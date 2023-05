王缉思：重建中美关系刻不容缓

【导语】自特朗普执政后期开始,中美关系持续恶化,双方在贸易、科技、军事及意识形态等领域的博弈不断升级。拜登上台后保留了特朗普时期大部分的对华政策,但手法上更注重通过建立护轨管控对华关系。现在,拜登第一个任期已经过半,中美关系反而因为俄乌冲突、台海紧张局势以及美国推动的科技脱钩而不断恶化。中欧领导人互动之际,中美外交对话则迟迟难以重启。4月6日,北京大学国际关系学院教授、国际战略研究院院长王缉思和美国国际战略研究中心(CSIS)高级顾问及中国商务和经济董事项目主任甘思德(Scott Kennedy)在外交事务杂志联合发表《美国和中国需要对话》(America and China Need to Talk)的文章,强调中美两国重建联系刻不容缓。中美两国缺乏对话、互访与交流,将增加冲突的风险。以下是文章的主要内容: