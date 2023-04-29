达利欧：三大因素或令世界局势面临剧变

1.三条动态引领全球改变

一个投资者不是天生，他需要后天训练。他需要经验，他需要学习来去练习他应对各种情况的反映，有些时候这些经验会是相当痛苦的，我会很快跟大家讲述一下我自己的故事以及跟大家分享一下我的经验。

当时，我在高尔夫球场当球童，当时我把当球童的钱省下来了。为什么省下这些钱，因为我想把这些钱拿去投资。

当时很多人第一桶金都是一点一滴累计起来的，这种一点一滴的累计方式虽然慢但也成就了我的第一桶金，但我们有更多更好的方式取得投资机会。

事件过了之后，大家当时认为我们全球经济可以顺利发展，并且所有事情都可以一帆风顺，但我们看到事实上并不是如此。

有些事情会引领全球的改变，尤其像是通货膨胀等等这些他们都是动态调整，我们看到政府也会随着这些经济的情况来去宽松化或者紧缩货币政策或者利息，这又是另外一个动态。

在我们现实生活中很多事情不是一条线性发展而是诸多动态所形成的结果。例如目前世界经济以美国为首，美国出台的相关政策会影响世界各国其他经济体所出台的经济政策，这正是我们的第三条动态结果。

所以当时我还是交易员，我跑到纽交所，当时想试图理解在这瞬息万变的数字当中他们到底代表了什么。



我就发现了一些规律，有些事情是周而复始一而再再而三发生，我可以找到他们的规律。这里面有很多其他的事件我们是可以预测，例如美国与黄金脱钩等等。

我所学到的这些经验都只是我们一生当中能够碰到几个重大几个时间的节点或者是独特的转变期，不是全部，有些节点是我们无法预知的。

2.每十年是个反转开始

所以我就开始学习历史，我从历史上学习到了这些通货膨胀，他们不是忽然之间冒出来而是有迹可循的，我还看到了在70年代有了一个完全相反的趋势，我发现有规律而且规律不是相同的，规律有可能是不一样甚至是相反的反作用推力。

在70年代一开始我试图诉说我的这些观点，但当时人们并没有办法完全接受这些东西。

大家在70年代有一波很大的通货膨胀。当时大家觉得这个通货膨胀会一直存在，它不可能会终结，实际上却不是如此。因为这是动态过程，它有正向作用力和反向作用力。

在当时大家并不知道这一点存在，所以有些现象它是固定会同时一直发生，其实我们可以看到每个十年就是一个反转的开始，对通货膨胀也是这样。

在81年、82年，当时我计算了当时美国政府对外的借贷，这个借贷主要借给其他国家超过他们能承受的范围，那这些国家因为跟美国政府进行借贷所以他们的财政赤字水涨船高，这个现象我之前已经预测到也跟他们说了，这样的经济现象我说了但当时不被人们所接受。

3.人性害怕错误，要从经验找出规律并学习

所以我也学到几个宝贵的经验，那也就是人性，这个人性是什么？人性就是害怕犯错，所以说这些社会上的改变、经济上的改变会改变我们每个人的行为模式，这些行为模式会改变我们每个人的思考模式。

但是最重要的是，经过这些无论是正确还是错误的经验我们都可以从中吸取教训，所以这也就是为什么我在诸多这些预测当中都能够有比较精准的预判。

我知道有市场环境，市场环境是会变的，我也知道市场会上行也会下降，你必须从你自己的经验当中找出规律并且学习。我也学习到我能够承受多高的风险，我也学习到了是什么？把我的原则写下来，一条条列在我的面前，这样做决定的时候可以很好遵循自己所立下的原则。

4.世界处于危险边缘，面临三个剧变

在我看来，世界正处于一个危险的边缘，并且可能会面临三个痛苦的、地震式的剧变。这可能是我们生平没有见过，但已经在历史上发生过多次的、改变世界秩序的大事件。

一是巨额债务的货币化。各国央行通过印钞和发行货币来购买这些债务，这就是我们现在所看到的金融体系的发展。

二是我们一生中看到的最大财富和价值观的鸿沟，所引发的巨大的内部冲突。

三是世界大国的冲突。

这三种力量现在都达到了自1930 年至1945 年以来的最大程度。

5.三种力量叠加，导致世界剧变

在我的工作中，我学习了解到，当我遇到我的一生中没有发生过的事情时，我需要去研究历史以了解它在过去是如何运作的。因此我开始研究1500 年以来的大国兴衰，包括他们的货币市场、经济和其他优势。

我并不是一个研究历史的学者，而是想要了解现在实际发生的事情，以及未来几年可能发生什么事情。在我的历史研究中，我发现有很多衡量幸福的指数，比如实际人均收入、人均寿命和营养水平。由于生产力的提高，尤其是技术的进步，从长远来看，情况会大大改善。技术的进步是非常重要的。

在这种上升趋势的进化过程中，存在巨大的周期性的波动。这些周期性波动由短周期组成，它们相互影响，会形成大周期。这个大周期就是我们所说的好年景和坏年景。

导致这种大周期的事件并不是根据时间线发生，而是有一定的因果关系。所以它们的发生并不是注定要发生，而是可以管理的。短周期一般是7 年加减3 年，长周期是120 年加减50 年。