諾姆·喬姆斯基：美國對俄國的軍事行動升級，不會有勝利者

【前言】俄國入侵烏克蘭，讓世人大吃一驚。喬姆斯基在一個Truthout的獨家訪談中認為，它是個無端、沒有正當理由的攻擊，並將成為21世紀歷史上最主要的戰火罪行之一。俄國總統普京的政治考慮，不能用來做為發動入侵一個主權國家的理由。但是，面對這個可怕的入侵，美國一定得採用緊急的外交作法，而非軍事行動的升級，因為後者可能會成為「執行我們整個物種的死刑，沒有任何勝利的一方」。

諾姆．喬姆斯基（Noam Chomsky）是國際上承認當今在世最重要的知識分子之一。他的知識地位曾被拿來與伽利略、牛頓與笛卡爾做比較，因為他的工作在一整串不同的學術與科學研究上都有極大的影響，包括了語言學、邏輯與數學、計算機科學、心理學、媒體研究、哲學、政治與國際關係等。他是約150本書的作者，MIT的榮譽學院教授、目前是Arizona大學的桂冠教授。

Polychroniou: 諾姆，俄國入侵烏克蘭，驚訝了很多人，震驚了世界。但早有很多的跡象顯示，普京對NATO（北大西洋公約組織）的向東擴張、還有華盛頓拒絕認真看待普京的維安「紅線」（包括烏克蘭），已經變得非常惱怒。你想，為何他在這個時間點上決定發動入侵？

喬姆斯基：在回答這個問題以前，我們應該先確定幾個沒有爭論的事實。最關鍵的是俄國入侵烏克蘭是一個最主要的戰爭罪行，它的程度，拿兩個明顯的例子來說，可以與美國入侵伊拉克、還有希特勒─史大林於1939年九月入侵波蘭來相比。去找一個解釋，當然永遠是有意義的，但那不是正當化、也不是去減免這個罪行。

現在回到問題。關於普京內心究竟在想什麼，有非常多極度自信的宏論。通常的說法是他被恐懼的妄想所掌控時，一個人的決定，那種被我們這裡（美國）很熟悉的諂媚親信所環繞下的決定─它就像一些共和黨員遊蕩到佛羅里達私人的海湖莊園(Mar-a-Lago)去求得他們領袖的摸頭那樣。

上述那些洪水般的謾罵有可能是對的，但其他的可能性或許也該考慮。也許普京的意思就是他還有他的同僚大聲而清楚講了多年的那些。例如，它可能是「因為普京主要的要求是要保證NATO不會納入更多的會員，特別不會是烏克蘭或喬治亞。目前的危機其實不會發生─如果在冷戰結束後NATO的聯盟並沒有擴張，又或如果說那個聯盟的擴張與建構一個包括俄國在內的歐洲安全結構彼此是和諧的。」這些文字的作者是前美國駐俄大使麥特洛克(Jack Matlock)，美國外交圈中一位認真的俄國專家，在俄入侵前不久所寫的。他然後結論說「運用常識，這個危機可以很容易地解決。以任何常識性的標準而言，美國的利益應該是促進和平，而非衝突。想要嘗試讓烏克蘭脫離俄國的影響之外─這是那些想要推廣『顏色革命』【註1】的人所宣稱的目標─那是一個傻瓜的差事，一個危險的差事。我們那麼快就忘了古巴飛彈危機的教訓了嗎？」

麥特洛克並非唯一的人。關於問題的癥結，CIA頭子William Burns的回憶錄中也達到幾乎一樣的結論，他是另外一位真正的俄國專家。而外交官George Kennan一個更強的立場，最近也終於被廣泛地引用，並獲得前國防秘書長William Perry的支持，而在外交圈子之外，也一樣得到著名國際關係學者John Mearsheimer的肯認，更不用說許多主流的其他人物了。

所有這些一點都不模糊。從Wiki Leaks散佈出來的美國內部文件，還透露了當年小布希魯莽地提供給烏克蘭一個「加入NATO」的位子時，馬上就引起俄國尖銳的警告，說擴張的軍事威脅不可容忍。這完全可瞭解。

我們或許也可以順便注意到那個奇怪的「左派」概念。它固定出現在責罵「左派」不肯積極地去懷疑「克里姆林宮紅線」的說法中。【註2】

誠實的來說，事實是，我們不知道為何俄國做了這個決定。甚至是否是普京自己做的決定還是由他主導的俄國安全委員會所作的決定。但是，有些事情我們的確很確定地知道，包括那些被前面提過的人所仔細檢查過的文件記錄，那些一直位居高位的美國外交政策系統中的人。簡言之，這個危機已經醞釀25年了，而美國一直很不屑地拒絕俄國的維安關切，特別是他們紅線：喬治亞、尤其是烏克蘭。

有很好的理由相信，一直到最後一分鐘，其實有可能避免這個悲劇。我們過去已經不斷地討論過了。至於普京為何在此刻發動這個犯罪性的侵略，我們可以任其所好來猜測。但是它的直接背景並不模糊，只是我們刻意避開了它。

我們很容易瞭解，為何那些受侵略之苦的人會認為，現在還要去瞭解為何它會發生，或是否它可以避免，是一種不可接受的沉溺與縱容。這可以瞭解，但卻錯了。如果我們要以一種能夠幫助受難者、而且能夠反轉潛在未來更大災難的方式，來回應這個悲劇，那麼一個明智的、也是必要的作法就是儘量地去瞭解過去哪裡做錯了，在那裡出了問題，以及這個軌跡如何能夠被糾正。英雄式的姿態也許讓人滿足，【註3】但並無益處。

我過去常提醒我自己在多年前學到的一個教訓。在1960年代末，我同幾位南越的民族解放陣線(National Liberation Front)代表（美國所謂的「越共」）參加了一個在歐洲的會議，那是在一個激烈反對美國在中南半島可怕罪行的短暫年代。一些年輕人因為極度的憤怒，覺得只有暴力的反對才能恰當的回應那不斷出現的滔天惡行：在大街上砸破窗戶，對儲備軍官訓練中心(ROTC centr)投擲炸彈。任何較小的反應都是姑息罪行。但越南人的看法卻很不一樣。他們強烈反對所有這些作法。他／她們提出她們有效抗議的模式：幾位女性在越南陣亡的美國士兵墓前，站立做無聲的禱告(stand in silent prayer)。對於那些讓美國反戰者覺得有正義感與榮耀的事物，她們並無興趣。她們要的是存活。

這種教訓，來自帝國暴力主要目標的「全球南方」(Global South)，來自那裡承受無比災難的受害者聲音，常以幾種不同的方式呈現，我常聽到。我們該銘記在心，並因不同環境來適應。在今天，這意味著我們要努力去理解為何這個悲劇會發生、要做什麼事來改變它，而且用這些教訓來面對即將來臨的。