凛冬将至？美国第117届国会关于美中关系立法的趋势分析

在国内事务方面,国会2022年投入更多努力保护美国的半导体产业,以应对与中国之间不断增长的竞争。2022年7月,国会通过了《芯片与科学法》。该议案提供520亿美元的联邦资金为美国制造的芯片提供补贴和研究支持。此外,该议案禁止向中国出售高级计算机芯片,进一步加剧了美中之间的贸易战和经济竞争。

同以往的国会进程一样,议员们提出的大多数议案并没有机会成为法律。然而,议员们仍提出诸多议案,这么做不但可令议员们宣传特定议题并提升知名度,更能够取悦特定利益团体、游说者、捐赠者,以及选民。【注13】这些议案的关注点多与过去的议案密切相连,包括贸易、人权、出口配额、西藏、香港。不过,第117届国会议案亦对新出现的挑战表现出关切,这些挑战包括能源、教育、健康、投资。(表1)

表1:第117届国会中国议案分类

(来源:Congress.gov.|数据收集于2023年2月12日)

分类 (与上届国会相比)的数量变化比 数量 主要议案 美中关系 65% 306 《防止强迫维吾尔人劳动法》、《2022台湾政策法》、《制裁中共法》、《打击中国对基督徒迫害法案》 军事和国家安全 22% 54 《制止与中国人民解放军合作的漏洞法》、《台湾伙伴法案》 国际贸易与金融 -5% 38 《2022中国贸易关系法》、《公平对华贸易外交法案》、《2021揭露中国“一带一路”对美投资法案》、《2022中国石油出口禁令法案》 能源 69% 36 《阻止中共参与电网法案》、《防止中国太阳能经济投资法案》 健康 25% 32 《2021保护美国制药供应链免收中国威胁法》、《禁止使用税收购买中国新冠病毒检测试剂法案》 商业 15% 27 《防止SBA援助流向中国法案》、《TELL法案》(包括在中国的数据存储) 教育 55% 22 《DHS限制孔子学院和中国相关实体法案》、《揭露孔子学院透明度法案》、《孔子法案》 金融与金融行业 18% 22 《打击中国企业腐败法案》、《美国金融市场诚信和安全法案》 科学、技术、传媒 17% 23 《中国研究资金会计法案》、《2021美国创新与竞争法案》

然而,特定议案未能通过国会并不意味着该议案或与之相似的议案不会在随后的国会中通过。许多议案有在接下来几届国会中被反复立案的历史。例如,由参议员查克·舒默(Chuck Schumer)发起的《无尽前沿法案》在更名和更新内容后于第117届国会上被重新引入,成为《2021美国创新与竞争法案》,其在第116届国会中未得委员会审议通过。

近年来,国会愈发频繁地加快或使用“快车道”立法程序,以防延迟或长时间的辩论拉锯战阻碍法律通过。其中,“一致同意”属于“快车道”立法程序之一。令人惊讶的是,许多重要的中国议案均由该程序通过。例如,国会通过“一致同意”通过的中国法案包括H.R. 3919《安全设备法案》和S. 812《恢复台湾在世界卫生组织观察员地位及其他目的法案》。

一般性的立法程序包括动议、辩论、投票等,这些正式程序均非常耗时且无法保证立法顺利通过。相比之下,“一致同意”并不意味着每位众议院或参议院成员均投出赞成票,而是指成员们认为反对某件事是无意义的,因为默许该议案通过。【注14】“一致同意”程序下的议案审核方式较为简单,比如并不要求在场代表记录投票或验证法定人数。

另一个以非常手段利用“一致同意”程序的例子见于第116届国会中马可·卢比奥(Marco Rubio)议员提出的S.3471《防止强迫维吾尔人劳动法》。在第116届国会上,该议案未得通过。然而,卢比奥在2021年1月27日再次提出同一议案,最终该议案于同年7月14日通过“一致同意”程序获得参议院通过。众议院詹姆斯·麦戈文(Jim McGovern)议员在调整H.R. 1155议案后于2021年12月14日推出H.R. 6256议案并通过了无记名投票。这项法案最终于12月16日通过“一致同意”程序在参议院未经修正而得以通过。拜登于12月23日签署了该法案。国会仅用10天时间便通过了这一损害中国经济的综合性立法。该法律对商界影响甚巨,因自其成为法律那刻起,新疆生产的棉花不再被允许进入美国市场。

巨浪滔天:美国迎来针对中国的“鹰派时代”

据美国华盛顿州民主党众议员、两党美中工作组(USCWG)的联合主席里克·拉森(Rick Larsen)所说:“在针对中国的问题上,有国家安全鹰派、贸易鹰派,和人权鹰派。只要他们不互相交流,便不会意识到他们都憎恨中国。”这些鹰派立法者主张美国政府采取更加强硬的对华政策,包括加强制裁、关税和军事部署。

近年来,这三大鹰派立法者已经结盟,并在国会中形成了不同的共识,并转移了其重心。【注15】在中国事务上,国会与拜登政府国家安全委员内部的鹰派成员结成联盟,包括国家安全委员会的顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)、《长期博弈:中国战略取代美国秩序》(The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order)的作者杜如松(Rush Doshi)、《永不回头:中国八十年代的禁忌历史》(Never Turn Back: China and the Forbidden History of the 1980s)的作者朱利安·格维茨(Julian Gewirtz)、高级技术和国家安全主任塔伦·查布拉(Tarun Chhabra),以及高级国际经济和劳动主任珍·哈里斯(Jen Harris)。【注16】根据著名的中国问题专家葛莱仪(Bonnie Glaser)所述,美国已迎来针对中国的“鹰派时代”,并将驻足于此。【注17】表2列出了国会中鹰派立法者及其提出的中国议案数量。

值得注意的是,在参众两院提出的中国议案上,共和党赞助者数量仍远超民主党。在第116届和第117届国会上,前五位参议院和众议院赞助者的情况相似。来自阿肯色州的汤姆·科顿(Tom Cotton)参议员、佛罗里达州的马可·卢比奥(Marco Rubio)参议员和密苏里州的乔西·霍利(Josh Hawley)参议员早在新冠疫情肆虐之前便被视为针对中国的鹰派成员。【注18】来自南卡罗来纳州的共和党参议员林赛·格雷厄姆(Lindsey Graham)、田纳西州的共和党参议员玛莎·布莱克本(Marsha Blackburn)、佛罗里达州的共和党参议员里克·斯科特(Rick Scott),以及来自民主党强势州马萨诸塞州的参议员爱德华·马基(Edward Markey)也属参议院中的鹰派成员。民主党参议员马克·沃纳(Mark Warner)去年在一次讲话中警告称,美国正面临着现代版的“斯普特尼克时刻”(指1957年苏联率先将人造卫星送入地球轨道给美国带来的巨大震撼)。【注19】

表2:最高级别的中国议案赞助者

(来源:Congress.gov.|数据收集于2023年2月12日)

第116届国会 第117届国会 众议院赞助者 排序 姓名 党派/州/ACU评分* 议案数量 姓名 党派/州/ACU评分 议案数量 1 迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)(共和党-威斯康辛州) 80% 13 迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)(共和党-威斯康辛州) 80% 18 2 迈克尔·麦考尔(Michael McCaul)(共和党-得克萨斯州) 84% 13 吉姆·班克斯(Jim Banks)(共和党-印第安纳州) 96% 16 3 克里斯托弗·史密斯(Christopher Smith)(共和党-新泽西州) 59% 10 斯科特·佩里(Scott Perry)(共和党-宾夕法尼亚州) 96% 11 4 吉姆·班克斯(Jim Banks)(共和党-印第安纳州 96% 7 迈克尔·麦考尔(Michael McCaul)(共和党-得克萨斯州) 84% 10 5 特德·约霍(Ted Yoho)(共和党-佛罗里达州) 91% 8 阿米·贝拉(Ami Bera)(民主党-加利福尼亚州) 6% 6 参议院赞助者 1 马可·卢比奥(Marco Rubio)(共和党-佛罗里达州) 89% 21 马可·卢比奥(Marco Rubio)(共和党-佛罗里达州) 89% 45 2 汤姆·科顿(Tom Cotton)(共和党-阿肯色州) 86% 17 罗伯特·梅南德斯(Robert Menendez)(民主党-新泽西州) 9% 20 3 爱德华·马基(Edward Markey)(民主党-马萨诸塞州) 3.3% 16 里克·斯科特(Rick Scott)(共和党-佛罗里达州) 90% 18 4 特德·克鲁兹(Ted Cruz)(共和党·得克萨斯州) 86% 13 汤姆·科顿(Tom Cotton)(共和党-阿肯色州) 86% 16 5 罗伯特·梅南德斯(Robert Menendez)(民主党-新泽西州) 9% 12 詹姆斯·瑞斯(James Risch)(共和党-爱达荷州) 91% 13

*ACU评分每年由美国立法问责中心和美国保守派联盟基金会编纂。表中数据来自该评分第49版(2020年)和第50版(2021年)。

国会中的鹰派立法者将拜登公开表态维护台湾视作积极信号,因为这意味着美国放弃了其长期持有的战略模糊立场。他们认为拜登将成为推动《2022台湾政策法》的助力,该法案将彻底改变美国与台湾的关系。2022年8月2日,众议院议长南希·佩洛西访台再次引发台海紧张局势升级。越来越多的众议员和参议员纷纷仿效佩洛西之举,以示其对北京对台施加政策压力的抗议。紧随佩洛西脚步的包括由参议员爱德华·马基(Edward Markey)率领的五人代表团,其于2022年8月15日访台,以及由佛罗里达州民主党人斯蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy)领导的八人代表团,其于同年9月访台。

暗潮汹涌:美国国会鹰派立法者的背景

如果深入国会中鹰派人物的政治和基本背景,我们会发现一些有趣的事实:即拥有军事背景、古巴血统、天主教或福音派宗教背景的成员更倾向对中国采取强硬立场。

首先,许多反华鹰派立法者拥有军事或情报背景。迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)自国家情报大学获得硕士学位,并于2006年至2013年间担任美国海军陆战队的情报官员。吉姆·班克斯(Jim Banks)曾随美国海军陆战队预备役部队远征阿富汗。汤姆·科顿(Tom Cotton)则在美国陆军担任步兵军官近五年。里克·斯科特(Rick Scott)曾供职于海军部队,在服役期间担任护卫舰格雷佛(USS Glover)的雷达操作员。

其次,许多国会反华鹰派成员是古巴人后裔,包括特德·克鲁兹(Ted Cruz)、马可·卢比奥(Marco Rubio)、罗伯特·梅南德斯(Robert Menendez )等。由于家庭背景的原因,很多古巴移民对共产主义满怀厌恶。一位评论员指出,古巴政治极端分子轻而易举便可在人群中散布有关共产主义、恐怖主义、社会主义及其他“阳光下的邪恶”的恐惧。【注20】对中国的妖魔化可能受到古巴裔美国人反共文化的影响。卢比奥自称为“流亡者之子”,并将菲德尔·卡斯特罗(Fidel Castro)称为“暴徒”。自上世纪六十年代以来,古巴流亡者已成为美国国会中至关重要的反华中坚。实际上,自1976年起,5名当选为参议员的西班牙裔中,有4名为古巴裔美国人。【注21】梅南德斯是参议院外交关系委员会主席;卢比奥曾任参议院情报委员会主席、国会研究服务处*成员、外交委员会成员,以及东亚、太平洋和国际网络安全政策小组委员会成员。古巴美国人利用这些国会领导职位,将美中关系推向冲突之路。(编者注:*美国国务院研究服务处,即Congressional Research Service,简称CRS,是美国国会智库机构之一,主要提供美国国会现行政策的深度研究与建议。)

信奉天主教和福音派的议员也更有可能在对华政策上表现出强硬立场,因为他们的关注重点与人权及堕胎问题息息相关。例如,克里斯托弗史密斯(Christopher Smith)和詹姆斯·麦戈文(James McGovern)便是众议院中两位长期致力于反华的天主教鹰派立法者。卢比奥(Rubio)、梅南德斯(Menendez)、爱德华·马基(Edward Markey)和詹姆斯·里什(James Risch)均为信奉天主教的参议员;里克·斯科特(Rick Scott)和乔西·霍利(Josh Hawley)则为福音派教徒。

最后,大多数与中国有关的立法都是由来自极端保守派的众议员和参议员领导。例如,在表2中可以看到,美国保守派联盟对卢比奥议员的终身保守评分为87.9%;斯科特为90%;克鲁兹为97%;里什为91%;科顿为86%。

凛冬将至:美鹰派议员联手打压中国

受立法工作范围所限,多数美国立法者对中国的认知止于表面。他们所获取的与中国相关的信息多来自于美国媒体带有偏见性的报道、国会研究局(Congressional Research Service)的信息简报,以及呈交国会的各类年度报告,他们的观点受到这些文件的强烈影响。美国国会及行政当局中国委员会(The Congressional-Executive Commission on China)、美国贸易代表办公室(Office of the U.S. Trade Representative)、美国总统机密办公室(Office of the Secrecy to the President),以及美中经济与安全审查委员会(U.S.-China Economic and Security Review Commission)例行向国会提交五分年度报告,这些报告对国会的对华政立法议程产生了重要影响。

由于几位国会中的鹰派立法者担任了CECC主席、联合主席或成员,他们的意见对听证会的召开方式、涵盖主题、以及所制定的年度报告具有关键影响。同时,这些成员也可以对其他议员对中国的认知和立法偏好产生深远影响。例如,克鲁兹、科顿、卢比奥、克里斯托弗·史密斯均曾为CECC成员。他们积极参与调查中国涉嫌违法的领域。大多数CECC听证会均对中国持极度谴责的立场。2022年,CECC举行了九次听证会,其中主题涵盖了“香港公民社会的瓦解”、“西藏:通向和解之路的障碍”、“数字独裁控制下的中国宗教”。

大多数被传唤作证的证人给出的证词都是单方面的。虽然这些人的个人经历可能属实,但听证会并未给持不同意见的证人提供任何作证的机会。在传统的国会听证会上,支持者和反对者均会受到邀请,而议员们会听取正反两方观点。相比之下,CECC举办的与中国相关的听证会倾向于证实立法者的偏好和偏见,并成为“自我实现的预言”。例如,在2019年和2021年分别举办了两场与新疆有关的听证会后,CECC在两年内通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》,创造了一个“可反驳的推定”,即要求企业证明其从新疆进口的货物并非是强制劳动的产物。【注22】

总结

在对国会关于美中关系的立法趋势进行较为彻底的回顾后,可以发现其在重塑美中关系未来发展趋势上发挥了重要作用。其中,第117届国会通过了几项重要立法,这将深刻影响美中两国关系。“一致同意”程序作为一种快速立法途径,阻止了国会进行有意义和实质性的政策讨论。在这一程序下,立法者脱离了知识、逻辑或国家治理策略的引导,而是为激情和政治所控制。从2023年2月中国“间谍气球”被击落,到新一届众议院处于共和党控制之下,这些境况都将推动美国国会和公众对中国采取更加强硬的立场和态度。这一变化使得设置美中关系“护栏”——这一表述由拜登提出——变得尤为重要。如果美中之间“凛冬”将至,设置“护栏”可以预防双边关系如自由落体般滑向危险的深渊。

