王缉思：重建中美关系刻不容缓

中美关系已经陷入上世纪70年代以来的最低谷。1970年代，美国总统尼克松同中国领导人毛泽东的会面（以及国安顾问基辛格同中国总理周恩来的会晤）旨在结束两国自1949年以来的敌意。尼克松和毛泽东对话促成的两国关系的缓和与合作，现在看起来似乎已成为历史。如今，世界各地的官员和评论人士担心，两国不仅“冷战”不可避免，而且迟早可能会“打起来”，如果不是因为台湾，那就是在中国南海或其他地方。与此同时，由于中美经济的相互依赖，一些人曾用“中美国”（Chimerica）来形容两国的经济体量，但随着两国技术限制的日益增加、供应链的不断调整、以及对强化经济韧性的重视，这一概念正逐渐被瓦解。

无论人们是否认为中美注定是对手，是否认为两国可能会以某种方式找到重新加大合作的路径，还是认为两国关系会更复杂，应该清楚的一点是，两国人民——政府官员、商界领袖、学者和普通公民——更好地了解对方是更好的事。建立这种相互理解最好的方式就是通过面对面的互动和访问，人们可以通过这种方式观察彼此的社会，并在正式和非正式场合详细阐述各自的观点和经验。

新冠疫情爆发三年来，中美两国人民之间的这种接触几乎完全消失。2019年至2022年，两国之间的航班减少了95%以上，学术交流越来越少，对方留学生数量大幅下降，企业员工纷纷离开中国，外国记者队伍在双方驱逐下不断缩减。线上会议越来越受欢迎，但并不能取代线下真实会议。缺乏面对面的接触并不是两国关系紧张的根源，但它阻碍双方稳定关系、避免危机、并在双边问题以及气候变化、公共卫生等全球挑战上开展合作。

出于对美中关系发展轨迹的担忧，以及对我们无法进行实地调查的失望，我们付诸行动，戴上口罩，在中国经历了70天的防疫隔离，以便我们在2022年春季和秋季互访——甘思德访问中国，王缉思访问了美国。我们会见了政府官员、企业高管、学者、记者和外国外交官。当时，美国人和中国人经常谈论彼此，但很少对话，我们的访问为了解两国关系的现状提供了一个难得的窗口。我们的发现既令人不安，又让人安心。我们离开时相信，中美两国要想建立更具建设性的关系，途径就是重新搭建深层且全面的社会互动的关键环节：人民之间的联系、面对面的交流、文化交流以及实地考察和观察。

过去30年里，我们多次访问对方国家，最近的访问给我们留下了一个深刻的印象，即过去3年是两国社会剧烈动荡和变革的时期。各种抗议和异见表达是美国生活中持久出现的一面，但近年来，美国公众对疫情防控限制、警察暴力和2020年总统大选的不满，引发了不同寻常的混乱和动荡。与此同时，犯罪率上升和持续的枪支暴力让许多美国人感到不安。中国的变化更为显著。人们在职场和物质方面开展竞争的重要性似乎有所下降，反而更加关注自己的健康和幸福，比以前更多地锻炼身体，穿着也更加随意了。雾霾和空气污染水平下降，电动车辆突然随处可见。但更突出的是新冠疫情防控下的社会压力。疫情防控优化后，每个人都松了一口气。