美中关系回春？在维也纳，他们谈了这些…

【编者注】近一年来,美中关系处于更为紧张的状态。在美国击落疑似来自中国的侦察气球、警告中方不要在俄乌战争中向俄罗斯提供武器,及台湾领导人蔡英文与美国众议长麦卡锡在加州会晤等系列事件后,双方之间更充满敌意。尽管一些政府官员和中文问题研究专家指出两国之间的龃龉和敌意或产生于后疫情时代美中高层缺乏接触而造成的信息隔离,并剖释了存在与中国内部高层与公众之间和美中高层之间的信息差和认知差可能导致的危害和灾难性后果(详见本站编译文章“ 信息隔离或酿悲剧 ? 对台海危机产生根源的探讨 ”),但两国官员亦对该类建言鲜有回应。《华尔街日报》更指出,“中国政府对拜登政府重启接触的努力基本上采取了冷处理方式”,比如拒绝拜登与中国领导人通话的请求;同时,双方更互相指责对方为造成两国关系恶化的祸首,并在全球影响力和公众形象竞赛中展开激烈竞争,致两国关系雪上加霜。不过,这一紧张局势似乎在双方本月中旬在维也纳举行的事先未宣布的会晤中得到缓和。《华盛顿邮报》专栏作者David Ignatius与5月14日发表文章“在维也纳,美中关系展现希望”(“ In Vienna, the U.S.-China relationship shows signs of hope ”)。该文章讨论了美中两国高级官员在本周维也纳会晤上谈论的内容,以及美国对中国在全球问题中角色和行为的看法。此次会晤为美中关系发展注入新的启示。那么,这些交流和认知能否为美中关系改善提供帮助?本站特编译此文以供读者参阅。

近年来,尽管美中两国在口头上表示会基于共同利益寻求合作,但两国关系愈发走向对立。这些空头承诺收效甚微。但在上周,美国国家安全顾问杰克·沙利文和中共最高外交官员王毅在维也纳举行了事先未宣布的会晤。在这次会谈中,来自美中两国的高级官员似乎建立起一个建设性接触的框架。

在经过周三和周四(5月11日和11日)接连两天的密集会谈后,沙利文与王毅两人使用了相同的措辞描述此次会谈,即坦诚并富有实质性和建设性。对于外交官来说,这一描述代表着相当积极的评价。

谈论外交政策的重制总伴随着风险,特别是对华盛顿和北京来说。正如哈佛大学教授格雷厄姆·埃里森(Graham Allison)在其著作《注定一战:美国和中国能逃避修昔底德陷阱吗?》(“Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap?”)中所警告的那样,美中这两个超级大国之间或许难逃战争悲剧。在日益紧张的关系下,两国难以寻求共同立场。但近日在沙利文与王毅在维也纳进行的长时间且详密的会谈中,美中双方似乎觅得一些共同关切。

有关消息称,美中两国官员已就如何调解俄乌冲突并避免其对两国产生灾难性后果进行了长达数小时的讨论,双方亦就当前两国对彼此全球野心的认知和误解进行了深入探讨。同时,极具争议的台湾问题也是会晤期间详细交流的议题之一。

对于近年来剑拔弩张的美中两国来说,在维也纳会晤期间的坦诚讨论极为重要。拜登团队一直致力于重建美国军事联盟和伙伴关系,但与北京方面的建设性接触却寥寥无几。中国政府则宣称与俄罗斯建立了“无上限”的友谊并与许多被认为“受到西方世界压制”的国家建立了联盟。但同时,中国却将对其未来发展影响至深的超级大国拒之门外。