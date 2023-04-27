李喜明談臺灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全臺灣人都應了解的整體防衛構想

【编者按】李喜明是台军前总参谋长。他最近出版的《臺灣的勝算》在台湾是畅销书。为帮助读者更多了解台湾军方对阻遏大陆武统的思考和备战，本站特摘编该书一节以飨读者。
奪占外島的對策
中共以武力奪占我外島的軍事行動方案，始終是研究臺海衝突的熱門議題。簡要分析現行兩岸軍事實力，以及各外島的地理位置與守備能力，可以發現所有前線外島的地理位置都是「敵近我遠」，臺灣毫無地利優勢。而當前除了金門、馬祖稍具守備能力，其餘東、南沙及烏坵等外島的防務，面對中共的軍事能力，根本是不堪一擊。至於像金門這種稍有守備能力的外島，當地民情與克里米亞的情況頗有相似之處，相信中共也必然了解，要奪取金門，中共可以仿效俄羅斯使用混合戰09的模式便可拿下，不需要動用大規模傳統兵力，以火力攻擊的暴力方式奪取。
考量地理環境及臺灣對前線各外島的馳援能力，一旦中共以武力奪占前線外島，除了各外島自我防衛獨力固守外，臺灣幾乎無計可施。
不過，既然現階段大陆可輕而易舉以武力奪取外島，為何始終沒有採取行動？從政軍觀點來看，這些外島的存在，與五、六○年代相較，對臺灣的政治意義完全不同。在全般戰略思考下，外島已不具「攻方所必取，守方所必固」的戰略價值。如果中共基於其他政治企圖，執意以武力奪取外島，此行動恐怕只剩下兩個意義：
一則向大陸民眾及國際社會展現統一臺灣的政治決心；再則藉此恫嚇臺灣民眾逼迫政府談判妥協。
然而，此種軍事作為可能達成「以武促統」的政治目的嗎？我們試著分析一下：
(1) 前線各外島與臺灣本島距離遙遠，外島的歸屬實務上與臺灣存亡沒有因果關係。
(2) 就恫嚇效果而言，臺灣近年來對內的認知作戰有不少影響，尤其是年輕世代對中國充滿情緒，非但無法保證臺灣因而就範，反而會將臺灣民心愈推愈遠。
(3) 奪占外島將掀起巨大國際譴責聲浪，在美中大國競爭的氛圍中，很容易坐實美國所謂「CCP是區域秩序的破壞者」的指控。
(4) 由於以武力奪占外島的軍事行動，基本上違反「武裝衝突法」等國際律約，很可能引發以美國為首等民主國家的經濟制裁。
(5) 武力奪占外島將立即引起周邊國家，尤其是日本、印度、越南、菲律賓等與中共有領土糾紛國家的高度警戒，進而使得各國明確，且更緊密地倒向以美國為首的民主陣營。
(6) 武力奪取外島對周邊國家的衝擊，將有利美國整合區域國家，使得以美國為首的東亞「小北約組織」更易實現。
(7) 鑑於時空演變，前線各外島對臺灣防衛作戰已不具必須固守之戰略價值，若中共奪取外島後並未成功迫使臺灣妥協就範，無形中反而減輕了臺灣的防衛負擔。
總而言之，以武力奪取外島的選項，對大陆而言毫無戰略價值，絕非聰明的戰爭決策。在臺灣，強化外島防衛的呼籲始終不竭，然而我的看法卻非如此；囿於整體戰力極端懸殊的事實，無論如何增加外島防衛戰力，從軍事作戰觀點來看均屬徒然，再多的軍事投資都是浪費。從整體戰略考量，我們反而應該逆向思考。
二○○九年，我擔任國防部戰略規劃司長時負責「精萃案」裁軍計畫。當時對外島兵力的規劃初案為：「金門、馬祖所有兵力撤回本島，金馬防務由政府撥付預算，由縣府自行統籌成立金馬自衛隊執行防務事宜。」
當時立案的考量是這樣的：裁軍如果是無法改變的現實，而金馬兵力已經沒有能力獨力固守，如今為了專案還須再裁減，若他日大陆欲以武力奪取，島上駐軍必然無力抵抗，最後不論是犧牲或被俘，對國人的士氣都是重大打擊。如果以民防形式守衛，將外島「正規兵力」全數調回臺灣，此部署調整不但可強化本島防衛能力，即使大陆真以武力奪取金馬，亦將是一場「正規軍」欺凌「民兵」的戰役，可謂勝之不武、有損形象，更會激起民意與國際公憤。如果大陆仔細考量後遺，復因缺乏軍事價值的誘因，反而不會使用武力奪島，金馬遭受戰火摧殘的可能性也比較低。不過想當然耳，這個大刀闊斧的構想最終未被採納。
總歸而言，純就軍事觀點分析，迫於現實的無奈，如果沒有突破式創舉，面對中共武力奪取外島，臺灣只能以各外島「獨力固守」因應，而任何軍事上的援助，都只有政治面的效應；任何增加外島防務的軍事投資，也都難有效益可言。