白洁曦：不存在的“中国入侵”：美国不必担忧台湾安全

【编者按】自从佩洛西访台以来，台海局势不断升级：中国对台湾的可能入侵使欧美政策界诸多人士深感忧虑。然而，康奈尔大学亚太研究教授白洁曦 （Jessica Chen Weiss）在发表于《外交事务》的 最新文章 （“Don’t Panic About Taiwan”）中强调，这些担忧毫无依据，本站特编译此文以飨读者。

关于中国武统台湾的恐惧

在西方和部分亚洲地区，许多人正在担心日益升高的中国对台发动军事打击的风险。这种担忧主要出于以下三个方面的推测： 第一，放缓的经济增长和就业压力增大了中国领导人面临的国内支持压力，进而选择以一场外部危机来争取民众支持。

第二，中国或许认为，武统台湾的机会窗口期正在缩减，从而必须尽早行动。台湾外交部长 吴钊燮 今年1月宣称，中国领导人可能通过制造一场外部危机来向国内民众宣扬其成就，并转移国内的注意力。

第三，只要中国做好武统的军事准备就会下手。 该观点持有者包括美国海军上将 Mike Gilday : 他认为中国最早会在 2022 年或 2023 年启动对台湾的武统。 中央情报局局长等其他政策人士则认为中国尚未做好准备。

被放大的焦虑

出于对自身军事弱点而非对北京决策评估的关注，华盛顿对于中国入侵台湾的焦虑被显著放大了。 从历史上看，使用非战争措施实现目标是中国解决问题的常用手段。 从中国的历史而看，决策人还从没有采用外部战争转移国内挑战。此外，中国百姓似乎特别喜欢政府这种动嘴不动手的处事风格。

西方决策人一味渲染中国对台军事行动或将制造一个自我实现的预言。与其担忧北京通过对外冲突来巩固国内政局，或是设想入侵即将发生， 美国更应当集中精力和资源阻止紧张局势进一步升级。 这并不意味着终止协助台湾强化抗威慑能力，或放弃对于美国亚太地区防御态势的多元化：华盛顿需要避免任何非必要对峙，并和北京一起共退一步。

阻遏和挑衅是华盛顿必须平衡的艰巨任务。 然而，对自己的决心的象征性展示、对捍卫台湾的无条件的承诺和在亚太地区大幅度增加军事力量的保证或许会走得太远，最终导致决策者试图阻止的战争的到来。

本末倒置的担忧