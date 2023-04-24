美国媒体笔下的中国（三）：北京欲分化美欧？“去风险化”是“脱钩”的隐晦表达

【编者按】美国的三家主要报纸，《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国很少或者几乎没有记者，但它们对中国的报道可谓“连篇累牍”，这些报道和评论对美国政府的决策人影响极大。本站从即日起将不定期编辑发布这些报道和评论的摘要。本文为美国《华尔街时报》专栏作者叶伟平（Greg Ip）于2022年4月21日发表的题为“别管马克龙说了什么，欧美看待中国威胁并无实质不同”的专栏。
【作者简介】叶伟平（Greg Ip）是一名加拿大裔美国记者，目前是《华尔街日报》的首席经济学评论员。
叶伟平：别管马克龙说了什么，欧美看待中国威胁并无实质不同
2023年4月21日
作者开门见山地指出，尽管今年四月初马克龙访华并与中国领导人举行会谈看似削弱了美国遏制中国的努力，意在探讨如何提升法中战略伙伴关系，但实际上，欧洲从未放弃建立针对中国的经济防线，甚至“在某些情况下，比美国走得更远”。对马克龙中国之行的积极描述，既是中国政府“在与西方的地缘政治竞争中寻求分化美国与欧洲”的话语策略，也是欧洲自身寻求外交政策独立于美国并与中国经济脱钩的隐晦表达。
作者指出，如果剥开乐观的表象，就会发现在过去一年中，欧盟对中国的态度已大幅转变。这种转变主要是基于对“中国战略和意识形态”，以及“俄乌战争以来中国对俄国政府所持立场”的重新评估的结果。只不过，相较于美国的强硬态度，欧洲人采取了更为隐晦和温和的“去风险化”，而非沿用美国一直以来所强调的“与中国脱钩”。尽管欧洲在应对与中国的经济关系上并未采取“疾言厉色”的态度，但是诸多证据表明，在温和表象之下，“欧洲正建立针对中国的经济防线，在某些情况下比美国走得更远”。
面对“中国威胁”，欧洲为什么采取了相对温和的态度？作者认为主要原因有二：其一，欧洲可能正在利用其与美国对中国的共同关切施行针对彼此的保护主义。比如，“欧洲对关键矿产和半导体方面的支持，既是对中国产业政策的回应，也是为了应对美国的政策”。目前，华盛顿已对这一原因有所察觉并表现出担忧情绪。其二，欧洲遵循了法国的历史传统，希望其对华外交政策在外界看来相对独立于美国，而非是其盲目的“跟从者”。作者引述了马克龙在回国途中对记者所说的话，“在台湾问题上，最糟糕的事是认为我们欧洲人必须成为美国的追随者”。相反，正如柏林智库墨卡托中国研究所（Mercator Institute for Chinese Studies）的执行主任Mikko Huotari所言，欧洲希望世界所看到这样一个事实：促成欧洲与美国走到一起的并非是欧洲对美国政策的顺从与追随，而是双方针对中国在台湾问题、俄乌战争，及中国内部贸易和投资上的种种行动所做出的回应和协调。“美国和欧洲是在经过一个‘平行进程’后到达现在这种局面的”，但法国对其外交政策独立性和“欧洲不会追随美国的对华路线”的强调表明其与美国之间缺乏协调。
作者称，美中之间协调性的缺乏或可成为北京分化欧美的突破口，因为“长期以来，中国在与西方的地缘政治竞争中一直寻求分化美国与欧洲”。但人们有必要认识到，“不追随”不等于“不认同”，马克龙与中国领导人的会面恐难以改变欧洲对中国的警惕和防范。欧洲对“中国威胁”的审视和评估和持久性的强硬立场在台湾问题上便可窥一二。比如，欧洲虽未采用如去年美国众议院议长佩洛西访台那样的激进之举来呈现其对“台湾为自治岛屿”的态度，但“为了强调其对（台湾）现状的支持，在中国军队举行军演恐吓台湾时，法国曾派出一艘护卫舰通过台湾海峡”。在台湾问题上，欧洲外交言语和行动上的平和只不过是不希望通过对增进台湾安全毫无意义的做法来“刺激中国做出更强烈反应”。
作者表示，当前欧洲面对中国的真实态度和思维可从欧盟委员主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）在3月30日的讲话中略知一二。该讲话亦与美国政府有所关联，因其“部分内容可能是由拜登的国家安全委员会（National Security Council）撰写”。讲话中提到，欧洲应确保其“资本、专业技术和知识不会被用来增强那些系统性竞争对手的军事和情报能力”，以防中国崛起对国际秩序产生系统性改变。在这一思维的影响下，尽管从未明言与中国“脱钩”，欧洲近年来已采取一系列措施在经济上构筑对中国的“防线”，包括搁置2020年与北京方面敲定的投资协定、颁布“外国补贴条例”以遏制外国竞争对手、商定“反经济胁迫条例”以阻止诸如中国因立陶宛开设台湾代表处而禁止从该国进口的行动发生等。同时，欧盟也开始注重本国产业发展和保护。这样做的原因有二：其一，欧洲企业的发展可以保护敏感行业和防止中国利用跨国公司在华市场加大脱钩难度。这些敏感行业包括电子、磁铁、可再生能源的稀土等。欧盟的举措已取得一定成效。比如，“更具Strand Consult的数据，2020年，在31个欧洲国家中，有16个国家的4G网络中超过一半的设备来自华为等中国供应商，而如今5G网络超半数设备由中国公司提供的只有八个国家”；其二，这些保护性政策能够确保欧洲与中国的贸易接触在安全范围内获利。欧洲意识到很少有公司能完全脱离中国市场，中国政府显然也在利用这一事实致力于“尽量加大跨国公司与其脱钩的难度”。不过，当前的中国市场对于欧美企业而言仍具有巨大吸引力，因此欧洲所做的便是在保证对华投资和销售达到收入目标的同时，确保目前中国不具备本土制造能力的专业技术不被中国企业获取，因为一旦相关技术被分享或获取，欧洲企业将面临被挤出市场的风险。