布鲁克斯：中美冷战正在改变一切

在上述策略驱使下，美国的外交政策已被重新安排。 在过去两届政府中，美国采取积极行动来阻止中国获得制造最先进芯片所需的软件技术和硬件设备。 拜登政府不仅切断了中国军工企业——甚至切断了所有中国企业——获得关键技术和设备的渠道。 这似乎是一种合乎常识的安全措施，但换句话说，它显得有点戏剧化：美国的官方政策竟然是要一个拥有15亿人口的国家越来越贫穷。

新冷战对美国国内政治的新安排更是让我惊讶。 产业政策 (Industrial Policy)不乏美国人支持——即依靠政府巩固私营经济的发展。这一传统可追溯到 亚历山大·汉密尔顿 (Alexander Hamilton) 1791 年的制造业报告。 但这种治理方法通常来说处于边缘地位。

现在，产业政策已成为美国政治的中心，主要涉及绿色技术和芯片。 去年，国会通过了 CHIPS 法案，该法案提供 520 亿美元的赠款、税收抵免和其他补贴，从而鼓励美国（本土）的芯片生产。这项产业政策足以让汉密尔顿目瞪口呆并拍手称快。

在未来数年和几十年里，中国也将在一系列尖端技术领域注入海量资金，以支持自己的产业政策计划。 战略与国际研究中心 (Center for International and Strategic Studies)的一位分析师估计，和美国一样，中国的产业项目支出已经是其国内生产总值的 12 倍以上。

在接下来的几年里，美国领导人必须厘清这种支出是否有效，以及如何应对这些支出产生的后果。 与上一次冷战相比，这场冷战将会由技术精英发起。 双方可能会在他们受教育程度最高的公民身上投资大量资金——在充满民粹主义仇恨的时代，这种投资等同于一个危险的境况。

您已经可以开始看到一系列新的政治分歧：

居中的是支持 CHIP 法案的新汉密尔顿主义者——他们包括拜登政府，以及在参议院投票支持民主党的 17 名共和党人 ——他们与特朗普不在同一阵线。居于右翼的是一系列民粹主义者： 在军事问题上，他们都是不折不扣的超级鹰派，但并不相信产业政策： 我们为什么要把所有的钱都花在精英身上？ 是什么让您觉得政府比市场要更聪明？

意图利用产业政策来实现社会进步目标的人处在左翼。 拜登政府为那些获得 CHIPS 法案支持的公司发布了众多行政命令，它们数量惊人。 这些命令迫使企业行为遵从于与生产毫无干系的事项， 这些事项专注于实现实现社会进步目标——包括儿童保健、工会发展、环境保护和种族正义等。它并非一个专注于提升芯片生产的项目，而是一个一揽子大合集。