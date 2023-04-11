台湾地区人民的“统独立场”和“身份认同”

随着国际局势风云变幻，人们越来越关心世界各地的和平与安全问题。其中，台海地区形势一直备受关注。而最近，台湾地区多位政治人物和中国大陆以及美国政坛的互动也引起不少讨论。自三月底开始，台湾前领导人马英九到大陆祭祖交流，成为1949年以来台湾现任或前任领导人首次到访大陆。[1] 而几乎同时，台湾现任领导人蔡英文借访问其中美洲邦交国之机，过境造访美国并与美国多位政治人物会面。这两个事件使台湾问题再次成为人们争论的重点。
不过，尽管两岸政府的决策和第三者，例如美国政府，在台湾问题的发展中起到非常重要的作用，我们不可否认的是，民众的意愿也在很大程度上影响甚至决定了政府及领导人的决策和行为，尤其是对于台湾这样一个民主实体来说。比如说，美国著名智库布鲁金斯学会（The Brookings Institution）最近发表的一项调查报告就指出，台湾民众非常担心美国对台海问题的参与，他们认为美国前众议院议长南希·佩洛西访问台湾对台湾的稳定与安全构成了一定的威胁。[2]
因此，本文将视角拉回到民众这一维度，检视普通台湾民众如何看待我们关心的一些基本问题，例如和中国大陆的统一和独立问题（也就是通常说的“统独立场”），或者是他们如何看待自身的身份问题（即台湾人/中国人身份认同）。
当然，相关的民意调查汗牛充栋，在此我们总结出几个主流的调查机构及其主要发现，希望这些调查能够使我们对于台湾人民的舆论及民意趋势有一个大致了解，从而帮助我们更好地分析台海局势和两岸关系。
值得注意的是，这些调查机构分布于全球，不过主要根植于台湾本土和美国。这些机构通常是学术机构（如大学等）或民间团体（如各类基金会或媒体运营机构）。不同的机构因为调查方式的不同和其他因素，也通常会得出不尽相同的调查结果。同时，每个调查涵盖各种各样的议题，从对总统/地方领导满意度至“统独立场”，甚至对某个具体问题 [3] 的调查不一而足。出于研究简洁性和字数考虑，本文仅展示台湾民众“统独立场”和“身份认同”这两个议题的民调结果。[4]
台湾政治大学“选举研究中心”民调结果
首先，我们介绍台湾国立政治大学（National Chengchi University, 简称 NCCU）的民意调查。具体来说，政治大学有两个研究机构对台湾舆论及民意有长期并详细的调查。他们分别是“选举研究中心”（Election Study Center）和“选举与民主化调查”（Taiwan’s Election and Democratization Study）。
政治大学选举研究中心成立于1989年。现有数据自1992年开始录入，[5] 几乎每年进行一次相应的调查，内容包括若干议题。台湾地区大陆委员会（简称“陆委会”）也时常委托该中心获取民意调查数据。[6] 数据通常采用电话抽样法，每次采访千名左右20岁以上成年台湾居民。[7]
那么台湾民众如何看待自己的身份认同问题呢？长久以来，由于历史原因，台湾民众有着“台湾人”和“中国人”这样两种的身份认知。表1显示，1992年时，将近一半的受访者（46.4%）认为自己既是中国人也是台湾人。不过随着时间的流逝，认为自己同时兼具这两种身份的人小幅下降至30%左右。同时，确认自己仅具“台湾人”身份的受访者却从1992年的17.6%上涨到近年的60%左右。与之相比，认为自己仅具“中国人”身份的受访者则从30年前的约25%下降至仅约3%。这个结果确实不得不引起我们的思考。
另一方面，台湾民众的“统独立场”从1994年至今有很大的变化。由表2可知，总的来说，超过半数的民众更倾向于维持现状。其中，越来越多的人倾向于“永远维持现状”。比如，2022年的调查显示，28.5%的民众选择“永远维持现状”，而这一数字在1994年时仅占9.8%。当然，也有28.7%的民众倾向于“维持现状再做决定”，显示出他们对于现状的不确定性。同时，值得注意的是，选择“偏向统一”的民众呈逐年减少的趋势（1994年有15.6%，到2022年仅剩6%），而选择“偏向独立”的民众却从1994年的8%上涨至2022年的超过四分之一。
台湾政治大学“选举与民主化调查”民调结果
政治大学另一民调机构“选举与民主化调查” 则在每年进行数次民意调查。通常这些调查在地方或中央进行选举前后，或旨在研究总统满意度。因此“选举与民主化调查”议题涵盖范围较广，但也通常涉及到几个我们所关注的主题，例如台湾人民的身份认同问题和统独立场。在身份认同的议题上，“选举与民主化调查”机构得到与“选举研究中心”类似的结果，同时也暗示了台湾民众心理比较明显的变化。比如，“选举与民主化调查” 2022年最新的调查显示（见表3），访民认为自己是“台湾人”的超过60%，而认为自己仅具“中国人”身份的受访者只占1.2%。同时，还有38.1%的受访者认为自己二者兼具。
而在“统独立场”上，“选举与民主化调查”的最新数据显示，有高达90%的访民认为台湾和大陆应维持现状（见表4），这一结果远远高出“选举研究中心”的结果。其中期待“永远维持现状”的人占12.4%，认为应该“维持现状、看情形再决定统一或独立”的占近30%。与之相比，认为“维持现状、以后走向独立”的占37.7%，是所有选项中选择人数最多的，而选择“维持现状、以后走向统一”的相对少一些，仅占全部访民的10.4%。
“台湾民意基金会” 民调结果
当然，我们也发现，不同的调查机构会得出大相径庭的结果。比如，成立于2016年的“台湾民意基金会” (Taiwan’s Public Opinion Foundation)于2022年8月在美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾这一事件后对1035名访民进行民意调查。调查显示，有一半的民众支持台湾独立，而选择“维持现状”的人仅占25.7%（见表5）。
当然，该问题是由一个类似于“7级李克特量表”的衡量方式得出的（见表6）。如果我们将这一问题拆分来看，会发现，其中“坚持台湾独立”的民众占27.3% ，“赞成但不坚持台湾独立”的占22.8%，此数据与2022年4月的民调结果改变不大。
不过，选择“维持现状”的人数比例，不管是偏向台湾独立或是两岸统一，都似乎与之前我们从台湾政治大学的数据得到的结论南辕北辙。
美国杜克大学“台湾国家安全研究中心” 民调结果
当然，我们也注意到，台湾地区的调查机构难免会受党派之争的影响，从而使人们对调查结果的质量抱有怀疑。因此，我们也可以通过海外调查机构的研究数据来观察一个社会的民意和舆论情绪。对于台湾地区的民意调查，位于美国北卡罗来纳州的著名学府杜克大学（Duke University）素有研究。其“台湾国家安全研究中心” (Taiwan National Security Studies) 自2002年起至2022年共进行过14次民意调查。我们以2022年调查为例，阐述此中心的最新民调结果。
此次民调于2022年12月进行，采取电话调查的方式，共收回1501个有效样本。[8] 总的来说，这次民调的结果与台湾政治大学的民调更为相近。其中选择维持现状的访民占大多数，包括“永远维持现状”（31%），“维持现状，看情形再决定独立或统一”（29.4%），“维持现状，以后走向独立”（22.9%）和“维持现状，以后走向统一”（5.5%）。与之相比，无论是选择“尽快宣布独立”（6.4%）还是“尽快统一”（1.6%）的访民都是极少数。
有趣的是，此调查还设置了一系列与附带条件的有关“统独立场”问题。比如，它包含“如果台湾宣布独立会引起中国大陆攻打台湾，请问您赞不赞成台湾独立？”这个问题。这时，选择不赞成的占多数，共53.5%（其中选择“非常不赞成”的占24.2%，选择“不赞成”的占29.3%），而仍旧赞成台湾独立的总共占37.9%。但是如果把条件改成“如果台湾宣布独立，中国大陆不会攻打台湾”时，“赞成”或“非常赞成”台湾独立的访民则上涨至73.2%，而不赞成的人仅剩19.1%。由此看来，受访者比较担心台湾独立会带来一系列后果。
那么，访民对于有条件的统一是如何看待的呢？调查发现，无论当条件设置为“台湾和大陆在政治、经济、社会各方面的条件差别很大时”或是“台湾和大陆在政治、经济、社会各方面的条件差不多时”，选择“不赞成”（41.5%/34%）或“非常不赞成”（35.8%/33.6%）统一的访民皆占多数。
小结
通过对四个调查机构的民调结果的分析和了解，我们发现，总的来说，几次不同民调都显示，台湾访民至少在现时仍旧希望两岸关系维持现状。而且随着越来越多的人对自己“台湾人”的身份认同的加深，这一趋势可能很难改变。
尽管如此，也有调查显示，在台湾民众眼中，台湾的文化与中国大陆文化是相近的，而民众反感的事项可能更多来自于大陆的政治制度与政策，而非文化本身。[9] 这一调查与布鲁金斯学会的另一调查形成鲜明对比——此调查显示，台湾民众，尤以国民党支持者和中间选民为主，认为台湾和美国的文化及政治是不同的。[10] 这就暗示了，美国等第三方的介入或许会使台湾问题更加复杂化。因此，美国等国家在台湾问题上的立场和言行，如台湾与美国政治人物互访等，应更加谨慎。
当然，以上分析也显示，不同的调查机构经常会得出南辕北辙的结果。这可能与研究调查方法，包括采样方式、问题设置甚至时间节点等各种因素都有很大关系。[11] 这些不同因素也会极大地影响调查报告的质量和可信度。因此我们需要仔细甄别不同的研究方法，分析多种数据渠道，从而得出一个相对客观的结果和结论。
（作者为《中美印象》专栏作者）
[1] Horton, Chris. 2023. “Taiwan’s Ex-President Heads to China in Historic and Closely Watched Visit.” The New York Times. March 27, 2023. https://www.nytimes.com/2023/03/27/world/asia/taiwan-china-ma-visit.html?_ga=2.14909621.2043521779.1680967453-1480910494.1680967453
[2] Johnston, Alastair Iain, Tsai Chia-hung and George Yin. 2023. “When might US political support be unwelcome in Taiwan?” The Brookings Institution. April 5, 2023.
[3] 比如说，调查民众对某个城市的管理满不满意，或者对某个突发事件的反应。
[4] 对于没有涉及“身份认同”这个议题的调查，此文仅展示关于“统独立场”议题的结果。
[5] 根据议题不同，录入年份稍有区别。
[6] 例如，中华民国大陆委员会. 2021. “主流民意支持：臺灣的選項就是讓自己更強大、更團結、更堅定自我防衛”. 2021年9月9日. https://www.mac.gov.tw/News_Content.aspx?n=B383123AEADAEE52&sms=2B7F1AE4AC63A181&s=BFECF228705CA39F
[7] 具体抽样方法见：https://esc.nccu.edu.tw/upload/44/doc/6965/%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%94%BF% E6%B2%BB%E6%85%8B%E5%BA%A6%E5%88%86%E4%BD%88%E8%B6%A8%E5%8B%A2%E5 %9C%96%E8%B3%87%E6%96%99%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%96%B9%E6%B3%95%E8%A A%AA%E6%98%8E(methodology)202212.pdf
[8] 全部数据请访问杜克大学“台湾国家安全研究中心”网站：https://sites.duke.edu/tnss/tnss-survey-data-2002-2022/
[9] Rigger, Shelley, Lev Nachman, Chit Wai John Mok and Nathan Kar Ming Chan. “Why is unification so unpopular in Taiwan? It’s the PRC political system, not just culture.” The Brookings Institution. February 7, 2022.
[10] Johnston, Alastair Iain, Tsai Chia-hung and George Yin. 2023. “When might US political support be unwelcome in Taiwan?” The Brookings Institution. April 5, 2023.
[11] 一些学者及调查专家对各种调查错误及误差都有深刻研究及提供方法来解决这些问题。比如，Choi, Bernard CK, and Anita WP Pak. 2005. “A catalog of biases in questionnaires.” Preventing Chronic Disease 2(1): 1-13; Schwarz, Norbert, and Seymour Sudman, eds. 2012. Context effects in social and psychological research. Springer Science & Business Media.