，中国官员们得出结论俄罗斯只配得上象征性和视情况而定的支持。中国驻欧盟大使傅聪近日就解释说，所谓中俄伙伴关系“无上限”只是“一种修辞手段”。
中国也可能失去由于乌克兰战争而获得的较高国际地位。对俄罗斯的军事支持将使中国加入到伊朗、朝鲜等在国际上陷入孤立的国家行列，加剧中国与西方的紧张关系，由此中国可能会付出较大的经济代价。中国再也不能把自己描绘成失序世界里正义的国家力量。军事援助等同于中国默许甚至助长俄罗斯攻击平民的战争罪行。由于帮助他国发起了一场战争，对象国家没有任何针对中国的挑衅行为，甚至一度与中国保持良好关系，中国领导人开创了一个丑陋的先例，并为即使与乌克兰相距较远的国家带来恐惧。北京寻求削弱西方的举动也会给构建一个中国主导的国际秩序带来诸多困难。
欧洲的王牌
不论中国参战的风险如何，北京只会基于他对俄罗斯和乌克兰局势的理解作出判断。西方的论调无法让中国偏离它的三大核心利益，对于中国跨越西方红线、给予俄罗斯致命武器援助后面临制裁，北京必然已有所预料，但欧洲官员仍需要共同对中国开展明确和有效的沟通，同时强调若中国参战，美欧将作出共同回应，并与印太地区类似国家组成统一战线。
欧洲尤其需向中国表明态度，反对中国向俄输送致命武器是欧洲的基本立场，而不是欧洲各国政府遵循美国政策立场而抛出的说辞。欧洲需反复强调乌克兰战争事关欧洲存亡，中国介入战争牵涉到欧洲的根本利益。一旦参战，中国将失去欧洲。美国对于乌克兰军事行动有耐心、有决心，美国官员必须以这一立场打动北京。对乌克兰正义战争的坚决支持和不背弃的承诺应会让北京看清楚扩大战争的风险。