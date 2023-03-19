美国何以得了中国恐惧症？

【编者按：2023年2月28日， 美中战略竞争特别委员会 （下文简称特别委员会）举行了首次公开听证会。这场听证会的主题为“美国如何应对CCP对美国构成的生存威胁”。3月9日，美国智库战略与国际研究中心（Center for International 7 Strategic Studies）弗里曼讲座研究员白明( Jude Blanchette )在 “中国项目播客( China Project Podcast )”中剖析了该委员会将CCP视为“生存威胁”的偏误思维，以及这一偏误将如何导致 “令人尴尬”的道德恐慌。白明和栏目主持人郭怡广（ Kaiser Kuo ）一致认为，这种心态正在对美国对华政策造成误导，严重分散了政策制定者们对于关键问题的注意力。以下内容为中国焦点实习生徐宇深(Emerson Tsui) 整理的 播客 摘要。】

生存竞争与道德恐慌：被误导的美国对华政策

美国当下的政治氛围正如2002年伊拉克战争前夕。现在，中国和CCP成了人们眼中的万恶之源。新疆问题、佩洛西议长访台、气球风波：这一系列事件都使中美摩擦不断升级，强化了 “新冷战”的叙事模式。 “CCP是美国的头号敌人”， “赢得与中国的生存竞争” 牢牢绑定了特别委员会听证会的主题。 “21世纪的生活方式广受威胁” 这类说辞映射出美国的病态心理，而这类心理正在成为广受追捧的思维框架。在这种病态心理的干扰下，整场听证会令人倍感失望和尴尬；它既缺乏明智的战略竞争指导，又缺乏包容复杂性的严肃分析。究其本质，正是美国对中美实力评估的失衡——对于中国实力的过高估计和对美国实力的妄自菲薄——导致了听证会的尴尬境地。因此，在上述失衡评估的驱动下，美国的政策选择只会导致资源的浪费和其他悲剧。如今，美国对于中国的恐惧就像80年代对美国渗透恐慌不已的中国，而这种可笑的恐惧显然是对美国的国家自信造成了巨大损害。

现在，正如委员会主席 加拉格尔 对“生存斗争”、“基本自由所面临的致命威胁”等用词所释放的信号一样，中美竞争引发的道德恐慌正在席卷美国。这类道德恐慌对于中国对美国国际影响力、国家实力的挑战避而不谈：恰恰相反，它一口咬定中国和CCP是美国视为不共戴天的死敌，是美国民主和信仰根基的致命威胁。自然，这种对于问题的过度解读和过度反应毫无意义，根本无助于提出真正能够应对来自中国的挑战的解决方案。根据过往经验，这种道德恐惧预示着以下危险倾向：第一，对于生存威胁的恐惧将导致民主和法治的溃败；第二，对CCP和中国的妖魔化的思维谬误将阻遏有效政策的产生；第三，社会各界对委员会所谓的“跨党派合作”的加称赞，这实际上反应了美国国内政治碎片化这一悲剧现实。

目前，特别委员会是否真正具备促进“跨党派”合作的意义尚待商榷。目前政府对于中国的强硬态度，也在一定程度上说明了拜登政府的右倾趋势。内部社会稳定的重要性不言而喻：该委员会民主党负责人Krishnamoorthi认为，美国国内社会的复原力、经济韧性和政治凝聚力是对中国采取有效措施的基础。相应地，Krishnamoorthi 就检验特别委员会的实际效力提出了三条标准: “我们是否在捍卫美国的价值观、我们的利益和权益？我们是否正在寻找方法改善劳动力、美国经济供应链的弱点，以及我们是否正在避免反华或反亚裔的刻板印象？” 根据上述标准，大多数议员的表现很难说令人信服，道德恐慌正在对美国的对华政策制定造成消极影响。

关于“恐华症”笼罩下的听证会氛围，白明进行了生动的描述——“说实话，与其将我的主要情绪形容成愤怒或悲伤，尴尬或许是最为适合的描述。大约有整整五分钟，我盯着我的妻子，我们俩都把头埋到了手中。”

妖魔化CCP：荒谬的简化叙事

无论是对CCP阴谋论，还是对CCP对美国的致命威胁的渲染，都反映出中美竞争中怪异的不对称性。 在华盛顿眼中，中美竞争俨然已是一个国家（美国）同一个政党（CCP）之间的竞争。显然，这类叙事只会唤醒美国关于冷战的肌肉记忆，因为它试图将Communism指控为美国面临的所有挑战的源头。出于简化问题的目的，它反复强调“Communism”的冷战思维的确有助于迅速完成一场中美战略竞争为主题的讨论，但这种趋向有害无利。显然，过于复杂的故事难以卖座，达不到战略叙事的效果。

在华盛顿眼中，将CCP而不是中国——视为敌手——正是为了将该政党与“中国人民”区分开来。然而，CCP广泛的群众基础和渗透性使所有试图“脱钩” 二者的努力无济于事。中国现有9500万党员，他们分布在各行各业；大约还有四分之一左右的中国人属于中共党员的直系亲属。在这种情况下，对于CCP的攻击实际等同于对中国人民的抹黑。CCP成员广泛分布，但绝大多数中国人不是与新疆或台湾问题没有任何关系。

当下，冷战思维正在华盛顿蔓延。《华盛顿邮报》发表扎卡利亚（ Fareed Zakaria）对听证会的氛围的描述： “看2月28日特别委员会的听证我们被带回了上世纪五十年代。“尽管当前的“新冷战”氛围时不时让美国回想起20世纪50年代，但由于没有任何CCP成员渗透进联邦政府高层，用“麦卡锡主义”形容当下华盛顿的政治风向并不合适。在一定程度上，“反犹主义”（antisemitism）反而是一个更加贴切的描述。对于CCP的恶性定义始终都不是理性之举。由CCP统一战线引发的怀疑心态和消极影响已无处不在，针对华裔民主党议员赵美心（Judy Chu）和吴建民（Dominic Ng）的指控即为鲜明的例子。对吴建民发起指控的共和党人甚至致信联邦调查局，要求对其进行彻查。然而，这些指控基本都无据可循，这足以说明反亚裔仇恨正在不断攀升。