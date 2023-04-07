陈旭：教育的思维、谋略与智慧

不同的长短板

先前我曾看到国内新闻，国家鼓励大学生创业。美国的比尔·盖茨，扎克伯格都是大学没毕业就创业成功，成就了美国科技大企业。但我们必须了解的是国情各异，背景不同，长短板也不一样。美国的学生多有在社会上工作过的经验，即使是富裕家庭的小孩，暑期也要做义工，打工挣点零花钱也不丢人。而且这些社会活动都是大学尤其是美国名校入取学生很看重的参考。有社会经验，创业成功的概率才会大些，即使你社会经验不足，周围有经验的同学朋友也乐于合伙加入。

笔者有个出租房住了几个美国学生，有一天我在修停车道上的水泥路，一个学生过来就说我做得不够专业，他还教我怎样才会修复得牢固而美观，他说他在工地上干过活。他在读电机与电子工程研究生，业余的爱好是修摩托车，房子里的电器设备维护他基本上能搞定，只是让我们去看看，报告一下账单。另一个学生还曾问我可否乘他几天假期，把他房间的硬木地板油漆一下，他内行这些活，粗细打磨，配底色、上油漆他有经验可以帮忙。

而我们上大学的学生，假期多在补习班渡过，奥数竞赛是强项，创业纸上谈兵可以，实现起来成功率要低些。大学生创业应该是面向社会有创意，而不是不烧恼只烧钱，更糟糕的是烧父母的钱。

青年是国家的未来

笔者上世纪八十年代在国内的研究所工作，那时所里的研究生私下耳语，如果觉得自己有想法，毕业后一定得离开自己的导师。因为出了成果，你都要归功于老师，不管你贡献多大，你不可以与老师争成果，在尊师重道的传统里，与自己导师争成果是不厚道的表现。

我女儿在美国读愽士，他的导师是年轻的副教授，那时实验室也刚建立不久，还没有一流的成果与文章。我女儿的博士论文教授建议投去《自然》杂志，尽管她后来又多花了一年时间才在世界顶级期刊《自然》上发表。此前实验室还没有过这家顶级期刊发表的文章，有这样的成绩，老师和学校都很高兴，虽然教授的指导功不可没，但学生的署名在前，教授的名字断尾，并没有什么争议。我注意到从课题立项起，课题名字就在学生名下，又是我女儿向NIH(美国国家健康研究院）申请到16万美元的课题经费，虽然并非什么巨资，但对一个学生而言，已是莫大的激励，半夜还在实验室里工作也就不足为奇。出了成果，学生是论文第一作者也就天经地义，谁申请的项目，谁做的课题，有案可查，没什么争议。青年人朝气蓬勃，是祖国的未来，只有青出于蓝而胜于蓝国家才有希望。军功章上记住贡献者的成就，同时要鼓励来者创造更灿烂伟大的辉煌。只有年青人乐于耕耘这片土地，才能激发他们的创造力，才留得住人才。

很多成就不一定有钱都能砸出来，重示教育已有共识，只是办好一流的教育还要有更深层的思维、策略与智慧。我从小就相信我们是个勤劳而智慧的民族，翻开世界近现代科学史，却少见中国人的卓越贡献，这是乎与我们重视教育的传统不成比例。一百多年前中国引入“赛先生”，改革开放中国正在追赶和超越世界，那么许多思维和谋略是否也需要总结、检讨和创新？

（作者简介：陈旭，福州人，福州大学毕业后在一科研机构工作多年，1988年移居美国，现定居于马里兰州的巴尔的摩市郊区。著有《哈佛东方新秀》(2005年北京言实出版社)及《天才还是大师》(2010年北京东方出版社)。