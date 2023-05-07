美国地缘政治战略家尼古拉斯·斯皮克曼有一句名言，即“谁控制了边缘地带，谁就统治了欧亚大陆；谁统治了欧亚大陆，谁就掌控了整个世界的命运。”而要控制边缘地带，就要控制欧亚大陆的两端，就不允许在欧亚边缘地带出现国家或国家间的联盟，形成一个主导性的势力，从而威胁美国的安全。而要做到此，最简单的方法就是让欧亚大陆两端的主要国家处于对立与相互牵制的状态。所以，一个分裂但平衡的欧亚大陆是美国霸权存在的先决条件，它既是一个地缘政治框架，也是一个地缘经济框架。而目前乌克兰危机与台海危机正在成为美国控制与改变世界的两大把手和命门，目的就是在欧亚大陆的边缘地带引发冲突，重建一个由美国主导的分裂与平衡的欧亚大陆格局，由此使美国再次伟大。
俄乌冲突爆发后不久，美国国家安全顾问沙利文曾经公开指出，美国在俄乌冲突中有“三大目标”：一是美国希望看到一个自由独立的乌克兰；二是一个被削弱、被孤立的俄罗斯；三是一个更强大、更统一、更坚定的西方。拜登更是宣称，美国又回来了，大西洋联盟又回来了，世界的拐点已经到来，美国将再次领导世界。那么，与此相对，美国在亚太疯炒台海危机的目标又是什么呢？可以设想的是，一旦危机转变成冲突，首先，美国与西方国家就会马上一哄而上，谴责中国是台海冲突的制造者，尽管台湾事实上是中国领土的一部分。其次，将倒逼美国的亚太盟友选边站，形成所谓“民主国家的联盟”，以孤立中国。其三，台湾将成为冲突战场，美国与西方将输送大量武器支持，并将台湾纳入北约+的主要成员。其四，美国与西方国家及其亚太盟友在经济上将制裁中国，倒逼外资逃离中国，可能还要冻结中国在海外的资产，等等。最后，形成美国主导的分裂但平衡的亚太乃至世界格局，将中国与俄罗斯可能还有伊朗等国家排除在外，美国与西方将再次回到世界权力与经济的中心，美国将再次领导世界。
显而易见，台海危机的走向不仅将决定中国大陆与台湾的命运，也将影响未来亚太乃至世界的格局。30多年前冷战结束，世界合二为一，人们欢呼“历史的终结”。但是，具有讽刺性的是，在冷战结束30多年之际，人们发现，冷战结束，前苏联的解体不仅是20世纪地缘政治的悲剧，同样对于美国和西方国家来讲也是一个灾难。对此美国已故历史学家沃伦斯坦·伊曼纽尔就曾经讲到：“在苏联解体之后，美国据说是赢得了冷战的胜利，其后，我们就处于一个单极世界之中，而美国则是其中最为强大的力量。我以为这是对于现实的极端错误的理解。问题之一，就是苏联解体了。对美国而言，这是个灾难！我知道没人这么说，他们只是说这对美国而言是个巨大的胜利，但它确实是个灾难。”他之所以如此认为，这是因为冷战期间美苏两大阵营的对峙，就如同相依在一起的两捆稻草堆，谁也离不开谁。而冷战的结束，其中一捆稻草倒塌了，那么另一捆还能屹立不倒吗？首先，没有苏联这一共同敌人，也就没有美欧联盟的必要性，由此结果是美欧关系的渐行渐远。而没有美欧联盟，美国单枪匹马又何以能够领导世界呢？其次，冷战结束，改变了全球地缘政治与经济结构，加速了全球经济中心从大西洋向太平洋地区的转移，由此正在历史进入一个百年未有之的大变局。事实证明，全球化等于民主化与市场化，但是不等于世界美国化与西方化。再有，没有了共同敌人，又何以转嫁国内矛盾，获得选民的支持率呢？
所以，沃伦斯坦·伊曼纽尔认为：虽然许多评论家欢呼1989年是美国统治下和平的开始，但事实正好与之相反，它标志着美国统治下和平的终结。冷战才是美国统治下的和平。冷战结束了，因此美国统治下的和平现在已经终结。目前，种种迹象表明，美国为了再次伟大，再次让世界回到美国治下的和平，正在试图将世界再次推回到冷战，甚至于不惜冒天下之大不韪，引发第三次世界大战。但是，问题是历史真的还能回到过去，回到1991年吗？