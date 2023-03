拜登总统说卡特请他为自己在葬礼上致悼词

拜登说,“我和吉米·卡特共度了一段时间,他还是不能逃脱(疾病)。但(医生们)取得了突破性进展,让他坚持的时间超过了预期。”(I spent time with Jimmy Carter, and it’s finally caught up with him. But they found a way to keep him going for a lot longer than they anticipated, because they found a breakthrough.)

拜登很可能是指卡特与癌症的长期斗争。2015年,卡特总统宣布他患有皮肤癌,而且癌细胞已经转移到脑部和肝脏。经过美国几个癌症治疗中心的会诊和位于亚特兰大埃默里大学温世普(Winship)癌症中心的治疗,他在当年12月被宣布为无癌。

2019年,卡特总统几次摔倒,造成不少问题,还接受了开颅内减压手术。因为健康问题,卡特总统于当年放弃了在家乡乔治亚州平原镇(Plains)马拉纳塔浸信会教会(Maranatha Baptist Church)主日学校任教数十年的传统。

卡特中心(The Carter Center)2月18日宣布,这位前总统决定放弃医学治疗,并在家中接受临终关怀。

“在先后几次短暂住院治疗之后,前美国总统吉米·卡特今天宣布他将在家里与家人度过自己最后的日子,他只接受临终关怀,不再寻求任何医学治疗。他的医疗团队和家人完全支持他的这一决定,”卡特中心当时表示。卡特和妻子罗莎琳(Rosalynn)共同创立了该中心,希望促进世界和平与健康。

有线电视新闻网(CNN)上个月报道说,拜登已被告知前总统的健康状况正在恶化,并决定寻求临终关怀。拜登总统一直与卡特家族和卡特的顾问们保持密切联系。

卡特总统因为健康原因未能在2021年1月20日去华盛顿参加拜登总统的就职典礼。同年5月4日,拜登总统专程到平原镇拜访卡特总统夫妇。那是他们最后一次见到卡特。

卡特总统1977年出任美国总统后,拜登是来自德拉华州的民主党参议员。拜登曾对记者说,1976年3月25日,在当年美国总统选举预选期间,他曾专门去威斯康辛州为卡特助选。他告诉那里的选民,作为虔诚的教徒和政治温和派,卡特是民主党可以击败共和党候选人福特的最佳候选人。

去年98岁的卡特成为继乔治·赫伯特·华克·布什(George H. W. Bush)去世后历史上最年长的在世美国总统。老布什于2018年底去世,享年94岁。由于疫情,这位美国第39任总统近年来一直保持低调,但他继续就世界各地的民主进程发表意见,这是他长期以来的志业。

卡特总统还时刻关注中美关系的走向。他曾在2021年1月给当选总统拜登写信,让他入主白宫后推翻特朗普总统不给中国留学生发放签证的决定。2022年2月1日,他给中国驻美大使秦刚写信,祝福中国人民春节愉快。他在信中说,1979年春节期间,邓小平副总理访美,他的那次访问为中美关系翻开了新的一页。他祝中国人民虎年愉快。