信息隔离或酿悲剧？对台海危机产生根源的探讨

回音室是怎么构建的

把台湾与大陆的统一当作中华民族伟大复兴的一个主要指标加剧了解决台海问题的紧迫性。中国目前比之前任何时候都更急于解决台湾问题。

中国权力过度集中的态势又使得政策精英、学者和媒体都向上看齐。因此，公众舆论被最为好战的声音所主导。爱国的声音，即鼓吹用极度暴力手段武统台湾，都能畅通无阻。而那些政策精英——即大学学者和智库专家——也为这个信息反馈圈的构建做出了巨大贡献。他们私下承认和统已毫无可能，并把国家要统一的目标作为自己的信念，将武统作为自己政策分析和建议的底线。他们当中没有人质疑加快武统步骤的缺失，反而是为如何实现这一目标建言献策。他们争先恐后地提出为了实现统一，中国应该发展什么样的军事力量、怎样加强经济韧性和如何获得国际支持的创新主意。

中国学者和公知的政策建议可能使得中国的领导人认为自己的台海政策不仅在道义上站得住脚，在行动上也是可以实现的。与此同时，中国政策圈关于美国试图寻求台海危机进而一劳永逸遏制中国的共识正在形成：如果俄罗斯因为入侵乌克兰而一蹶不振，中国也会因为武统台湾而丧失崛起的资源。这样的观点加深了公众的认知，即美国对中国构成了存在性的威胁。

这样的舆情会为中国领导人做出过分决定提供民众的支持。如果领导人认为妥协会给他的国内支持程度或政治态势造成威胁，他就可能认真考虑是不是采取军事行动。

对看齐意识的要求和斗争意识的加强同时使得中国官僚体系无法为冒失的决策刹车。这使得人们无法认清中国国内还有哪些人可以阻止中国盲目地滑向战争动员。

最后，对自信的强调使得中国媒体大肆渲染中国军事现代化的成就，给民众造成了武统志在必得的印象。

其实，中国的民众和政策精英已经在逼迫最高领导人在台海问题上采取更强硬的行动。美国议长佩罗西访台之前，中国社交媒体喊打之声不绝于耳；而中国政府的无所作为又让这些人极度失望。许多身居高位的政策专家私下说，统一势在必行，既就是它意味着与美国开战。

寻找共同利益

中国政府对这一可能带来危机的信息反馈圈既没有意识，也无法控制。但是，对美国政府来说，它必须根据对这一动态回音室效应的了解调整对华政策，尽量避免去做哪些可能使得安全处境继续恶化的事。

当外国官员描述中国武统台湾的计划时，中国的精英和公众认为这些夸大其词的声明旨在组成围堵中国的联盟。当美国空军后勤司令米尼汉将军最近表示中国会在2025年对台开战之后，不仅北京关于华盛顿为消弱中国而逼其开战的恐惧加剧，其备战的紧迫性也随之加剧。

北京的政策回音室是由自己的体制造成的，只有它自己可以消除它的危害。但这并不意味着国际社会可以无所作为。过分强调军事战略的遏制政策只能加深北京的偏见和恐惧，进而使得遏制无济于事。国际社会的遏制战略不能无视中国的回音室效应是如何塑造中国对境外行为的解读和应对的。这些国家必须积极制定用理性和劝导去缩小中国的领导人、政策精英和公众与国外对立面之间认知距离的政策。