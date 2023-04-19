朱志群：马英九让台湾看见另一种未来愿景

【作者简介】朱志群，美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授。

本文原载于《联合早报》旗下英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina），发布于2023年4月20日，点击此处查看原文。本文经作者本人授权发布。

曾于2008年至2016年担任台湾领导人的马英九，成为1949年后第一位访问中国大陆的前任或现任中华民国总统。

在今年清明节的前几天，马英九前往湖南省祭奠他的祖父及先辈们，并参访父母学习和生活过的地方。此外，马一行人，包括30名来自台湾的学生，也参访了与中华民国和国民党有关的历史遗址，如南京的中山陵和南京大屠杀纪念馆，以及长沙、重庆和上海的二战遗址。

马英九的访问意义重大，尤其是在两岸关系和美中关系都处于几十年来最低点的时候。

首先，马英九的访问提醒人们海峡两岸的历史和文化连接。 他和大陆方面都认为两岸是“一家人”。在台湾海峡局势高度紧张的情况下，这一亲情纽带对于避免战争至关重要，马英九此行带来了和平的希望。

两岸分裂分治始于未结束的中国内战。1949年后，双方分道扬镳，但同属中华民族的事实依然没有改变，亲情和文化的联系更是不可分割。

马此行凸显了两岸密不可分的历史、文化和民族联系。清明节和祭祖只是共同文化的一个例子。

台湾执政的民进党一直试图使台湾社会去中国化，并向年轻人灌输台湾和中国是两个独立国家的思想。因此，在台湾，越来越少人仍然认为自己是中国人。这一“文化台独”做法对两岸关系的危害最大，因为它试图构建一个非中国甚至反中国的台湾人身份认同。

其次，马英九访陆和蔡英文同时前往美国，反映出台湾在与中国大陆的关系上的分歧日益加深。马和蔡对台湾的未来提供了两种截然不同的愿景。台湾民众必须决定哪个选项最符合他们的利益。

蔡英文访问危地马拉和伯利兹，真正的目的是在美国“过境停留”，而当时马英九正在大陆。这两个访问的象征意义和对比可谓明显不过。

在访问大陆期间，马英九多次提及“中华民国”，并称自己是中华民国前总统。另一方面，蔡英文在大多数场合，包括在出国访问时，更喜欢被称为“台湾总统”，好像台湾是一个独立国家的名称。