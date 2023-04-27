警惕重蹈一战覆辙？拜登松口美中关系或大有深意

同时，拜登政府对中国的政策比特朗普时期的关税政策更具战略性。比如，其试图阻止中国获取高端科技，特别是全球最先进的计算机芯片。此外，该政策还大规模投资科学与技术领域并提供制造补贴，以图重振美国高科技制造业的雄风。

上述努力，用美国国家安全顾问杰克·沙利文（Jake Sullivan）的比喻来说就是——美国正努力筑起一道“高墙”，用以保护关键技术的“小院”（而不是明确列出一个清单不对中国出口的技术清单，因为这极难做到）。目前美国政府面临的挑战是，这道高墙和所有围绕它而建立的敌对舆论是否足以令美国企业望而却步，不再同中国打交道。

不过，最近美国政府似乎意识到这一策略的潜在危险，并试图发出一些和解信号。比如，商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）不时提起美国并非要与中国在经济上脱钩。去年11月，她表示，“我们需要继续与中国做生意，与中国贸易能够支持美国就业。”上周四（4月20）日，财政部长耶伦（Janet L. Yellen）在其对华政策演讲中呼吁两国发展“建设性”关系。她强调，美国对中国的技术限制并非旨在阻止这个亚洲国家的发展，而是出于纯粹的国家安全考量——华盛顿不希望北京在军事技术领域与其平起平坐甚至赶超。

但是，所有精心制定的、针对中国的外科手术式的政策均来自华盛顿，而这个城市从来就是以世界上的所有事务非黑即白著称。共和党的初选承诺将会成为针对中国的抨击盛会。来自威斯康星州的众议员加拉格尔（Mike Gallagher）组建的中国委员会已宣布，其将启动对在华经营业务的企业的调查，这意味着与中国市场有业务往来的企业首席执行官都可能遭遇传唤和审问。此外，中国内国内政治对美中关系的紧张态势亦有影响。中国领导人具有民族主义倾向的针对美国的强硬立场在中国国内广受欢迎。

脱钩已然开始。正如彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）所示，强劲的贸易数据实际上掩盖了美国对中国出口下降的情况；由于通货膨胀，进出口商品的价值飙升，而实际出口数量却保持稳定或下降趋势。很多美国企业，比如苹果公司，正在寻找与中国脱钩的方法；自2014年以来，通用汽车在中国的收益已下降近70％。