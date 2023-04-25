台湾人民如何看待中国和美国在台湾海峡的军事现踪？ 一项基于实验性民意调查的研究

近年来，中国和美国两个世界大国频频在台湾问题上角力。双方不仅在外交上你来我往的进行口水战，军事上也频繁采取行动。比如，2022年8月美国众议院前议长南希•佩洛西前脚造访台湾，大陆方面后脚便举行大规模军演并派军舰和军机越过台湾海峡中线。在台湾海峡附近进行战机巡航更是家常便饭。同时，美国政府也多次批准对台军售并派遣军机与军舰通过台湾海峡。

在新闻上，我们经常看到双方（或三方）政府的态度和反应。那么，大陆和美国的军事行动究竟如何影响台湾民众的看法呢？比如说，这些军事行动会如何改变大众的统一/独立立场呢？它们会增强还是削弱台湾人民对台湾“法理独立”（de jure independence）的期望呢？

为了深入研究这个问题，来自台湾中央研究院（Academia Sinica）和台湾国防大学（National Defense University, Taiwan）的四位研究人员，Wen-Chin Wu, Wen-Cheng Fu, Mao-Chia Sun 和 Wen-Jian Huang 进行了一项网络调查实验（online survey experiment），【注1】并将研究结果发表在《中国季刊》（The China Quarterly）第2023: 1–14期上。（Wu, Wen-Chin, Mao-Chia Sun, Wen-Cheng Fu, and Wen-Jian Huang. “Taiwanese Public Opinion on the Chinese and US Military Presence in the Taiwan Strait.” The China Quarterly (2023): 1-14.）

实验设计及过程

该调查于2020年10月29日至11月10日间进行，由市场调查公司iVision通过配额抽样法（quota sampling）发放了600张调查问卷，并收回583张有效问卷。

调查问卷首先询问受访者的人口学特征，包括年龄、教育程度、居住地域、政党偏好等。然后，所有受访者，无论组别，都会看到一张关于台湾防空识别区（Air Defense Identification Zone）的地图（请见表1）以及一段关于防空识别区的简短介绍。