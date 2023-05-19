冷战与和平：对美国“归来论”的思考

俄乌冲突爆发后不久，美国国家安全顾问沙利文曾经公开指出，美国在俄乌冲突中有“三大目标”：一是美国希望看到一个自由独立的乌克兰；二是一个被削弱、被孤立的俄罗斯；三是一个更强大、更统一、更坚定的西方。拜登更是宣称，美国又回来了，大西洋联盟又回来了，世界秩序的拐点已经到来，美国将再次领导世界。那么，事实果真如此吗？还是美国与西方的一种自我幻觉呢？

三十多年前冷战结束，世界合二为一，人们欢呼“历史的终结”。但讽刺的是，在冷战结束30多年之际，人们发现，彼时前苏联的解体不仅是20世纪地缘政治的悲剧，对于美国和西方国家来讲也是一个灾难。对此美国已故历史学家沃伦斯坦·伊曼纽尔就曾经讲到：“在苏联解体之后，美国据说是赢得了冷战的胜利，其后，我们就处于一个单极世界之中，而美国则是其中最为强大的力量。我以为这是对于现实的极端错误的理解。问题之一，就是苏联解体了。对美国而言，这是个灾难！我知道没人这么说，他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利，但它确实是个灾难。”他之所以如此认为，这是因为冷战期间美苏两大阵营的对峙，就如同相依在一起的两捆稻草堆，谁也离不开谁。而冷战的结束，其中一捆稻草倒塌了，那么另一捆还能屹立不倒吗？首先，没有苏联这一共同敌人，也就没有美欧联盟的必要性，由此结果是美欧关系的渐行渐远。而没有美欧联盟，美国单枪匹马又何以能够领导世界呢？其次，冷战结束，改变了全球地缘政治与经济结构，加速了全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，由此正在历史进入一个百年未有之的大变局。事实证明，全球化等于民主化与市场化，但是不等于世界美国化与西方化。再有，没有了共同敌人，又何以转嫁国内矛盾，获得选民的支持率呢？