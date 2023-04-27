吴建民谈公共外交：摆脱弱国心态，才能走向世界

【编者注】本文选编自《吴建民谈公共外交》一书，标题为编者所加，原章节题目《弱国心态有危害》。

我们国家是由一个穷国慢慢发展起来的，现在虽然取得了不少成绩，但有两个心态问题要解决。

一是“暴发户心态”，有点成绩就翘尾巴。一些代表团到巴黎参观，没转几处就开始吹嘘国内现在多先进，却不知道巴黎有自己的文化。

改革开放初期，有一次我坐火车时碰到这样一件事：一个显然是有了点钱的人，买了一只烧鸡，一家三口以很夸张的样子大吃大喝，弄得狼藉不堪。当别人善意地劝他收拾一下时，他却很无理地说：“你吃得起吗？”这就是一种显摆，刚开始富，唯恐天下人不知，“老子富起来了，你们不要小看了我”。那时有些人穿西服，还故意把商标留在袖子上面，想让人知道“老子现在富了，穿名牌了”，就是这种心态。

二是“弱国心态”。我们国家在很长一段时间是一个弱国，我们过去被人家踩在脚下，经过100多年的奋斗才慢慢强盛起来。存在决定意识，长期的弱国状态就形成了人们的一种弱国心态。弱国心态有几种突出的表现。

第一个表现，对于人家的评论非常介意。

历史上中国人被欺负怕了，心理有些不健康，对外部世界的评论过于敏感。人家说我好，高兴得不得了，好像这个气就足了；人家骂我两句，就非常沮丧，或者生气。这是缺乏自信的表现。

这里还有个原因，中国人太重表面工作。我当年为毛主席做翻译的时候，外宾讲中国这好那好，毛主席就说，你们受骗了。他们只让你看了好的，不让你看不好的，中国还有很多落后的地方啊！