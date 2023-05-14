信息隔离或酿悲剧？对台海危机产生根源的探讨

【编者按】美国《外交事务》杂志5月9日刊发赵通（Tong Zhao）题为《中国回声室效应怎样威胁台湾》(How China’s Echo Chamber Threatens Taiwan)的文章。作者在文章中提出，中美在台湾海峡发生军事冲突的风险急剧上升，根本原因并不在于中国政府提出统一台湾的政策主张，而在于中国目前的政治体制已然形成包括国家高层领导人、政治精英和政策制订者以及普通民众在内的信息茧房，这可能导致即使中国最高决策人尚未做出武统台湾的决定，中国举国上下亦已做好战争动员。本站特将此文编译以飨读者。
作者从今年2月初美国中情局局长伯恩斯在国会的作证说起。伯恩斯对国会议员说，中国领导人要求中国部队在2027年做好武统台湾的准备，尽管这并不意味着中国已经做出了作战的决定，但它表示中国对武统台湾的重视。作者继而指出，其实，华盛顿与北京会不会发生冲突不在于中国是不是要武统台湾，更在于中国政治制度的一种特性。这个特性表现在由中国的领导层、政策精英和普通百姓组成的一个中国领导人既不能理解也无法控制的信息反馈圈。这个反馈圈可能导致武统台湾的决定还没做出，战争的举国动员已经完成。
中国领导人胸有成竹的表述及对绝对服从的要求在北京搭建了一个回音室。他对台湾与大陆统一的反复强调和民众必须拥军和爱军的呼吁使得中国军地领导人武统积极性高涨，似乎战争不可避免。这样的互动导致了中国决策层的过度自信。与此同时，媒体封杀任何对武统质疑的言论。这使得中国的领导层认为他们要武统台湾的志向得到人民广泛的支持。
其次，中国的媒体长期的反美宣传使得中国民众逐渐认为美国对中国的安全构成了致命威胁，与美国的较量不可避免。这又给中共领导层增加了备战压力，于是把中国推向了自我实现的冲突危机。
美国及其盟国不应该假设中国的领导层有一个天衣无缝的台海政策，而中国领导人本人是武统的决定因素。他们应避免单纯以威慑为手段阻止冲突爆发，而应调整向公众传达的信息，优化应对政策，打破上述的信息反馈圈。相比一味地聚焦中国领导人关于台湾的部署，美国和其他国家政府应重新审视和思考如何打破中国顶层与底层的信息反馈圈——即武统台湾是维护中国领土完整、打破西方围堵遏制的必由之路。
回音室是怎么构建的
把台湾与大陆的统一当作中华民族伟大复兴的一个主要指标加剧了解决台海问题的紧迫性。中国目前比之前任何时候都更急于解决台湾问题。
中国权力过度集中的态势又使得政策精英、学者和媒体都向上看齐。因此，公众舆论被最为好战的声音所主导。爱国的声音，即鼓吹用极度暴力手段武统台湾，都能畅通无阻。而那些政策精英——即大学学者和智库专家——也为这个信息反馈圈的构建做出了巨大贡献。他们私下承认和统已毫无可能，并把国家要统一的目标作为自己的信念，将武统作为自己政策分析和建议的底线。他们当中没有人质疑加快武统步骤的缺失，反而是为如何实现这一目标建言献策。他们争先恐后地提出为了实现统一，中国应该发展什么样的军事力量、怎样加强经济韧性和如何获得国际支持的创新主意。
中国学者和公知的政策建议可能使得中国的领导人认为自己的台海政策不仅在道义上站得住脚，在行动上也是可以实现的。与此同时，中国政策圈关于美国试图寻求台海危机进而一劳永逸遏制中国的共识正在形成：如果俄罗斯因为入侵乌克兰而一蹶不振，中国也会因为武统台湾而丧失崛起的资源。这样的观点加深了公众的认知，即美国对中国构成了存在性的威胁。
这样的舆情会为中国领导人做出过分决定提供民众的支持。如果领导人认为妥协会给他的国内支持程度或政治态势造成威胁，他就可能认真考虑是不是采取军事行动。
对看齐意识的要求和斗争意识的加强同时使得中国官僚体系无法为冒失的决策刹车。这使得人们无法认清中国国内还有哪些人可以阻止中国盲目地滑向战争动员。
最后，对自信的强调使得中国媒体大肆渲染中国军事现代化的成就，给民众造成了武统志在必得的印象。
其实，中国的民众和政策精英已经在逼迫最高领导人在台海问题上采取更强硬的行动。美国议长佩罗西访台之前，中国社交媒体喊打之声不绝于耳；而中国政府的无所作为又让这些人极度失望。许多身居高位的政策专家私下说，统一势在必行，既就是它意味着与美国开战。
寻找共同利益
中国政府对这一可能带来危机的信息反馈圈既没有意识，也无法控制。但是，对美国政府来说，它必须根据对这一动态回音室效应的了解调整对华政策，尽量避免去做哪些可能使得安全处境继续恶化的事。
当外国官员描述中国武统台湾的计划时，中国的精英和公众认为这些夸大其词的声明旨在组成围堵中国的联盟。当美国空军后勤司令米尼汉将军最近表示中国会在2025年对台开战之后，不仅北京关于华盛顿为消弱中国而逼其开战的恐惧加剧，其备战的紧迫性也随之加剧。
北京的政策回音室是由自己的体制造成的，只有它自己可以消除它的危害。但这并不意味着国际社会可以无所作为。过分强调军事战略的遏制政策只能加深北京的偏见和恐惧，进而使得遏制无济于事。国际社会的遏制战略不能无视中国的回音室效应是如何塑造中国对境外行为的解读和应对的。这些国家必须积极制定用理性和劝导去缩小中国的领导人、政策精英和公众与国外对立面之间认知距离的政策。
国际社会需要懂得一些观点是怎么被中国社会和领导层所过滤的，并据此设计与中国就此加强交流的措施。例如，中国国内一致认为对台湾动武具有无可争辩的合法性。然而，中国的政策专家们无法解释其他国家在面临类似问题时选择的不同路径，如苏格兰2014进行了独立公投，加拿大魁北克1995年就独立问题开展全民公决。目前，还没有外国政府或公民社会组织与中国专家们就此展开对话。
许多中国的专家真诚地认为他们对国际法和常规的解读无懈可击。因此，他们愿意与西方的学者就这些问题展开辩论，并试图说服他们。这其实为西方国际发专家提供了与他们的中国同行接触并达成共识的机会，并向他们介绍其他国家关于国家统一问题的情况。不幸的是，尽管这样的接触可以启动潜在的建设性对话，国外政府和非政府组织并没有在这方面有任何投入。
另一有效切入点是中国国内社会普遍低估台湾发生大规模武装冲突可能带来的潜在灾难性后果，包括对人口短期和长期内的影响缺乏可信的公共研究，导致公众对风险评估过于乐观。外国智库和研究机构应通过分析这些问题，让更多人了解研究结果来帮助中国人民认清自己的利益所在。国际研究同行们应为中国专家们提供在国内少有的机会和平台，一起探讨加速解决台湾问题是否符合中国国家利益，统一台湾目前这种紧迫性背后的逻辑在哪里。
第三，中国的专家目前没有机会就加快统一节奏是否有助于还是有害于国家利益展开反思和辩论。国际社会应该为此提供评态，无论是专家交流还是二轨对话，国际专家应该鼓励中国专家讨论加快统一的急迫性之后的逻辑。
美国政府还应该精调自己的信息传播，反驳它要阻止中国统一进而阻挠中国的发展和民族复兴的假信息。在谈及台湾问题时，美国和盟国应该强调一个至关重要的信息，那就是他们尊重、欢迎和支持中国对国际社会的贡献，以和平方式解决台海问题最符合实现中华民族伟大复兴的利益。这个信息不仅要当面告诉中国的领导人，还要反复向中国的精英和公众宣讲。其实，这些努力已经通过社交媒体展开，但还需要继续深化和扩大。
更为重要的是，美国及其盟国不能把中国的主流叙事当作宣传而不屑一顾。这一叙事基本上表达了诚挚的（也许是错误的）信念，而这一信念因为信息反馈回音效应而深深根植于中国的外交政策之中。单凭军事抗衡是不能化解这一挑战的。国际社会需要一个全面的反击假信息和消除偏见的策略，并说服中国民众和领导人就台海问题展开开放的、善意的讨论的可行性。虽然这不是轻而易举可以做到的事，但只有这样才可能防止一场可能让中美和世界陷入万劫不复的战争。