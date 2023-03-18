张毅：第一位“雇用”中国大陆学者的国会议员

昨晚看到美国前联邦众议员帕特•施罗德（Pat Schroeder）因病去世的消息，心情顿时沉重了许多。

1985年底至1986年底，我作为“国会学者”（Congressional Fellow）为两位美国国会议员担任过“立法助手”（Legislative Aide）。第一位就是来自科罗拉多州的施罗德, 第二位是来自蒙大拿州的参议员、2014-2017年间出任美国驻中国大使的马克斯•博卡斯（Max Baucus）。我应当是1949年之后第一位在美国国会工作的中国大陆学者，施罗德因此是第一位“雇用”中国大陆学者的国会议员。

“国会学者项目”（Congressional Fellowship Program）由美国政治学会（American Political Science Association）组织，参与人员主要是美国政府行政部门官员和大学教师，也包括少数外国学者。项目为期一年，大多数人会为两位议员工作（通常是一位参议员和一位众议员），时间各半年。

1981-1983年间，我在中国社会科学院美国研究所工作，重点研究美国国会。1984年1月，我作为美国所公派留学生到弗吉尼亚大学攻读政治学硕士学位，主修方向仍是美国国会。1985年夏，我完成硕士学位课程，申请参加国会学者项目获得批准。由于在国会工作没有报酬，资助我留学的美国福特基金会同意延长资助一年。

美国政治学会虽然是项目组织者，但并不负责分配工作（国会议员也不会接受学会的分配），因此每个项目参与者需要根据自己的兴趣列出一个议员名单，然后逐一上门求职。1985年冷战尚未结束，美国政府对待苏共和中共态度固然有别，但国会总体反共势力仍然很强，不少议员贬义地称中国为“赤色中国”（Red China），因此我颇为担心能否找到“雇主”。

记得我最初的名单上主要是来自深蓝选区的民主党众议员，包括施罗德和加利福尼亚州的芭芭拉•鲍克萨（Barbara Boxer），原因一是共和党总体上更加反共，接受我的可能性可能更低；二是颜色深意味着议员地位稳固，不会因雇用一个来自“共党国家”的人而过分担忧选民的负面反应；三是在项目的第二阶段我还有机会找一位共和党参议员。（我在第二阶段的确找了几位共和党参议员，包括来自犹他州的保守派参议员奥林•哈奇（Orin Hatch），但都遭拒，后来民主党参议员鲍克斯决定接受我，也可以说是塞翁失马。）

令我喜出望外的是，施罗德似乎并不在意我的中国背景，面试后即决定“雇”我。施罗德当时是美国名望很高的女国会议员，能为她“打工”超出了我的期望。她生于1940年，父亲曾是飞机驾驶员，后拥有一家航空保险公司，母亲是小学教师。1961年，施罗德本科毕业后就读哈佛大学法学院，第二年与同学詹姆斯•施罗德（James Schroeder）结婚。1964年法学院毕业后，两人移居科罗拉多州丹佛市，詹姆斯入职一家律师事务所，施罗德则在当地劳工部门和学校工作。

施罗德走上政坛纯属偶然。1972年国会选举，热心政治的詹姆斯与其他民主党活跃人士商讨本党候选人人选，不料有人居然提名施罗德，商讨之后施罗德也感到可以一试。她此前从未参与政选，没有任何知名度，共和党对手因此轻敌，民主党全国委员会也不报任何希望，结果却是施罗德胜出。1972年也是总统大选年，共和党总统候选人尼克松赢得美国50个州中的49个（仅仅输掉了马萨诸塞州），施罗德在大环境如此一边倒的情况下居然能击败共和党在任议员，堪称奇迹。在此之后，施罗德基本毫无悬念地连续11次赢得连任，直至1997年退休（她连任竞选得票率只有一次低于58%）。

施罗德口才好，反应快，常能说出十分生动的精辟名句。把里根形容为“不粘锅总统”（Teflon President），就是她的创造。有人怀疑妇女能否既当议员又做母亲，她的回答直截了当：我有头脑，也有子宫，两个都运转正常。五角大楼官员在国会听证会上为战争辩护，她戏虐地讽刺：你们如果是妇女，一定会没完没了地怀孕，因为你们永远不会说不。（顺便提一句，施罗德是众议院军事委员会第一位女性委员，坚决反对越战，1972年初次参加众议员竞选时，联邦调查局（时任局长仍是胡佛）曾专门安排线人监视施罗德和她丈夫。）