如何避免一场中美战争：美国媒体笔下的中国（一）

【编者按：美国的三家主要报纸，《纽约时报》、《华盛顿邮报》和《华尔街日报》在中国很少或者几乎没有记者，但它们对中国的报道可谓“连篇累牍”，这些报道和评论对美国政府的决策人影响极大。本站从即日起将不定期编辑发布这些报道和评论的摘要。本文为美国《纽约时报》专栏作者纪思道（Nicholas Kristof）于2022年4月12日发表的题为“如何避免一场中美战争“（How to Avoid a War With China）的专栏。】

纪思道：如何避免一场中美战争

2023年4月13日

作者认为中美关系目前的状况类似欧洲第一次世界大战前的局势。他在文章中说，“在1914年夏天，几乎没有人想要战争，也没有人认为会发生一场大战。那年春天，我的祖父母在奥匈帝国的利沃夫举行了婚礼，我看着结婚照上他们兴高采烈的样子，意识到他们并不知道，一场灾难很快就会抹去他们的国家，粉碎他们的生活，并最终让家族的一支逃往新世界。”

他接着写道，“今年，我有时会担心我们再次过于轻视未来冲突的风险。而未来10年或20年中，或许最严重的地缘政治风险就是与中国的战争。虽然双方都不想开战，但双方现在都承认，冲突可能正在逼近，并且正在做出相应准备——这一切都在引发对方的猜疑并助长军备竞赛。”

作者提出，“是时候让双方都深吸一口气，从口号和象征性的攻击中各退一步了。这些口号和攻击团结了国内的民族主义者，但也增加了全球性灾难的风险。”

作者随后引用康奈尔大学 白洁曦 (Jessica Chen Weiss)的话：“公开地、象征性地做一些事情来对抗北京，并不一定会让台湾变得更加安全。”在白洁曦看来，前众议院议长南希·佩洛西去年访问台湾，意在象征性地表示支持。而最近的一次民意调查发现，认为佩洛西访台 让台湾变得更不安全 的人是持相反意见的两倍。“如果我们想帮助台湾，我们需要更多的威慑和更少的挑衅。”