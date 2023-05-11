从全球化的不同阶段看中美关系的变化

我们知道全球化有两大效应或者说有两个阶段，一是聚合效应，即财富，产业和经济活动倾向于集中到中心区，由此形成中心，半边缘，边缘的世界经济与政治格局与秩序，可以说这是历史上大国之所以得以快速兴起的原因。二是离散效应，即随着中心区的发展趋于饱和，成本上升，利润下降，财富与经济活动倾向于从中心地区向边缘地区扩散，并且在体系的新节点上重新分配，而这可以说是大国之所以衰退与新兴大国之所以崛起的原因。目前，中美两国显然处于全球化的不同阶段，美国处于离散阶段，中国处于聚合阶段，而这一不同，正是中美关系变化的根源。

19世纪是欧洲的世纪，更是大英帝国的世纪。但是，在1870年以后英国开始走向由盛而衰，其原因在于资本的流出与对外投资的加速发展。1870年至1913年间，英国的对外投资增长了近250%，1913年达到了40亿英镑，相当于近一半的英国储蓄，在第一次世界大战开始时，除了土地之外，英国资产的一半多在海外，其中主要在美国。所以，有西方学者将1873年的世界经济大萧条作为大英帝国由盛而衰的转折时间点，同时也是美国作为全球霸主崛起的起点。之所以如此划分，这是因为由此时间点，大英帝国由全球化的聚合阶段走向了离散阶段，而美国正相反，成为全球资本与产业新的聚合点，由此从世界体系的边缘地区走向半边缘与中心。之后两次世界大战进一步加速了全球资本，产业，人才等生产要素向美国的聚合。1918年第一次世界大战结束时，欧洲各国欠美国的债务达100亿美元，国际金融中心从伦敦转移到了纽约。第二次世界大战结束后，美国不仅走出了30年代的“大萧条”，而且美国的经济实力更无人能比。1945年年底，华盛顿拥有200亿美元的黄金储备，差不多等于全世界黄金储备的三分之二，因此布雷顿森林会议后建立的国际货币体系是以美元为基础的。此外，美国的工业生产能力差不多占世界全部工业生产能力的一半，美国制造的各种商品占世界的三分之一。