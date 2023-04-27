吴建民谈公共外交：摆脱弱国心态，才能走向世界

【编者注】本文选编自《吴建民谈公共外交》一书，标题为编者所加，原章节题目《弱国心态有危害》。
我们国家是由一个穷国慢慢发展起来的，现在虽然取得了不少成绩，但有两个心态问题要解决。
一是“暴发户心态”，有点成绩就翘尾巴。一些代表团到巴黎参观，没转几处就开始吹嘘国内现在多先进，却不知道巴黎有自己的文化。
改革开放初期，有一次我坐火车时碰到这样一件事：一个显然是有了点钱的人，买了一只烧鸡，一家三口以很夸张的样子大吃大喝，弄得狼藉不堪。当别人善意地劝他收拾一下时，他却很无理地说：“你吃得起吗？”这就是一种显摆，刚开始富，唯恐天下人不知，“老子富起来了，你们不要小看了我”。那时有些人穿西服，还故意把商标留在袖子上面，想让人知道“老子现在富了，穿名牌了”，就是这种心态。
二是“弱国心态”。我们国家在很长一段时间是一个弱国，我们过去被人家踩在脚下，经过100多年的奋斗才慢慢强盛起来。存在决定意识，长期的弱国状态就形成了人们的一种弱国心态。弱国心态有几种突出的表现。
第一个表现，对于人家的评论非常介意。
历史上中国人被欺负怕了，心理有些不健康，对外部世界的评论过于敏感。人家说我好，高兴得不得了，好像这个气就足了；人家骂我两句，就非常沮丧，或者生气。这是缺乏自信的表现。
这里还有个原因，中国人太重表面工作。我当年为毛主席做翻译的时候，外宾讲中国这好那好，毛主席就说，你们受骗了。他们只让你看了好的，不让你看不好的，中国还有很多落后的地方啊！
其实，好话坏话都要进行分析。说好话的人心里是不是真的这样想也不可知；而那些说你有毛病的人，有些可能是恶意的，但也有些人是给你指出问题，为什么我们就不能冷静听一听呢？鲁迅说过两句话，一个叫作“打杀”，一个叫作“捧杀”，把你捧得高高的会摔得更重。我现在听到表扬中国的话时就比较警惕。
第二个表现，对于我们的成绩津津乐道，喜欢拔高。
我们有些同志太喜欢讲自己的成绩，这个好、那个好，讲得眉飞色舞，但对存在的毛病和缺点则不大愿意提及，总是强调自己是对的。
我们的成绩明明是三分，非要讲五分六分，好像越拔高越爱国。列宁同志有句名言：“真理过头一步就会变成谬误。”我觉得，我们中国人讲话还是留点余地更好。本来人家看你最近的发展势头这么猛，心里就很不安，你再拔高，若让人看出是假的多不好，大可不必。
北京奥运会举办之前，一段时间里我们一直在说：“北京奥运会是最好的！”奥运会还没开呢，你怎么知道就是最好的？况且，好不好，是不是最好的，要开会之后，由别人来评论。不能王婆卖瓜，自卖自夸。此外，说自己最好，言下之意就是别人都不行，这样好吗？
“当中国改变世界的时候”——这种话我听起来就有点发毛，不要太夸大了，中国经济总量才占世界13%，怎么就“改变世界”啦？有一点贡献，但是与我们的目标还差得远。
为什么想拔高？还是缺乏底气不自信。苏东坡说，“高处不胜寒”，此话颇有道理。长期积贫积弱，喜欢拔高来鼓舞士气，鼓士气当然是需要的，但是要有实实在在的根据，不能吹，吹是自己给自己找麻烦。
我们的成绩当然是巨大的，举世瞩目的。但是，我们也面临着极其严峻的挑战，大量的难题。对外介绍中国，既要讲成绩，也要讲存在的问题。这样讲比较客观，比较实事求是，也比较令人信服。
第三个表现，瞧不起小国、弱国，但在大国、强国人士面前却底气不足。
我们有些人，在一些小国、弱国面前，身上那种被毛主席和周总理深恶痛绝的大国主义就冒出来了。而遇到大国、强国，则自惭形秽，觉得矮人一头。这也是一种缺乏自信心的表现，不能全面、客观地看待自己和世界。
弱国心态是一种过时的心态，看不到世界的变化。它对正在崛起的中国危害很大，可以说“害人害己”。
“害人”，弱国心态容易伤害别人，不能平等待人，会不必要地激化矛盾。“害己”，首先，这种心态会使我们失去朋友，增加中国在前进道路上的阻力和困难。其次，弱国心态使得我们不能全面看待自己，容易浅尝辄止，鼠目寸光。
弱国心态是中国一段屈辱的历史造成的。要摒弃它，我们还有相当长的一段路要走。而且，要克服它也并非一件容易的事。为此，就需要实事求是地认识自己，认识世界，认识弱国心态的危害，认识前进道路上的困难。