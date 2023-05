达利欧谈美中关系与中国内政：双方难以对话，战争一触即发

需要指出的是,这篇文章的目的是在不带任何偏见或是非观的前提下,尽可能准确地描述我所认为的事实。我写作的目的是为了增进人们对相关话题的理解,以帮助减少假信息和错误信息的传播。文章中的一些表述或许对某些人来说过于直白,但我相信读者尝试客观看待事实并探讨如何解决问题的能力。同时,虽然我叙述的以下内容是我所相信的「真实」,但这一「真实」并不具有绝对性。

一、中美关系:不断试探对方底线

美国和中国正处于战争边缘,并且已超出了可以谈判的能力。

当我说「美国和中国处于战争边缘」时,我的意思是两国似乎愈发接近爆发制裁战争和/或军事战争。这是双方都不希望发生的,但很多人认为战争可能会爆发。他们的理由基于以下三点:1)双方已无比接近对方的红线;2)双方都在冒着越过对方红线的风险而采用旨在迫使对方让步的边缘性政策;3)政治因素可能会导致双方在未来18个月内采取更加激进的边缘性政策。我想强调的是,虽然我说「两国处于战争边缘」,但这并不意味着它们必然会越过这一「边缘」。我想表达的是,两国处于非常接近对方红线的状态,一旦越过,两国之间将不可逆转地爆发某种类型的战争,这不但会给两国带来灾难,亦会给世界秩序带来严重和不可逆的破坏——就像俄罗斯入侵乌克兰对其自身和世界造成的损害一样,只不过规模更大,影响范围更广。

而我所说的「双方已超出可以谈判的能力」指的是,美中两国之间任何关于重大重要事项的讨论已成为双方互相指责的平台。这些对话只会加剧关系恶化,而非带来改善,因此进行对话比避免对话更加糟糕。尽管两国仍存在一些致力于防止双方滑向战争的战略性讨论(如关于如何应对台湾领导人蔡英文访问美国等话题),且双方均对这些讨论持积极态度,但仍有越来越多的人认为,美中正不可避免地走向一场战争。这一观点源于人们对局势发展、两国政治,以及地缘政治的考量。

至于政治的影响,我认为有必要认识到的一点是美国并不团结。由于美国决策系统的分裂性,拜登政府无法妥善处理好与中国的关系。正如我们在佩洛西访台事件和气球事件(以及其他更罕为公众所知的事件)中所看到的那样,拜登自己无法独立代表或掌控美国。尽管美国两党和诸多美国人都反对中国,拜登政府却难以就反对程度和方式达成一致。

在未来18个月内,美国鹰派的政治势力将对美中关系施加更多压力,以为2024年大选作准备。这将是一段非常危险的时期,因为中国和美国目前已处于战争边缘。美国与台湾从当下算起至大选开始的政治日程安排都将可能导致美国采取更多边缘性反华策略。比如,美国国会中的鹰派成员将可能联合总统候选人、参议院、众议院共同呼吁总统及其团队对中国采取强硬立场,再加上台湾政治境况的催化,所有这些都可能导致美国政府不断逼近红线甚至越过红线。这一情况在共和党议员加拉格尔(Gallagher)所领导的美国与CCP战略竞争特别委员会(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)所举办的一系列听证会中得以体现。由于中国和美国已处于战争边缘,在接下来的18个月中以强硬态度对待中国恐将令开战风险倍增。

此外,在接下来的18个月内,许多红线都面临被边缘性政策触及的可能性。每一条红线都敏感而危险,所有这些加在一起,两国关系面临着极大的风险和挑战。例如,众所周知的被中国视为红线之一的台湾问题。如果美国或台湾公开支持台独,中国政府将视其为宣战。再让我们看向未来。美国政府很可能在某天决定支持保卫台湾独立,甚至为增强台湾军事力量而向其出售致命性军事装备。同样,共和党领袖凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)访问台湾也将向世界传递美国支持保卫台湾独立的信息,增加军售更是如此;甚至即便没有访问,仅是发表相关声明都有可能越过红线。中国政府一直以来都认为台湾是属于中国的不可争议的一部分,因此曾动用军用飞机和舰船确证之前已建立的红线。中国认为台湾问题事关中国主权权利,称美国插手台湾事务是挑衅行为。

同时,中国与俄罗斯的关系也在引导美国和中国不断试探彼此关系中的红线。例如,目前虽未知晓何种技术可构建致命性军事装备,但一些设备无疑具有双重用途。中国内部亦存在一场争论:为何北约向乌克兰提供致命性武器便是可被接受的,而中国向俄罗斯提供相关武器便不被允许。

另外,美国对中国的经济制裁,特别是切断中国获取关键芯片的渠道,则是另一个探测中国底线的方式。作为回应,中国开始考虑对美国企业实施反制裁措施。具体来讲,当前中国考虑制裁美光科技。这一举措将给该企业带来财务灾难,因其收入的四分之一来自中国和香港地区。自然而然,其他与中国有着密切贸易往来和经济依赖的、被美国政府视为盟友的企业以及美国企业,也忧心忡忡并考虑如何保护自己。

当前,控制关键技术和矿产资源以防这些资源的供应被切断,并设法切断对手的关键技术和矿产资源,正在两国经济竞争中常态化。这无疑具有挑衅色彩。我在《原则:应对变化中的世界秩序》(“Principles for Dealing with the Changing World Order”)一书中详细阐释了这一自我强化的、不断恶化的贸易战动态因素。其发生的方式非常典型,且是战争爆发的预兆。这一境况将导致更多的本土化和“帮派化”,令成本效益降低并重塑联盟。之所以会造成这些影响,是因为这一动态因素将所有国家置于冲突之中——而它们做出的任何选择都决定了它们站在何方。以前文提到的美光科技案为例。美国已要求韩国政府对其两大芯片生产商(三星电子和SK海力士半导体公司)施加影响。如果美政府禁止美光科技向中国出售芯片,那么这两大企业也不得增加向中国的芯片销售。韩国政府在美光科技案和其他事件中的所作所为将决定其与美国和中国的关系。这种动态正在迅速改变既有联盟。另一个例子是沙特阿拉伯与美国、中国、俄罗斯的关系。我们可以看到,基于合理理由,沙特政府与这三国的关系因经济和军事实力的变化而不断改变——即,美国和沙特政府曾缔结坚实联盟。美国为沙特提供军事庇护,而沙特则为美国及其盟友提供稳定的石油供应和价格保护。但随着中国、俄罗斯与沙特阿拉伯之间的共生利益的不断增加,甚至其超越了美国与沙特的共生利益之时,这一坚实联盟便面临土崩瓦解。同样,这一动态因素亦对货币和资本流动造成影响,因后者需与贸易流动和地缘政治联盟保持一致性。因此,基于以上原因,当在人们在环境中要时刻考虑如何与“朋友”相处时,贸易和投资的初衷便开始由从前的成本效益最大化逐渐转向联盟效益最大化。请把目光投向那些随时可能控制和切断的关键资源和相关需求,如锂、钴、稀土、太阳能技术中的晶圆和电池等,就会发现我们正处于经济和资源战争的边缘。