试论俄乌战争的最终结局

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2022年2月24日，俄乌战争爆发，至今已逾一年。目前战争正未有穷期，且呈愈演愈烈之势。
最近普京在接受俄罗斯1台《莫斯科·克里姆林宫·普京》节目主持人采访时指出：“它们（西方国家）有一个目标——分裂前苏联和它的主体俄联邦，之后或许可以接受我们加入所谓的文明民族大家庭，但是是以各地区分别加入的方式。“此则断语显示克里姆林宫针对西方国家对俄乌战争设定的战略目标的评估。
事实上，俄乌战争体现出俄罗斯与北约集团的深层对抗，战争爆发映射了克里姆林宫试图恢复苏联昔日荣景的想法以及俄罗斯对北约东扩的恐惧心理。之前俄罗斯领导人即已数次扬言，假如西方国家果真尝试击垮俄罗斯，则俄罗斯会诉诸终极手段，不惜玉石俱焚。设若如此，令世人不寒而栗。举世滔滔，均不知俄乌战争终究将伊于胡底。
当前乌克兰背后有整个北约集团总体资源的大力支持，又拥有美国及欧洲列强的军事支援。欧美各国源源不断地给予乌克兰以资金和先进军备。鉴此，乌克兰几乎可以长期承受常规战争的巨大压力。从外部形势看，俄乌战争的最终结局不至于不利于乌克兰，尽管欧美各国对乌克兰资金和军备的支持还不是无止境的。
况且，乌克兰民众素以战意旺盛著称，过去沙俄帝国为患欧亚诸国的利器即哥萨克骑兵，而哥萨克骑兵的兵源就主要来自于乌克兰。第二次世界大战爆发后，在苏德战争中，横扫西欧诸国的德军装甲突击兵团也是在乌克兰诸次战役中首次遭受了二战爆发以来最大的挫折。
这次乌克兰军民在抵御外敌入侵的作战中也体现了坚韧、顽强的战意。况且，至今此战主要发生在乌克兰境内，乌克兰山河破碎，众多城市建筑物夷为平地，遍地瓦砾。在民众心目中，战争创伤之严重，似乎已经无以复加了。民众心态及社会形态早已转化为战争状态，对于战争苦难的承受力业已加强了。因此，就乌克兰国内政局和民意而言，俄乌战争的最终结局也不至于不利于乌克兰。
返观俄罗斯的情况。
迄今俄罗斯的GDP仅相当于中国广东一个省，俄罗斯的高科技及军事科技的发展长期滞后，军工生产的规模及能力早已今非昔比了。严格说来，从俄罗斯经济、财政资源以及军队武器装备和作战训练诸因素着眼，当下俄罗斯军队难以应对信息时代的一场高技术局部战争。
尤有甚者，此战也暴露了俄罗斯军队严重的腐败现象。不少高级军官结成不同派系，唯利是图。上焉者浑浑噩噩，不认真着眼于制定适应于信息时代的军事战略和战役法，提出适应新时代的战技术要求；下焉者专注于本人及小团体利益，上下其手，从原本不充裕的国防开支中巧取豪夺。状况已经如此，自然严重损害了俄罗斯军队对一场充分体现信息战元素的高技术战争的适应能力，也就大幅度削弱了俄罗斯总体的军事打击能力。
当下欧美国家甚至可以说全球（除了少数几个国家）都对俄罗斯实行了制裁。越往后，国际制裁的效力将体现得越明显。从国际范畴的角度思考，俄乌战争的最终结局难免不利于俄罗斯。
目前俄罗斯国内民意依然还是支持普京当局的。俄罗斯民族每当遇到重大危机，尤其是敌国异族入侵本土之际，往往体现出强劲的民族凝聚力，素来以此著称。当然，随着战局逆转以及国民经济状况持续恶化，民意支持普京当局的力度也会发生变化乃至于民意突然变成反对。
第一次世界大战爆发时，沙俄帝国民众对遭受奥匈帝国军队攻击的塞尔维亚（其国民与俄国相同，也是斯拉夫民族）怀有强烈的同情感。当时沙俄民众狂热地支持沙皇政府关于参战的决定。然而，当战争变成常态化以后，自北至南，自西至东，沙俄帝国民众日益亲身体验到战火煎熬的苦难。
终于沙俄帝国内政出现了突变。在国内外各种因素发酵、作用以后，始则在自由主义者策动下爆发了二月革命，推翻了沙皇政府，成立了临时政府执掌大权；继则在赶回国内的列宁为首的布尔什维克党人的鼓动下又发动了十月革命，推翻了临时政府，贯彻了无产阶级专政。此即在衡量俄罗斯国内民意变化时或许可以引喻的一个先例。
当下对俄乌战争的最终结局作出准确预判的症结乃在于，俄罗斯毕竟是世界最大的核武器拥有国，其拥有的核弹头早就超过了美国。尤有甚者，俄罗斯国土辽阔，拥有最大的战略纵深，又地旷人稀。相对于其他核强国，俄罗斯具有对有限核战争的最大的承受度（在人道伦理上，哪个国家都不应该承受得起核打击）。基此，无论哪一国都不敢把俄罗斯逼上绝路，因为一旦俄罗斯真的最终被逼走上了绝路而诉诸动用热核武器，则其他大国也就无一例外地紧随其后相继走上了绝路。
综上所述，盱衡核威慑的全球格局及军事均势，俄罗斯拥有巨大的军事势能，是客观存在的。所谓的这股军事势能，意即俄罗斯毕竟拥有巨大无比的热核打击能力，犹如高悬于世人头顶的达摩克利斯之剑。尽管至今这股军事势能尚未体现出来，但是，一旦爆发，喷薄而出，却谁也逃避不了，届时世人悔之晚矣。
众所周知，截至1945年初，德国、日本业已遭到盟国接二连三的沉重的军事打击，面临被彻底击垮的局面。退一万步说，倘若德国或者日本战略储备仓库储存着六千枚热核弹头，希特勒或日本军部会束手待毙而不去使用这些终极武器吗？残忍如希特勒和日本军部，纵使彼等仅有两三枚核弹在手，必然会冒天下之大不韪，悍然投下这两三枚核弹矣。
更何况，就核战略而言，一个核大国不断更新增强核武库，宗旨不外乎：1、威慑敌国不敢对其发动核袭击；2、不敢对其发动大规模常规武器攻击；3、保障本国领土的完整性。世人岂能仅着眼于其核武库的第一条功能而忽略其他两条功能呢？
普京之于希特勒，仅五十步与一百步之区别。普京面对俄罗斯被彻底击垮甚至会被再次肢解的悲惨命运，世人期盼他坦然接受而不按下核战的旋钮，然则不至于失望者几希。
下笔至此，不禁长吁感叹：世人与其希冀核大国领导人在命令核打击力量对假想敌国发动核袭击或者核报复之前，能够悬崖勒马，三思而行，还不如寄望于核大国领导人诉诸国际斡旋的理智的、强有力的外交手腕，从而不让对方领导人怀有“实逼处此“的绝望心理，而把注意力聚焦在核战旋钮上。这才臻于“善之善者也“之境界。
识者为之不惑：尽管俄罗斯形格势禁，未能打赢俄乌战争，却不可能在俄乌战争中被真正打败甚至击垮。其理自明。正如美国没有打赢越南战争、伊拉克战争及阿富汗战争，却也并没有在这些战争中被真正打败。其理一也。
吾辈极目远眺，各种因素映入眼帘，顿时憬悟一种场景，即乌克兰、俄罗斯都不可能在战争中被彻底打败。最终结局不外乎停战议和，条件则在各方斡旋下由俄、乌双方议定。
除了前述美欧诸强国急欲从被笼罩在一场核浩劫的阴影中摆脱出来的考量以外，美欧诸强国还存在两层战略心理因素从而敦促俄乌两国迈向停战议和。试析如下：
其一，美国朝野业已将中国定位为大国战略博弈中可能严重挑战其举世龙头老大地位的主要对手。俄乌战争旷日持久下去，牵扯了美国与中国全面抗衡的手足，耽误其新世纪战略决策的贯彻落实。这一节可能也是美国权衡轻重之后，对俄乌战争再度进行战略评估的一个侧面。
其二，欧洲民众对俄乌战争的厌恶心理逐渐蔓延到了美国。于是乎若干美国知名政治家甚至接过口号，公开挑战华府关于俄乌战争的政策，要求双方“停战“ 。假若这一追溯战略利弊的诉求在美国国内成了气候，则接下来显然就是敦促俄乌双方“议和“了。此则考量可能是美欧对俄乌战争再度进行战略评估的另一个侧面。
届时，此战直接、间接关联各方鉴于战略目标业已部分达成而欲腾出手足，又欲从被笼罩在一场核浩劫的阴影中摆脱出来，因而或者企盼见好即收，或者急欲止血疗伤，均会产生停战议和实为上策的想法。值此情况下，先则欧洲国家，继则美国，迟早会把此类心理付诸于行动。欧美国家甚至会敦促乌克兰尽早与俄罗斯停战议和。早在去年三月初，我在评论俄乌战争的文章中已经明确指出这一可能性了。
日前《华尔街日报》报道，若干欧洲列强越来越怀疑乌克兰军队收复全部失土的巨大代价，德、法两国领袖敦促乌克兰总统泽伦斯基，必须开始思考和谈之举了。北约三巨头英、德、法正在考虑未来提升北约与乌克兰的军事关系，以促成基辅启动与俄罗斯和谈的意向。
质言之，大势趋向，略见一斑矣。