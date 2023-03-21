深埋四十年的秘密：伊朗人质危机与1980美国大选

前言

2023年2月18日，美国前总统吉米·卡特进入临终关怀阶段。时隔一个月，《纽约时报》于3月18日刊出题为“四十年前的秘密：关于卡特连任破坏者的故事”的报道，再度聚焦美国政治的一个谜团：里根竞选班子在1980年总统选举期间是不是“私通”伊朗，为自己当选创造有利条件。这篇报道的主人翁是前德克萨斯州副州长、州议会下院议长巴恩斯（Ben Frank Barnes）。巴恩斯再过一个月85岁，当他得知卡特总统进入临终关怀后，觉得他有必要对一件可能影响了卡特的政治生涯的事做出交代，否则他会觉得对不起卡特。这是他43年以来不愿透露的秘密：他与候选人里根的支持者、德克萨斯州前州长、前联邦财政部长康纳利（John B. Connally Jr.）曾秘密访问中东几国，向伊朗革命政府传话，不要在美国大选日之前释放人质，并说里根总统的伊朗政策会比卡特总统的伊朗政策更为优惠。伊朗政府直到1981年1月20日里根总统宣誓就职之后才释放被扣押了444天的人质。

卡特在1976年到1980年期间担任第三十九任美国总统，在1980年败选于共和党候选人里根。在卡特任期内，伊朗人质危机是最广受关注的外交事件之一 。1979年11月4日，在伊朗伊斯兰革命的反美浪潮下，52名美国公民（包括外交官）被伊朗激进大学生扣押在德黑兰的美国大使馆。此后，卡特政府付开展外交斡旋和营救努力，但这些行动都已失败告终，包括八名美军牺牲的鹰爪行动(Operation Eagle Claw)。显然，如果卡特能确保52名美国人质在1980年11月4日的大选日前重获自由，他连选连任的机会很大。然而，43年前，以康纳利和巴恩斯为首的共和党人成功“瞒天过海”，使卡特试图再度获胜的努力付诸东流。

康纳利和巴恩斯是谁？他们的秘密外交行动究竟对卡特总统的选举造成了哪些破坏？时隔四十三年，巴恩斯的说辞到底可信与否？

巴恩斯和康纳利都出生于德克萨斯州，前者视后者为政治导师。巴恩斯是民主党人，曾先后担任德州众议员、州议会议长和副州长，后转战房地产开发等行业。与巴恩斯相比，康纳利的政治履历更加丰富：作为第三十六任总统约翰逊（Lyndon B. Johnson）的得意门生，康纳利曾于1963至1969年担任德州州长，并于1971至1972年担任尼克松政府的财政部长。康纳利曾长期效力于民主党，直到1973年才易帜共和党旗下。尼克松曾一度决定提名康纳利为副总统候选人，但因党内不少成员的极力反对而被迫提名杰拉德·福特(Gerald Ford)。水门事件后，福特升任总统，并于1976年大选败于卡特。由于未能获得1980年总统大选的党内提名，康纳利决定助战里根击败卡特，并谋求出任里根政府的国务卿或防长。谋位未果后，康安利谢绝担任能源部部长。