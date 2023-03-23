乔良：台湾问题攸关国运不可轻率急进

【前言】

中国的复兴虽未必会被此一战打断，但肯定会让我们接下去的路步履维艰。这可不是说一句“大不了现代化晚实现几年”那么简单。台湾问题并非我复兴大业的全部内容，甚至连主要内容都谈不上。因为复兴大业的主要内涵是十四亿人的幸福生活，收回台湾就可以满足这一大目标？因此，对中国人来说，没有比实现民族复兴更大的事业！一切都必须给这一大业让路，包括台湾问题的解决。

【编者按】

昨天，《中美印象》转发了乔良将军发表在《紫荆》2020年第5期的访谈《我们不应该跟着美国的节奏跳舞》。之后，有一位读者提出商榷（附在乔良将军访谈之后》。今天乔良将军对这一商榷做了回复。乔良将军对如何、怎样与何时解决台海问题的论述可能是最近一段时间以来我们所看到的对这一重大问题最为精彩和精辟的分析与解读。

随着特朗普批准《台北法案》，美国政府在台湾问题上，又给中国拧紧了一道镙扣，使台湾下一步的走向，再次成了国人热议的话题，这种热议做为民意，不可能不影响到决策。但任何一项决策，都不是只根据舆情做出的，而是必须先考虑约束条件。决策者的决心或信心，取决于对如何打破约束条件的考虑，而不仅仅是迎合民意。从网络舆论看，不少国人的思维方式，还是习惯或喜欢笼而统之甚至大而华之看问题、谈问题。如对美与中国开打贸易战，一些人上来就是“打的一拳开，挡的百拳来”，”不打则已，打就打疼”。但怎么打，用什么打，打的结果是什么？却很少有人触及。对台湾问题也如是，张口就是“不入虎穴，焉得虎子”？”眼下不统，更待何时”？但你问他今夕何夕？如何深入虎穴得虎子？就语焉不详了。这种不考虑自身或外部约束条件，只凭决心或信心（更多的是头脑发热）就拍脑袋做决策的主张，名曰爱国，实为害国。

什么是对决策的约束条件？让我们以台湾问题为例来探讨一下：

其一，做为中国军人，我想让世界知道，经过20多年厉兵秣马，我们已做好了随时武力解决台湾问题的准备，这一点，请世界包括美国不必怀疑。但为什么还不动手？因为要计算成本和收益，所以要选择时机。不可否认，大疫之下，美国手忙脚乱，军力收缩，的确貌似出现了我武力解决台湾问题的短暂窗口期，但除非此后的疫情发展使美国就此倒地不起，否则，仅仅抓住一个战术窗口，还不足以解决我们日后将面临的战略困境。所以，如何判断时机，选择时机，就必须通观全局。

首先是要弄清楚，中国当下处于什么时刻，什么阶段？一句话：千年复兴，机遇难得，将强未强，将成未成之际。虽已是全球制造业第一大国，且是唯一全要素生产国，但同时又是自身资源不足以支撑制造业需求，自身市场亦不能完全消化制造业产品的国家。这时，外部的约束条件，将在很大程度上制约中国的兴起。何况全球经济包括中国经济，都还处在美元体系之下，虽然中国是全球外汇储备第一，高达三万多亿外储，但如果你注意到了今年大疫爆发，美国为摆脱困境，一次就超发美元6万亿，就不难明白，我们与美国的不同，表现在什么地方。当中国经济和人民币还未摆脱美元约束的情况下，或全球经济与金融还处在美元体系中时，中国的任何决策（无论是政治的，经济的还是军事的），都不能不考虑这一首要外部约束。这并非怕不怕美国的问题，而是要考虑它对我的每一决策的伤害方式和伤害程度的问题，只有掂量清楚这两点，才会懂得如何趋利避害，或如何两害相权取其轻，确保中国自身利益最大化。

其次，既然眼下是中国千年复兴，将成未成之际，收复台湾，是否是当务之急？如眼下不收台湾，中国复兴就无法继续，甚至前功尽弃，那当然就只能果断出手，毕全功于一役，志在必得。但如眼下收台，可能欲速不达，反被其累呢？是否还要横下心来，不计得失，非收不可？因为从岛内情势看，文统无望，只能武统，但台湾问题并非陆台两家的内部事务，美国明摆着要插手其间且也有此实力。虽然我们判断美基本不会直接武力干预我攻台，但间接干预呢，不是有可能，也不是很大可能，而是肯定会。按美军设想，一旦发生台海之战，美军应不是直接对华开战，而是联合西方国家封锁制裁中国，特别是用其海空优势，掐断中国海上生命线，使中国制造业所需资源无法输入，所产商品无法输出，同时通过纽约伦敦两大金融中心，掐断中国的资本链，必须看到，眼下虽遭大疫，加上金融危机在即，美国实力大减，但倾其全力走出上述步骤，还是做的到的。

逻辑推演到这一步，收台与复兴的轻与重，就不难掂量出来了。中国的复兴虽未必会被此一战打断，但肯定会让我们接下去的路步履维艰。这可不是说一句“大不了现代化晚实现几年”那么简单。台湾问题并非我复兴大业的全部内容，甚至连主要内容都谈不上。因为复兴大业的主要内涵是十四亿人的幸福生活，收回台湾就可以满足这一大目标？因此，对中国人来说，没有比实现民族复兴更大的事业！一切都必须给这一大业让路，包括台湾问题的解决。

我不止一次说过，台湾问题，不管我们怎么强调它属于中国内政，但本质上仍是中美问题。如果没有美国的深度介入，“台独”就是个伪命题。但有了美国的背后撑腰，”台独”就成了威胁中国主权完整的真问题。因此，解决台湾问题的关键不在于如何解决台独势力，而在于要先解决中美实力对比。也就是说，在中美掰手腕未分胜负之前，台湾问题不可能彻底解决。硬着头皮解决，也只能做成一锅夹生饭，让台湾成为我们背上的沉重包袱。因为台海一旦开战，资金全部撤空，企业全都关门，人员全都失业的孤岛，将让我们注多少资金去重振其经济，投多少人力去管理其社会？二千多万不认同甚至敌视你的人口，用什么方式管？难道一直军管下去不成？这是多大的代价，多高的成本？这代价和成本难道不拖累甚至不拖垮复兴大业？在复兴之路上，中国是尽量轻装前进好，还是在外有美西压力，内有台湾重负下前进好？而一旦完成复兴大业，回头解决台湾问题不是更易如反掌么？那些一味主张现在就动手的人，真的连这笔账也算不过来？