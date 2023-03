2023年春季 “中国政治与社会” 图书讲座系列通知

本系列的第一场讲座将由埃默里大学社会学副教授徐斌博士讲述他2022年由政治出版社(Polity)出版的最新著作《民主文化:公民社会的社会学方法》(“The Culture of Democracy: A Sociological Approach to Civil Society”)。在这本书中,徐博士提供了第一个用文化社会学角度来分析公民社会的系统性调查,并为当今世界的诸多紧迫问题提供了扎实的全球视角。

徐博士发现,在当今社会充满动荡、战争和灾难的惨淡背景下,公民社会仍然充满活力。这种活力源自于人们相信他们应该而且能够解决这些问题并建设一个更美好的社会。他们对美好社会的想象、他们对参与的理解以及他们选择的行为方式构成了公民社会的文化层面。徐博士认为,“民主文化”是公民社会这一文化层面的核心。其中包括与民主社会有关的规范价值观、个人诠释和互动规范。在这次讲座中,徐博士将强调中华文化中的民主文化,特别是香港和海外华人社区的民主文化。对于这些问题的研究将解决中国公民社会面临的挑战并展现这些挑战所蕴含的希冀。

演讲将于美国东部时间 3 月 23 日星期四下午 4:00 以线上及线下两种方式同时举行。

如您想亲自参加线下图书讲座,届时请移步至 Modern Languages Building 201, 532 Kilgo Circle, Atlanta GA 30322。

如您想参加线上活动,届时请点击此 Zoom 链接。

如需下载讲座海报,请点击 此处 。

本次图书讲座系列将提供各类小食,包括比萨和点心。欢迎踊跃参加!