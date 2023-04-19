朱志群：马英九让台湾看见另一种未来愿景

【作者简介】朱志群，美国巴克内尔大学政治学与国际关系教授。
本文原载于《联合早报》旗下英文电子杂志“思想中国”（ThinkChina），发布于2023年4月20日，点击此处查看原文。本文经作者本人授权发布。
曾于2008年至2016年担任台湾领导人的马英九，成为1949年后第一位访问中国大陆的前任或现任中华民国总统。
在今年清明节的前几天，马英九前往湖南省祭奠他的祖父及先辈们，并参访父母学习和生活过的地方。此外，马一行人，包括30名来自台湾的学生，也参访了与中华民国和国民党有关的历史遗址，如南京的中山陵和南京大屠杀纪念馆，以及长沙、重庆和上海的二战遗址。
马英九的访问意义重大，尤其是在两岸关系和美中关系都处于几十年来最低点的时候。
首先，马英九的访问提醒人们海峡两岸的历史和文化连接。 他和大陆方面都认为两岸是“一家人”。在台湾海峡局势高度紧张的情况下，这一亲情纽带对于避免战争至关重要，马英九此行带来了和平的希望。
两岸分裂分治始于未结束的中国内战。1949年后，双方分道扬镳，但同属中华民族的事实依然没有改变，亲情和文化的联系更是不可分割。
马此行凸显了两岸密不可分的历史、文化和民族联系。清明节和祭祖只是共同文化的一个例子。
台湾执政的民进党一直试图使台湾社会去中国化，并向年轻人灌输台湾和中国是两个独立国家的思想。因此，在台湾，越来越少人仍然认为自己是中国人。这一“文化台独”做法对两岸关系的危害最大，因为它试图构建一个非中国甚至反中国的台湾人身份认同。
其次，马英九访陆和蔡英文同时前往美国，反映出台湾在与中国大陆的关系上的分歧日益加深。马和蔡对台湾的未来提供了两种截然不同的愿景。台湾民众必须决定哪个选项最符合他们的利益。
蔡英文访问危地马拉和伯利兹，真正的目的是在美国“过境停留”，而当时马英九正在大陆。这两个访问的象征意义和对比可谓明显不过。
在访问大陆期间，马英九多次提及“中华民国”，并称自己是中华民国前总统。另一方面，蔡英文在大多数场合，包括在出国访问时，更喜欢被称为“台湾总统”，好像台湾是一个独立国家的名称。
危地马拉总统贾马太称台湾是“唯一真正的中国”，而蔡英文就站在他身边。具有讽刺意味的是，这是蔡英文及其支持者不愿意听到的赞美，因为他们宁愿不与“中国”联系在一起。
马英九对台湾在世界上的立场的看法是一贯的，这也是国民党现今的主流路线：亲美、友日、和中。这与蔡英文和民进党“反中抗中”的做法形成鲜明对比。
中华民国前外交部长钱复曾说过一句名言：对台湾来说，两岸关系位阶高于外交关系。 但对于无力处理两岸关系的民进党来说，加强与美国的关系，特别是寻求美国的保护和购买美国武器，是其政策的唯一支柱。
在马英九2008年至2016年的任期内，两岸签署了23项协议，开启了两岸和平与合作的新篇章。相比之下，民进党和蔡政府拒绝了基于“一个中国”的“九二共识”，导致两岸关系陷入僵局，紧张局势加剧。
第三，马英九在访问期间对中华民国的评论，考验了北京在“一个中国”问题上的灵活性，以及包容台湾民众的意愿。
北京的官方观点是，“中华民国”已成为历史，并已被中华人民共和国取代，后者成为全中国的唯一合法政府。
然而，自1949年蒋介石在内战中战败退守台湾以来，中华民国政府实际上统治着台湾及周边岛屿，经济起飞后，台湾在1980年代逐渐走向民主化。换句话说，中华民国在大陆被打败了，却在台湾留存并繁荣起来。
马英九在访问期间，解释了为什么台湾和大陆同属一个中国，两者都是中华民国。不出所料，大陆媒体在报道中忽略了这番言论，但有意思的是，马英九能够继续他的行程，并在所到之处受到最热情的款待。这表明，即使北京对这些言论不满意，它也可以包容。
现在就断定北京会接受中华民国存在的现实，可能还为时过早，但北京没有公开反驳马的言论，已经展示了其声称“在‘一个中国’的前提下，什么问题都可以谈”的诚意。
蔡英文在剩余任期内，不太可能在两岸关系上取得任何突破。2024年1月大选后，她的继任者应该抓住机会，认真开展两岸政治对话。用美国武器武装台湾，但拒绝与大陆进行政治对话，不会让台湾变得安全。
最后，马英九的访问不仅有助于促进两岸交流，尤其是年轻人之间的交流，也给了北京一些信心，使其相信和平统一的大门仍然敞开。
值得注意的是，马英九带了30名学生与武汉、湖南和复旦三所大学的学生交流。这种交流对两岸关系有着深远的长期影响。由于马及其支持者代表着台湾的和平力量，而且某种形式的和平统一仍然是可能的，北京没有必要通过军事手段来实现目标，但在赢得台湾人民的心方面，它必须更有耐心。
如今，美国已悄悄放弃了推动两岸对话、寻求和平解决的长期政策；相反，它选择加强台湾的防御，以阻吓可能使用武力的北京。然而，只要北京的疑虑没有消除，任何威慑对它都是没有作用的。
台湾的政治文化已发生变化，马英九对两岸关系的看法现在可能不会得到广泛支持，特别是在泛绿独派选民中。但他的做法是务实的，为改善两岸关系提供了一条和平、非对抗的道路。随着时间的推移，也许他的愿景会为更多理性的台湾人所接受。令人鼓舞的是，正如马英九所提到的，台湾一项针对他访陆祭祖的民意调查显示，77%的受访者表示乐观其成。
台海两岸的长期和平与繁荣，有赖有关各方的不懈努力。通过这次访问，马英九作为一位能够在台海两岸架起桥梁的领导人，奠定了他在历史上的地位。尽管包括蔡英文本人在内的许多台独阵营成员，都大唱反调，但马英九为促进两岸的交流与合作，以及东亚的和平与稳定所做的努力是值得赞扬的。