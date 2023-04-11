台湾地区人民的“统独立场”和“身份认同”

随着国际局势风云变幻，人们越来越关心世界各地的和平与安全问题。其中，台海地区形势一直备受关注。而最近，台湾地区多位政治人物和中国大陆以及美国政坛的互动也引起不少讨论。自三月底开始，台湾前领导人马英九到大陆祭祖交流，成为1949年以来台湾现任或前任领导人首次到访大陆。[1] 而几乎同时，台湾现任领导人蔡英文借访问其中美洲邦交国之机，过境造访美国并与美国多位政治人物会面。这两个事件使台湾问题再次成为人们争论的重点。

不过，尽管两岸政府的决策和第三者，例如美国政府，在台湾问题的发展中起到非常重要的作用，我们不可否认的是，民众的意愿也在很大程度上影响甚至决定了政府及领导人的决策和行为，尤其是对于台湾这样一个民主实体来说。比如说，美国著名智库布鲁金斯学会（The Brookings Institution）最近发表的一项调查报告就指出，台湾民众非常担心美国对台海问题的参与，他们认为美国前众议院议长南希·佩洛西访问台湾对台湾的稳定与安全构成了一定的威胁。[2]

因此，本文将视角拉回到民众这一维度，检视普通台湾民众如何看待我们关心的一些基本问题，例如和中国大陆的统一和独立问题（也就是通常说的“统独立场”），或者是他们如何看待自身的身份问题（即台湾人/中国人身份认同）。

当然，相关的民意调查汗牛充栋，在此我们总结出几个主流的调查机构及其主要发现，希望这些调查能够使我们对于台湾人民的舆论及民意趋势有一个大致了解，从而帮助我们更好地分析台海局势和两岸关系。

值得注意的是，这些调查机构分布于全球，不过主要根植于台湾本土和美国。这些机构通常是学术机构（如大学等）或民间团体（如各类基金会或媒体运营机构）。不同的机构因为调查方式的不同和其他因素，也通常会得出不尽相同的调查结果。同时，每个调查涵盖各种各样的议题，从对总统/地方领导满意度至“统独立场”，甚至对某个具体问题 [3] 的调查不一而足。出于研究简洁性和字数考虑，本文仅展示台湾民众“统独立场”和“身份认同”这两个议题的民调结果。[4]

台湾政治大学“选举研究中心”民调结果

首先，我们介绍台湾国立政治大学（National Chengchi University, 简称 NCCU）的民意调查。具体来说，政治大学有两个研究机构对台湾舆论及民意有长期并详细的调查。他们分别是“选举研究中心”（Election Study Center）和“选举与民主化调查”（Taiwan’s Election and Democratization Study）。

政治大学选举研究中心成立于1989年。现有数据自1992年开始录入，[5] 几乎每年进行一次相应的调查，内容包括若干议题。台湾地区大陆委员会（简称“陆委会”）也时常委托该中心获取民意调查数据。[6] 数据通常采用电话抽样法，每次采访千名左右20岁以上成年台湾居民。[7]

那么台湾民众如何看待自己的身份认同问题呢？长久以来，由于历史原因，台湾民众有着“台湾人”和“中国人”这样两种的身份认知。表1显示，1992年时，将近一半的受访者（46.4%）认为自己既是中国人也是台湾人。不过随着时间的流逝，认为自己同时兼具这两种身份的人小幅下降至30%左右。同时，确认自己仅具“台湾人”身份的受访者却从1992年的17.6%上涨到近年的60%左右。与之相比，认为自己仅具“中国人”身份的受访者则从30年前的约25%下降至仅约3%。这个结果确实不得不引起我们的思考。