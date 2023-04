建立和维持信任是避免美中关系恶化的良方

【编者按】美国的三家主要报纸,《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国很少或者几乎没有记者,但它们对中国的报道可谓“连篇累牍”,这些报道和评论对美国政府的决策人影响极大。本站从即日起将不定期编辑发布这些报道和评论的摘要。本文为美国《纽约时报》专栏作者托马斯·弗里德曼(Thomas L. Friedman)于2023年4月18日发表的题为“中美关系究竟哪里出了问题?”(“What Are America and China Fighting About, Anyway?”)的专栏。

【作者简介】托马斯·弗里德曼(Thomas L. Friedman)是外交事务方面的专栏作者。他1981年加入《纽约时报》专栏,曾三获普利策奖。他著有七本书,包括赢得国家图书奖的《从贝鲁特到耶路撒冷》(From Beirut to Jerusalem)。

托马斯·弗里德曼:中美关系究竟哪里出了问题?

2023年4月18日

作者认为美中关系目前已恶化至严重地步,表现在驻华记者的急剧减少和双方领导人的沟通不畅。在这一冷峻局势下,美中两国不得不以管中窥豹地方式获取双方的信息。这既不利于双方正确地认识和了解彼此,也不利于美中关系的稳定和持续合作。长此以往,美中关系面临“崩坏”的结果。

作者引用了近期台湾领导人蔡英文访美所引发的中国政府的激烈抗议,包括警告和实弹演习。作者预测“台湾走向正式独立的任何举动都将破坏台海和平与稳定”,并称目前美中两国在台湾问题上已风声鹤唳,任何微小失误都可能引发双方军事冲突,并给世界带来毁灭性打击。

作者指出,如今美中关系愈发糟糕的态势的根源来自于“信任缺失”。信任之桥的塌落体现在两方面:其一,在国家层面,许多美中经济往来包含的商品与服务均为数字化,具有工具和武器的双重效用。数字化渗透使国家安全面临挑战,而网络上关于“信息战”的渲染和炒作也令美中两国政府感到不安;其二,在个人层面,美中两国政府对彼此的妖魔化已或多或少对公众观念施加影响。美中两国人民似乎逐渐忘记了双方在奋发精神和财富积累上的共同点,转而对对方摆出警觉防范的态度。这不光表现在美国民主党和共和党互相“较劲”的强硬对华政策,也表现在中国民众面对外国来访记者的缄默不言。作者指出,在无处不在的警察国家监控和数字追踪系统的威势下,中国社会不再同十年前一样敢于畅所欲言、发表见解。

作者亦就本次中国之行的见闻发表了对中国社会观察的积极评价,包括环境治理和交通网络建设。在环境治理方面,作者认为“北京和上海已尤其变得相当宜居,空气污染基本消除”,并指出城市内的绿色覆盖面积大幅增加;在交通网络建设方面,作者引述了美国记者柏凯斯的报道。柏凯斯是少数留在中国大陆经历了三年严苛“清零政策”的美国记者,他称中国目前在约900个城镇建设高铁,令其交通网络遍布城市乡镇,给全国各地居民都来了便利、快捷、舒适的交通环境。相比之下,美国的高铁则较为落后,在过去二十年间,仅有一条类似高铁的线路连通华盛顿特区和波士顿。同时,作者表示,指出中国发展的积极方面并不意味着“自由”可以居于这些要素之下,但是他认为这个国家不仅致力于威权下的绝对控制权,“也在孜孜不倦地进行国家建设”。

作者还谈及中国知识阶层与外界的连通性会让科技发展。以人工智能ChatGPT为例,许多中国公众使用这一软件来提升工作效率和成本效益,与世界进行“竞争、联结与合作”,“世界比以往任何时候都更加平坦了”。此外,“中国在面部识别技术和健康记录这两个人工智能领域更加领先”,这一技术的超越要归功于政府构建庞大数据集的能力和隐私方面几乎不存在的限制。但是,中国社会仍存在许多“禁区”,这将会给人工智能系统的学习算法和回答效率带来挑战。