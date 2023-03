如何阻遏中国：华盛顿必须让北京知道武统台湾的代价

译者注:自从1996年台海危机以来,中国一直在努力扩充军事实力与核力量。现在,核力量不断上升和越发自信的中国是否会冒进发动武统?美国应当如何应对中国的战略核威慑挑战?美中双方如何才能避免“终将演变成核战争”的战争? “中国焦点”现将美国国防大学国家战略研究所高级研究员吴志远(Joel Wuthnow) 发表于《外交事务》上的文章翻译如下(原文标题为:How to Out-Deter China: Washington Must Make Beijing Understand the Costs of a Conflict Over Taiwan),以飨读者;为便于读者理解,文中对于可能引发疑惑的术语或偏误进行了备注说明。