学术会议征集： 2023 年青年学者会议

2023 年 8 月 29-30 日

加利福尼亚州拉霍亚市(La Jolla, CA)

主题：新冠疫情时代的中国国家与社会

本会议为第八届年度美中关系青年学者论坛。今年，卡特中心China Focus项目将与复旦-加大当代中国研究中心和加州大学圣地亚哥分校的 21 世纪中国中心合作，在加利福尼亚州拉霍亚市(La Jolla, CA)举行 2023 年青年学者会议上召集学术会议组。该会议组将重点关注新冠疫情大流行期间的美中关系。

自新冠疫情爆发以来，世界在政治、经济和社会方面都发生了动荡。对此，我们向包括教师和研究生在内的年轻学者征集关于新冠大流行期间中国及其对外关系研究的论文。会议旨在促进针对中国的原创循证研究。此会议将召集 1-2 个小组，重点关注与美中关系相关的研究。

感兴趣的申请人请填写 此表 ，并将论文摘要、简要说明和个人简历以PDF 文件格式添加到 此表 上。如有任何问题，请给Harris Doshay 发送电子邮件（邮箱地址：hdoshay@ucsd.edu）。

申请须在 2023 年 5 月 1 日之前提交。被选中的参与者将在 7 月 1 日前得到通知。完整论文应在 8 月 10 日之前发送给会议组织者。

如需阅读复旦-加大当代中国研究中心网站上的征文通知，请单击 此处 。