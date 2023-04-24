美国媒体笔下的中国（三）：北京欲分化美欧？“去风险化”是“脱钩”的隐晦表达

【编者按】美国的三家主要报纸，《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国很少或者几乎没有记者，但它们对中国的报道可谓“连篇累牍”，这些报道和评论对美国政府的决策人影响极大。本站从即日起将不定期编辑发布这些报道和评论的摘要。本文为美国《华尔街时报》专栏作者叶伟平（Greg Ip）于2022年4月21日发表的题为“ 别管马克龙说了什么，欧美看待中国威胁并无实质不同 ”的专栏。

【作者简介】叶伟平（Greg Ip）是一名加拿大裔美国记者，目前是《华尔街日报》的首席经济学评论员。

叶伟平：别管马克龙说了什么，欧美看待中国威胁并无实质不同

2023年4月21日

作者开门见山地指出，尽管今年四月初马克龙访华并与中国领导人举行会谈看似削弱了美国遏制中国的努力，意在探讨如何提升法中战略伙伴关系，但实际上，欧洲从未放弃建立针对中国的经济防线，甚至“在某些情况下，比美国走得更远”。对马克龙中国之行的积极描述，既是中国政府“在与西方的地缘政治竞争中寻求分化美国与欧洲”的话语策略，也是欧洲自身寻求外交政策独立于美国并与中国经济脱钩的隐晦表达。

作者指出，如果剥开乐观的表象，就会发现在过去一年中，欧盟对中国的态度已大幅转变。这种转变主要是基于对“中国战略和意识形态”，以及“俄乌战争以来中国对俄国政府所持立场”的重新评估的结果。只不过，相较于美国的强硬态度，欧洲人采取了更为隐晦和温和的“去风险化”，而非沿用美国一直以来所强调的“与中国脱钩”。尽管欧洲在应对与中国的经济关系上并未采取“疾言厉色”的态度，但是诸多证据表明，在温和表象之下，“欧洲正建立针对中国的经济防线，在某些情况下比美国走得更远”。

面对“中国威胁”，欧洲为什么采取了相对温和的态度？作者认为主要原因有二：其一，欧洲可能正在利用其与美国对中国的共同关切施行针对彼此的保护主义。比如，“欧洲对关键矿产和半导体方面的支持，既是对中国产业政策的回应，也是为了应对美国的政策”。目前，华盛顿已对这一原因有所察觉并表现出担忧情绪。其二，欧洲遵循了法国的历史传统，希望其对华外交政策在外界看来相对独立于美国，而非是其盲目的“跟从者”。作者引述了马克龙在回国途中对记者所说的话，“在台湾问题上，最糟糕的事是认为我们欧洲人必须成为美国的追随者”。相反，正如柏林智库墨卡托中国研究所（Mercator Institute for Chinese Studies）的执行主任Mikko Huotari所言，欧洲希望世界所看到这样一个事实：促成欧洲与美国走到一起的并非是欧洲对美国政策的顺从与追随，而是双方针对中国在台湾问题、俄乌战争，及中国内部贸易和投资上的种种行动所做出的回应和协调。“美国和欧洲是在经过一个‘平行进程’后到达现在这种局面的”，但法国对其外交政策独立性和“欧洲不会追随美国的对华路线”的强调表明其与美国之间缺乏协调。