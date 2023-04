没有硝烟的战争：美中在中东地区的影响力角逐

【编者注】美中两国在中东地区的影响力角逐错综复杂,难以一言蔽之。长期以来,作为该地区的主要安全保障伙伴,美国一直与中东有着坚实的合作基础和盟友关系。但是,随着局势变化和利益转变,中东国家开始寻求新的战略选择,并将合作目光转向中国。近年来,中国政府通过“一带一路”倡议加强了与该地区的经济联系。同时,中国亦积极参与调解该地区的区域性冲突。例如,近期北京在沙特阿拉伯和伊朗之间担任调解人的角色,帮助两国“重修旧好”。这一事件——在如今美中博弈如火如荼的背景下——将沙特阿拉伯的“老牌好友”华盛顿置于尴尬处境。一方面,中国参与中东事务有利于维护该地区的稳定与安全,让美国政府得以“腾出手”关注其他优先事项,紧张局势的缓和也有助于为美国在该地区的利益提供保障;但另一方面,调解的顺利进行和其他诸多经济合作加强了中国与中东地区的联系,令其在该地区的影响力持续增加,中东国家对中国逐渐增加的倾向性偏好在某种程度上令其愈发脱离华盛顿掌控,对美国在中东地区的战略发展产生不利影响,这迫使美国不得不作出反应。这场没有硝烟却激战正酣的角逐境况如何?中东国家面对其铁杆盟友为何“不再买账”转而亲近他国?美国政府应如何应对中东盟友的“出走”?本期编译特选近期发表于Foreign Affairs《外交事务》上的一篇文章,带读者走近这场“没有硝烟的战争”。本篇文章作者为Maria Fantappie和Vali Nasr。Maria Fantappie是罗马国际事务研究所的副研究员,Vali Nasr是约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院国际事务和中东研究教授。文章的英文题目为“A New Order in the Middle East? Iran and Saudi Arabia ’ s Rapprochement Could Transform the Region”。