文明秩序的构造机理与历史趋势

因此，我们先商量好建立国家，但是不设任何正统的信仰。你信基督教可以，他信伊斯兰教也行；没有一个人格神，认为上帝存不存在不可知，甚至就不存在，也可以！如果不为别的，为了咱们之间的和平。“被统治者的同意”是同意什么？首先得同意我们的信仰自由和政教分离，某种意义上，就是“同意不同意”(agree to disagree)：我们的信仰和立场不同，但我们都同意不去干涉、贬低或歧视别人的信仰。甚至当国家侵犯你的信仰自由的时候，我要站出来帮助你反抗国家的侵犯，因为我虽不同意你的信仰，但我们都同意信仰自由。当国家出来侵犯你的信仰自由时，实际上它侵犯的是我们的共同利益。

这就是一个社会契约——你和我之间的“攻守同盟”。我们都说好，不要在背后玩花招，别在谈好之后，回头你就去招兵买马。然后，基督徒夺权把政府给控制了，宣布基督教是“国教”。你这么做的话，我肯定也得回去弄上“十几个人，七八条枪”（《沙家浜》胡传魁语），跟你对着干。这又不好看了。西方进入中世纪，再从中世纪出来，到新教革命，就是这么打打杀杀过来的，经历了一个很血腥的过程。最后各方才终于理解，其实不要为了这个“正统”这么你死我活，大家彼此还是宽容一点为好。就这样，宗教宽容成为社会契约当中一个很重要的元素。

信仰自由是你我他之间协商讨论的结果。它当然只是一个假想的过程——我们之间并没有谈判妥协并签一个什么协议，但假想的过程并等于不真实。如果你去发达的国家，你会发现信仰自由就是绝大多数人的一个真实契约。什么叫“发达”？就是说它在这些政治文明方面已经很成熟，他们不会提出我们现在还在讨论的这类问题，也不会有我们国内或者从国内出去的许多朋友的想法，因为这些对他们来讲早已经是解决了的问题；它们是血的教训，早就长记性了，不会再走回头路。

言论自由的逻辑也是一样的。你是左派，我是右派；我比较富有，你穷一点。你希望劫富济贫，政府多收税来资助穷人；我认为资本和市场就应该是完全自由，我不论挣多少钱，国家没权利从我这拿走……在马克思主义看来，这些都是“不可调和的阶级矛盾”。不可调和怎么办呢？就会有“阶级斗争”，最终是战争。马克思主义鼓动“无产阶级革命”，实际上就是鼓动战争，这样当然不可能产生文明秩序。要文明、要和平，就不能搞革命。不论你是富人也好、穷人也罢，我们都有一些共同的需求，至少要维持一个基本的和平秩序。这是我们的共识。在这个共识之上，我们双方都要有一些基本的相互尊重。你是左派、我是右派，这没关系，我们都要尊重对方的言论自由。哪怕这个国家被“白左”控制了，像北欧、西欧那样收的税相对比较高，也要允许这些富人们、“右派”们去批评抱怨。他们有义务守法，但言论自由是不能剥夺的。

三、社会契约为什么必要？

我们之间先有了契约，才能谈到我们和政府之间的关系。我们说好，不要被政府分化瓦解，不要把自己的理念和主张变成国家“正统”，然后去压迫对方的不同意见；如果这样，我们彼此之间就会打得不可开交。这样的话，政府不管是谁在控制，都会很高兴，因为分而治之是有利于它稳定的统治术。因此，如果我们不团结，就会发现宪法虽然给我们承诺了很多“好东西”，但是一概没有用。为什么没有用？就是因为我们分裂，我们之间没有契约，我们之间没有协议，我们之间没有基本的同意和承诺——这不仅是一个共识，而且是一个承诺。这个承诺至少在道德上是有效的，那就是我说话必须是算数的。我跟你说好了，这个国家应该维持言论、新闻、集会等等自由，而不管这些人发表的观点是什么，不管他是不是社会主流或政治正确。

如果我们之间没有这个协议，那么政府打左派，右派兴高采烈：“打得好，‘文革’言论怎么能允许？！”打右派，左派又拍手称快：“打得好！这种里通外国的‘卖国’言论当然要打！”这样，最后结果只能是我们都很孤立、都很虚弱。宪法里面给了我这个自由、那个权利，统统说了不算，因为政府如果真的兑现了你的自由权利，那它干嘛去？他们就没法滥用权力、贪污腐败了。要让宪法落到实处，我们之间一定要联合起来，才能逼迫政府：你不能违背我们当初订立的契约，否则我们一起对付你。这就是关于言论自由的社会契约。

刚才举了左右的例子，信仰自由的逻辑也是一样的。政府支持基督教，基督教很高兴，就跟政府跑了，但伊斯兰教、无神论很郁闷；他们寡不敌众，成了受压迫、受管制对象。政府支持伊斯兰教，伊斯兰成了国教，其它信仰又受到孤立和压迫。这种状态是不可持续的，迟早要出事。伊斯兰教和基督教都很大，他们内部还会再分派。如果政教合一变成一种习惯的话，那么不同教派之间先为了争夺“正统”打得不可开交。政府则“坐山观虎斗”，拉一派打一派，永远是“东方不败”，最后造成的结果必然是各派的信仰自由都遭到践踏。

同样的逻辑还有人格平等与反歧视。大家都属于不同种族、不同性别、不同党派，我们的身份几乎是无穷多种，但是国家不能因为身份来歧视我们。歧视了又怎么样？社会就又进入到一种“囚徒困境”，不可自拔。为什么叫“囚徒困境”？它的意思是在“老大哥”面前，我们之间没有信任、没有默契，各方都出于自私和政府配合去整对方，结果是都被整，对各方都不利。歧视的结果也是产生“分别心”：我知道你一旦掌握权力，就会来歧视我，我一定不能让你掌权；我要和你夺权，成功之后来歧视你，否则我就没法保护自己。我也这么想，你也这么想，我们之间没有任何相互信任，就不可能形成任何反歧视契约。当政府歧视任何一个族群的时候，其他族群觉得挺理所当然的，反正没有歧视到我头上，甚至还能分点好处。这就是“囚徒困境”。

社会契约如能形成，会帮助我们超越孤立状态下各自面临的“囚徒困境”。所谓“契约”，就是围绕基本的自由、制度和治国原则所形成的共识和承诺。信仰自由、言论自由、人格平等（消极意义的反歧视）都是绝对的原则。我把它们称之为“政治自然法”，以后有机会可以解释为什么要用这个概念。制度方面，还有选举民主、司法独立、行政中立。

没有“一人一票”的选举，怎么让政府对你负责？我们封控三年，至少最后一年完全没有必要，至少在上海疫情的时候就应该放开。为什么不放开？归根结底，不就是因为我们没有选票吗？事实上，我们有一定的言论自由，虽然言论自由没有得到制度性保障，但是我们是可以发表反对意见的；对于封控政策，在微信群、朋友圈里面有多少人在骂？但是你没有选票，再怎么骂也对他没办法，因为政府里面没有你的人帮你说话。最后，这个政策是他们制定的，跟你没有关系，他们没有必要对你负责，因为他们知道不管怎么样，你不能怎么样。所以不要只骂那些“大白”，大白只是政策的执行者。当然，“白卫兵”有时候会有一些出格的“自选动作”，但基本上他们是在执行所谓“上面的政策”。这个政策是谁制定的？他们凭什么、对谁负责？这才是真问题。

但是很遗憾，今天有些朋友已经对这些基本的政治文明常识不知是忘了，还是被带糊涂了，开始连民主是不是“好东西”都产生质疑了。当然，不是说民主不会出问题，它会出问题。我们都是人、不是神。由人形成的组织、机构、法律、政策甚至制度，哪个不会出问题？当然都会出问题。但因此就没有是非判断、没有任何底线，民主和独裁没有区别了，反正都有问题？当然不是这样。选举民主也是一个社会契约，首先是我们之间的一个契约，那就是谁执政，最后选票说了算。你不能因选出来的是我的人，就说选举有舞弊；我也不能选出来的是你支持的人，就说你舞弊。这样下去，什么时候是个头啊！这就不是民主，至多是一个不成熟的假民主。像泰国、拉美、非洲那样的“民主”就是这样。这些不发达国家之所以“不发达”，首先是因为他们的民主确实只是打引号的“民主”，因为他们对民主没有形成一个契约：不管选出来的人是谁，我们都得尊重选票的选择。

当然，如果选举真的有舞弊，如果有确凿证据证明选举舞弊，那就另当别论。如果出现选举争议怎么办？那还要有司法。司法不独立，怎么可能公正呢？我们经常讲，“法院就是他们开的，当然要听他们说话了。”所以司法独立、行政中立、选举民主这些制度也是政治自然法的一部分。

一个国家要建构文明秩序，一定要对这些政治自然法形成社会契约。当然，社会契约不可能得到每一个人的同意。在现实中，这没法实现。现实当中永远会有政治文盲，甚至会有不承认1+1=2的人。这没有办法，但是在一个健康的国家、文明的国家，一定要有相当多数的人群接受社会契约，接受这些基本的政治自然法则，并且联合起来共同抵抗国家的侵犯。这样的国家才有可能是文明国家，形成我这里说的“文明秩序”。一言以蔽之，世界文明秩序的形成史就是社会契约的构造史。

如果没有社会契约，那么回到我刚才说的，再好的宪法也没有用。宪法是什么呢？宪法其实就是社会契约的一个摹本。它不是社会契约本身，但是它把社会契约当中那些政治自然法则拿过来，有的需要具体化——比如说选举民主是原则，但怎么选、规则是什么？宪法需要具体规定，选举规则必须体现和符合那些基本原则。这就是我这里所说的构造文明秩序的关键词：社会契约。有了社会契约，没有宪法也关系不大；没有社会契约，宪法再好也没用。

我们看到，很多国家宪法相当不错，但很可惜只是一个中看不中用的“花瓶”，就是我们所说的“有宪法无宪政”。宪法是有了，但是宪法得不到落实，根本原因在哪儿？根本原因是在于这个国家没有社会契约。没有社会契约，宪法规定得再好也是白规定。你可能要问，既然没有社会契约，他为什么还要规定得那么漂亮？那就不知道了。可能宪法毕竟也是国家的一张名片，规定得好看一点对统治者也好，但它对人民是没有用的，因为没有社会契约的加持并作为它的基础，没有相当多数的“被统治者的同意”，统治者就可以肆无忌惮、任意妄为、践踏宪法。

四、社会契约为什么难产？

刚才说到洛克强调的“被统治者的同意”，它是社会契约的起点。我把洛克的契约论归为“自由契约论”，把霍布斯的《利维坦》归为“专制契约论”。当然，也不要太简单化；霍布斯毕竟是近代自由主义的开山祖师，只是他的解决方案有点问题。洛克继承但改造了他的思路，虽然也有问题，却提出了自由契约论。英国人喜欢，美国人也喜欢。但这是什么时候的事情？洛克出版他的《政府二论》——社会契约是第二论的主要内容，已经到了1689年。“光荣革命”正好发生，美国立宪还得再等一个世纪。在这之前，世界还没有社会契约的概念，更不可能有社会契约的系统实践。因此，社会契约或文明秩序其实是世界史上相当晚近的现象。

我们可以追踪得稍微远一点，看看文明秩序之形成有哪些关键节点。中国就不用多说了，至今仍然在离文明秩序很远的地方徘徊。近代文明的主线无疑是在欧洲，其实最早的希望也在欧洲。从公元前大概7-8世纪开始，雅典城邦民主就开始奠基。后来到了公元前5世纪、4世纪，出现了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德这样的智者。但是不久之后，希腊城邦文明就陷落了，被斯巴达打败了。我们知道，雅典城邦制是古代民主的典范。当然，刚才说民主是有问题的。民主搞到最后，把最伟大的哲人苏格拉底判了死刑，这种民主能没有问题吗？

在苏格拉底的对话当中，已经能看到他有一定的社会契约思想。如果你去读他著名的《辩词》（Apology，他被雅典陪审团判了死刑之后为自己的辩护），你就能够感受到他的契约思维。陪审团认为他的思想构成亵渎神灵，会把青少年带坏，所以要惩罚他。显而易见，他是因言获罪，这个判决是不公正的。苏格拉底有很多有权有势的学生可以帮助他逃走，但他断然拒绝逃亡，宁愿选择喝下毒鸩。为什么？因为他说自己活到70多岁，在那个年代确实算很长寿了；之所以能活这么久，就是因为雅典法律的庇护。如果雅典没有法律，就像霍布斯所说的那样是一个无法无天的丛林，每天都处于“所有人针对所有人的战争”这样的自然状态，他能活那么久吗？所以他认为自己一生仰仗、依靠着雅典民主政体所制定的法律。现在法律出了一个不公的结果，陪审团做出了一个错误的判决，他也必须接受。这就是他和雅典之间的一个契约。如果人自认为“恶法非法”就逃避法律、破坏法治，那么这个契约就不存在，任何国家都会沦落到无法无天的自然状态。

但也就是苏格拉底这么伟大的哲人会坦然选择以死守约，碰到另一个人早就逃之夭夭了。除了民主之外，古雅典并没有什么社会契约。柏拉图的《理想国》已经显示了一点社会契约的影子，但这些社会契约思想的萌芽并不是苏格拉底或柏拉图提出来的，而是和他们辩论的对立面提出来的，在此就不细讲了。雅典的社会结构也不支持社会契约。当时，整个雅典城邦大约40多万人，其中大概16万是公民，也就是自由人；还有14万是奴隶，剩下是外籍人口。雅典实施的是直接民主，公民是要直接对法律和政策投票的，每个公民都可以说是政治人，不可能成天忙于农耕或家务，这些活都得由妇女或奴隶去做。一个奴隶那么多的国家，可能有社会契约吗？阿伦特在《人的条件》那本书里说得好，雅典民主的自由实际上是建立在奴役基础的。

罗马差不多比希腊稍微晚一点建立，先是共和，然后蜕变为帝国。到罗马帝国后期，基督教有点像先秦中国的儒家，先是经历“焚书坑儒”，然后“咸鱼翻身”成了“独尊儒术”；基督教一开始在罗马受打压，但是到了帝国末期成为罗马的国教。罗马被蛮族攻陷之后，欧洲就进入到中世纪，从4世纪开始差不多延续了1000年之久。虽然以前讲的所谓“黑暗的中世纪”可能有点夸大其词，但是那个时候欧洲的生存状态是非常脆弱的，自由也必然是很有限的，庄园里的农奴或城镇里的贫民说不上有什么自由；如果有的话，只是极少数贵族或教会的自由。契约的前提是自由。没有普遍自由，根本谈不上什么社会契约。

中世纪大概主要有这么三种势力：一是天主教会，二是国王，三是贵族。这三股力量之间相互斗争，有时候会产生很有意思的结果。譬如众所周知的1215年英国《大宪章》，它就是国王、贵族和天主教会之间互动的一个产物。那个时候，教会的力量可以说是如日中天，开始的时候严重削弱了约翰王的力量，所以它对于《大宪章》的形成发挥了非常关键的作用。另一个关键力量就是贵族。1215年，他们打败了约翰王，并强迫他签署了《大宪章》。某种意义上，《大宪章》可以被视为国王和贵族之间的一份“小契约”。它不是真正意义的社会契约，因为社会契约指的是每一个被统治者都能够同意的“大契约”，而当时的社会条件是不可能允许它存在的。但是在这些地位和权势比较接近的国王和贵族之间，形成了一个精英契约。

在和平改良国家，精英契约可以是社会契约的引子。我们会发现，有些相对保守的国家走改良路径，典型代表当然就是英国，其最后的所谓社会契约就是从早先的精英契约来的。现在你可以讲英国是有社会契约的，我有时候拿英国跟中国比，因为两国正好是处在对角线的关系：我们是“有宪法无宪政”，他们是“无宪法有宪政”。其实英国今天还有国教圣公会，但经过那么多年的演变，“国教”早已没有什么实质性作用。诸如信仰自由、言论自由、平等权、财产权、选举民主、司法独立，今天英国当然不仅都有，而且十分成熟，但就是没有一部成文宪法。没有宪法，怎么可能有宪法权利？我的解释就是没有宪法不要紧，只要有社会契约就行。我并不主张不要宪法。有一部成文宪法当然是便利的，而只是说英国那样不是很方便，但也没有太大关系。这说明什么？关键不是宪法，而是在于社会契约。那是一个实实在在的东西，你或者有或者没有。有，则有没有宪法就不那么重要，这个国家会很幸运；没有，就很不幸了，这个国家宪法说什么都不管用。《大宪章》就是英国在中世纪形成的一个贵族契约，它为七八百年后社会契约在英国的全盛奠定了一个遥远的基础。

这就差不多快到中世纪末期，文艺复兴时代从14世纪到17世纪，高峰是15-16世纪。像艺术界代表达芬奇、文学界代表莎士比亚、思想界代表马基雅维利，都是15-16世纪这个年代的人。稍后差不多一个世纪以后，开始了启蒙运动。以哥白尼的1543年《天体运行论》为标志，17世纪伽利略、牛顿、笛卡尔这些人为代表，主要是科学的发展把欧洲带入到启蒙时代。哲学思想领域，霍布斯、洛克、伏尔泰、卢梭、康德这些人先后出场，启蒙运动达到全盛。这个时期也是民族国家和君主专制的全盛时期，中世纪的教会统治已让位于绝对君主统治。在高度集权的专制君主政体下，当然也不会有什么社会契约。

在文艺复兴和启蒙运动之间，发生了一件天大的事情，那就是新教革命。1517年——这是一个里程碑的年份，马丁路德向天主教会提出95问，质疑教皇和教会措施的合法性。当时的天主教会说实话已经相当腐败，欧洲各国各种苛捐杂税不堪其重。像法国、英国这些中央集权国家因为国王的力量比较强大，还能够保护自己国家的臣民不被过度剥削。但日尔曼这些零散小公国就不行了，不足以保护自己的臣民，所以他们受教会剥削特别严重。这可能也是为什么路德的新教革命首先产生于日耳曼。新教革命打破了天主教会的一统垄断，欧洲开始走向宗教多元，但是在之后一个多世纪并没有产生宗教宽容。恰好相反，宗教反而更不宽容了，甚至发生了伤亡惨重的宗教战争。