江忆恩：美国关于对华接触战略失败的失败

编者注

自20世纪末,美国一直实行着一种被称为“接触战略(Engagement Strategy)”的外交政策。该政策的核心理念是通过参与国际事务、促进经济合作和加强外交交流,来提升美国在全球范围内的影响力和地位。在过去几十年中,美国政府采取了多种手段来实现接触战略目标,包括签署贸易协议、推动国际法规、支持民主化运动、提供援助、开展外交交流。然而近年来,随着国际局势的不断变化和美国国内政治环境的动荡,这一接触战略也面临着新的挑战。特别是在美国对华接触战略上,美国政坛和相关专家对其的批评甚嚣尘上。

美国的接触战略对于美中关系的影响不容忽视。自上世纪70年代早期美国开始恢复对华关系以来,美国政府一直试图通过接触、合作和对话的方式来加强与中国的关系和期待中国的变化。在现实政治中,美国的接触战略取得了一定的积极成果,其最显著的影响便是推动了中国的经济发展。比如,在过去几十年中,美国向中国提供了大量的技术和管理经验,美中之间的文化、教育、科技交流也为两国关系的良性发展提供了重要支持。但另一方面,随着中国在全球事务中影响力的不断提升,美国开始对中国的崛起感到忧心忡忡。自特朗普时代,美国逐渐开始对华施加更加强硬的政策,试图通过施压和制裁来限制中国发展。此外,美国还加强了与其亚太盟友的合作,希望通过构建“印太战略”等新安全框架来制衡中国。美中两国关系的未来发展展现出极大的不确定性。

在这一背景下,越来越多的美国政府和智库人士开始质疑并唱衰美国对华接触战略。反对者称,正是由于对华接触战略的开展,使得美国在过去几十年中对中国抱有过于乐观和自信的态度,没有意识到中国潜在的威胁和挑战。他们认为,美国的接触战略不仅没有取得预期成果,反而让中国摇身成为美国的“强大对手”。在尚未有明确证据显示美国对华政策遭遇失败时,接触战略的反对者声音逐渐形成了“稻草人效应”,即根据自己对时事和历史的理解先入为主地批判美国接触战略的失败及其负面影响,并开始探寻美国接触战略“遭遇失败的原因”,美国对华接触失败论由此形成。针对上述背景,本期编译特选取江忆恩(Alastair Iain Johnston) 于2019年发表在The Washington Quarterly上的文章“ The Failures of the ‘Failure of Engagement’ with China ”(“美国关于对华接触战略失败的失败”),该文章立足失败论中主流的三大观点,以丰富的历史文本资料逐一分析和反驳这些观点的不合理性,并对接触战略失败论如何影响美中关系作出评价。文章作者Alastair Iain Johnston 为哈佛大学政府系中国世界事务教授。

前言

当前华盛顿关于中国作为挑战者的叙事中的一个核心要素是:美国从克林顿政府时期开始实施的“接触战略”遭遇了失败。“接触失败论”基于两个实证观点和一个反事实观点。第一个实证观点是,“接触”旨在创建一个中国对美国主导的“以自由为基础的秩序”的承诺,但基本上未能改变中国对构成该秩序的国际规范和机构的偏好。第二个实证观点是,“接触”旨在自由化,甚至民主化中国的政治制度,而这显然难以实现,并注定失败。此外,反事实观点认为,如果美国一开始没有采取接触战略,那么今天美国会更好,因为它能够更好地准备与或遏制中国的竞争。

在本文中,Alastair Iain Johnston反驳了以上三个观点。他指出,第一个实证观点夸大了存在一个独特的“美国主导的自由秩序”的程度,并忽略了中国针对国际规范和机构的政策的多样性。第二个实证观点则过分简化了美国政府“接触战略”支持者所提出的更为复杂的因果论证。而持反事实观点的“接触战略”反对者未能考虑其他同样合理的替代历史。

观点一:接触战略失败了,因为其未能让中国成为美国领导的自由世界秩序的拥趸

反驳:世界秩序并非由美国主导

第一个观点认为,对华接触未能将中国变成美国主导的自由世界秩序的支持者,反而使中国成为一个修正主义国家。这一观点在华盛顿正逐渐成为一个跨党派共识。例如,特朗普顾问白邦瑞(Michael Pillsbury)认为:“贸易和技术原本应该导致中国与西方在区域和全球秩序问题上的观点趋同。但现实并非如此。”曾任副总统迪克·切尼国家安全顾问的范亚伦(Aaron Friedberg)指出:“我认为中国现在很明显是一个修正主义大国。它试图改变亚洲和日益扩大的世界现有秩序的重要方面。”奥巴马政府的国防部副部长米歇尔·弗洛伊(Michele Flournoy)得出结论,认为崛起的中国“愿意单方面改变现状,并违反基于规则的国际秩序”。曾担任拜登副总统顾问的拉特纳(Ely Ratner)同意特朗普政府正式宣布中国是一个修正主义国家的说法:“我认为国家安全战略和国防战略基本上得到了正确的叙述……融合主义议程在很大程度上失败了,中国是一个修正主义大国。”