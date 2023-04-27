李喜明談臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想

不過，既然現階段大陆可輕而易舉以武力奪取外島，為何始終沒有採取行動？從政軍觀點來看，這些外島的存在，與五、六○年代相較，對臺灣的政治意義完全不同。在全般戰略思考下，外島已不具「攻方所必取，守方所必固」的戰略價值。如果中共基於其他政治企圖，執意以武力奪取外島，此行動恐怕只剩下兩個意義：

一則向大陸民眾及國際社會展現統一臺灣的政治決心；再則藉此恫嚇臺灣民眾逼迫政府談判妥協。

然而，此種軍事作為可能達成「以武促統」的政治目的嗎？我們試著分析一下：

(1) 前線各外島與臺灣本島距離遙遠，外島的歸屬實務上與臺灣存亡沒有因果關係。

(2) 就恫嚇效果而言，臺灣近年來對內的認知作戰有不少影響，尤其是年輕世代對中國充滿情緒，非但無法保證臺灣因而就範，反而會將臺灣民心愈推愈遠。

(3) 奪占外島將掀起巨大國際譴責聲浪，在美中大國競爭的氛圍中，很容易坐實美國所謂「CCP是區域秩序的破壞者」的指控。

(4) 由於以武力奪占外島的軍事行動，基本上違反「武裝衝突法」等國際律約，很可能引發以美國為首等民主國家的經濟制裁。

(5) 武力奪占外島將立即引起周邊國家，尤其是日本、印度、越南、菲律賓等與中共有領土糾紛國家的高度警戒，進而使得各國明確，且更緊密地倒向以美國為首的民主陣營。

(6) 武力奪取外島對周邊國家的衝擊，將有利美國整合區域國家，使得以美國為首的東亞「小北約組織」更易實現。

(7) 鑑於時空演變，前線各外島對臺灣防衛作戰已不具必須固守之戰略價值，若中共奪取外島後並未成功迫使臺灣妥協就範，無形中反而減輕了臺灣的防衛負擔。

總而言之，以武力奪取外島的選項，對大陆而言毫無戰略價值，絕非聰明的戰爭決策。在臺灣，強化外島防衛的呼籲始終不竭，然而我的看法卻非如此；囿於整體戰力極端懸殊的事實，無論如何增加外島防衛戰力，從軍事作戰觀點來看均屬徒然，再多的軍事投資都是浪費。從整體戰略考量，我們反而應該逆向思考。

二○○九年，我擔任國防部戰略規劃司長時負責「精萃案」裁軍計畫。當時對外島兵力的規劃初案為：「金門、馬祖所有兵力撤回本島，金馬防務由政府撥付預算，由縣府自行統籌成立金馬自衛隊執行防務事宜。」