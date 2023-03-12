试论俄乌战争的最终结局

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2022年2月24日，俄乌战争爆发，至今已逾一年。目前战争正未有穷期，且呈愈演愈烈之势。

最近普京在接受俄罗斯1台《莫斯科·克里姆林宫·普京》节目主持人采访时指出：“它们（西方国家）有一个目标——分裂前苏联和它的主体俄联邦，之后或许可以接受我们加入所谓的文明民族大家庭，但是是以各地区分别加入的方式。“此则断语显示克里姆林宫针对西方国家对俄乌战争设定的战略目标的评估。

事实上，俄乌战争体现出俄罗斯与北约集团的深层对抗，战争爆发映射了克里姆林宫试图恢复苏联昔日荣景的想法以及俄罗斯对北约东扩的恐惧心理。之前俄罗斯领导人即已数次扬言，假如西方国家果真尝试击垮俄罗斯，则俄罗斯会诉诸终极手段，不惜玉石俱焚。设若如此，令世人不寒而栗。举世滔滔，均不知俄乌战争终究将伊于胡底。

当前乌克兰背后有整个北约集团总体资源的大力支持，又拥有美国及欧洲列强的军事支援。欧美各国源源不断地给予乌克兰以资金和先进军备。鉴此，乌克兰几乎可以长期承受常规战争的巨大压力。从外部形势看，俄乌战争的最终结局不至于不利于乌克兰，尽管欧美各国对乌克兰资金和军备的支持还不是无止境的。

况且，乌克兰民众素以战意旺盛著称，过去沙俄帝国为患欧亚诸国的利器即哥萨克骑兵，而哥萨克骑兵的兵源就主要来自于乌克兰。第二次世界大战爆发后，在苏德战争中，横扫西欧诸国的德军装甲突击兵团也是在乌克兰诸次战役中首次遭受了二战爆发以来最大的挫折。

这次乌克兰军民在抵御外敌入侵的作战中也体现了坚韧、顽强的战意。况且，至今此战主要发生在乌克兰境内，乌克兰山河破碎，众多城市建筑物夷为平地，遍地瓦砾。在民众心目中，战争创伤之严重，似乎已经无以复加了。民众心态及社会形态早已转化为战争状态，对于战争苦难的承受力业已加强了。因此，就乌克兰国内政局和民意而言，俄乌战争的最终结局也不至于不利于乌克兰。

返观俄罗斯的情况。

迄今俄罗斯的GDP仅相当于中国广东一个省，俄罗斯的高科技及军事科技的发展长期滞后，军工生产的规模及能力早已今非昔比了。严格说来，从俄罗斯经济、财政资源以及军队武器装备和作战训练诸因素着眼，当下俄罗斯军队难以应对信息时代的一场高技术局部战争。

尤有甚者，此战也暴露了俄罗斯军队严重的腐败现象。不少高级军官结成不同派系，唯利是图。上焉者浑浑噩噩，不认真着眼于制定适应于信息时代的军事战略和战役法，提出适应新时代的战技术要求；下焉者专注于本人及小团体利益，上下其手，从原本不充裕的国防开支中巧取豪夺。状况已经如此，自然严重损害了俄罗斯军队对一场充分体现信息战元素的高技术战争的适应能力，也就大幅度削弱了俄罗斯总体的军事打击能力。

当下欧美国家甚至可以说全球（除了少数几个国家）都对俄罗斯实行了制裁。越往后，国际制裁的效力将体现得越明显。从国际范畴的角度思考，俄乌战争的最终结局难免不利于俄罗斯。

目前俄罗斯国内民意依然还是支持普京当局的。俄罗斯民族每当遇到重大危机，尤其是敌国异族入侵本土之际，往往体现出强劲的民族凝聚力，素来以此著称。当然，随着战局逆转以及国民经济状况持续恶化，民意支持普京当局的力度也会发生变化乃至于民意突然变成反对。

第一次世界大战爆发时，沙俄帝国民众对遭受奥匈帝国军队攻击的塞尔维亚（其国民与俄国相同，也是斯拉夫民族）怀有强烈的同情感。当时沙俄民众狂热地支持沙皇政府关于参战的决定。然而，当战争变成常态化以后，自北至南，自西至东，沙俄帝国民众日益亲身体验到战火煎熬的苦难。

终于沙俄帝国内政出现了突变。在国内外各种因素发酵、作用以后，始则在自由主义者策动下爆发了二月革命，推翻了沙皇政府，成立了临时政府执掌大权；继则在赶回国内的列宁为首的布尔什维克党人的鼓动下又发动了十月革命，推翻了临时政府，贯彻了无产阶级专政。此即在衡量俄罗斯国内民意变化时或许可以引喻的一个先例。