美国地缘政治战略家尼古拉斯·斯皮克曼有一句名言，即“谁控制了边缘地带，谁就统治了欧亚大陆；谁统治了欧亚大陆，谁就掌控了整个世界的命运。”而要控制边缘地带，就要控制欧亚大陆的两端，就不允许在欧亚边缘地带出现国家或国家间的联盟，形成一个主导性的势力，从而威胁美国的安全。而要做到此，最简单的方法就是让欧亚大陆两端的主要国家处于对立与相互牵制的状态。所以，一个分裂但平衡的欧亚大陆是美国霸权存在的先决条件，它既是一个地缘政治框架，也是一个地缘经济框架。而目前乌克兰危机与台海危机正在成为美国控制与改变世界的两大把手和命门，目的就是在欧亚大陆的边缘地带引发冲突，重建一个由美国主导的分裂与平衡的欧亚大陆格局，由此使美国再次伟大。

俄乌冲突爆发后不久，美国国家安全顾问沙利文曾经公开指出，美国在俄乌冲突中有“三大目标”：一是美国希望看到一个自由独立的乌克兰；二是一个被削弱、被孤立的俄罗斯；三是一个更强大、更统一、更坚定的西方。拜登更是宣称，美国又回来了，大西洋联盟又回来了，世界的拐点已经到来，美国将再次领导世界。那么，与此相对，美国在亚太疯炒台海危机的目标又是什么呢？可以设想的是，一旦危机转变成冲突，首先，美国与西方国家就会马上一哄而上，谴责中国是台海冲突的制造者，尽管台湾事实上是中国领土的一部分。其次，将倒逼美国的亚太盟友选边站，形成所谓“民主国家的联盟”，以孤立中国。其三，台湾将成为冲突战场，美国与西方将输送大量武器支持，并将台湾纳入北约+的主要成员。其四，美国与西方国家及其亚太盟友在经济上将制裁中国，倒逼外资逃离中国，可能还要冻结中国在海外的资产，等等。最后，形成美国主导的分裂但平衡的亚太乃至世界格局，将中国与俄罗斯可能还有伊朗等国家排除在外，美国与西方将再次回到世界权力与经济的中心，美国将再次领导世界。