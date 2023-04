台湾人民如何看待中国和美国在台湾海峡的军事现踪？ 一项基于实验性民意调查的研究

近年来,中国和美国两个世界大国频频在台湾问题上角力。双方不仅在外交上你来我往的进行口水战,军事上也频繁采取行动。比如,2022年8月美国众议院前议长南希•佩洛西前脚造访台湾,大陆方面后脚便举行大规模军演并派军舰和军机越过台湾海峡中线。在台湾海峡附近进行战机巡航更是家常便饭。同时,美国政府也多次批准对台军售并派遣军机与军舰通过台湾海峡。

在新闻上,我们经常看到双方(或三方)政府的态度和反应。那么,大陆和美国的军事行动究竟如何影响台湾民众的看法呢?比如说,这些军事行动会如何改变大众的统一/独立立场呢?它们会增强还是削弱台湾人民对台湾“法理独立”(de jure independence)的期望呢?

为了深入研究这个问题,来自台湾中央研究院(Academia Sinica)和台湾国防大学(National Defense University, Taiwan)的四位研究人员,Wen-Chin Wu, Wen-Cheng Fu, Mao-Chia Sun 和 Wen-Jian Huang 进行了一项网络调查实验(online survey experiment),【注1】并将研究结果发表在《中国季刊》(The China Quarterly)第2023: 1–14期上。(Wu, Wen-Chin, Mao-Chia Sun, Wen-Cheng Fu, and Wen-Jian Huang. “Taiwanese Public Opinion on the Chinese and US Military Presence in the Taiwan Strait.” The China Quarterly (2023): 1-14.)

实验设计及过程

该调查于2020年10月29日至11月10日间进行,由市场调查公司iVision通过配额抽样法(quota sampling)发放了600张调查问卷,并收回583张有效问卷。

调查问卷首先询问受访者的人口学特征,包括年龄、教育程度、居住地域、政党偏好等。然后,所有受访者,无论组别,都会看到一张关于台湾防空识别区(Air Defense Identification Zone)的地图(请见表1)以及一段关于防空识别区的简短介绍。