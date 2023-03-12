中美正梦游般地走向意外冲突

乌克兰当前的局势也是我所担心的导火索之一。这场冲突令人毛骨悚然、不敢想象，战争爆发一年后俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）发动的春季攻势出现令人担忧的插曲。美国不断警告道，中国对俄罗斯的支持将从非致命援助（如购买俄罗斯能源产品）升级为致命援助（提升武器、弹药或后勤武器供应能力）。

拜登当局含糊其辞地威胁道，如果中国向俄罗斯的战争提供致命援助，其将承担严重后果，而美国在对俄罗斯进行空前制裁之前也发出过类似警告。在美国政客眼中，中俄二者连坐，中方将被迫付出高昂的代价。正如台湾是中国的红线，中国对俄罗斯入侵乌克兰的军事支持是美国的红线。

除了台湾和乌克兰，还有许多潜在的冲突爆发点——中国南海的紧张局势就是其中之一。例如最近，美国扩大了对菲律宾军事基地的准入（该军事基地位于台湾和中国在黄岩岛和南沙群岛的军事化岛屿之间）。

由于美国的军舰为维护南海国际水域的航行自由一直在那里巡逻，突发事故或意外冲突极有可能发生。例如12月下旬，美国侦察机和中国战机之间险些相撞，而鉴于两个超级大国之间军事交流已经中断，情况变得更加危险，而本月初中国侦察气球引发的两国僵持则是另一力证。

在所谓民主与威权较量的借口下，美方在过去六个月中不断在台湾问题上煽风点火，显而易见地扮演了侵略者的角色。

在评估冲突爆发的可能性时，关注背景是关键。在所谓民主与威权较量的借口下，美方在过去六个月中不断在台湾问题上煽风点火，显而易见地扮演了侵略者的角色。同样，中国的侦察气球则让美国民众近距离感受到了冷战的威胁。

而双方的高级外交官——美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）和中国的王毅——都能称得上是典型的冷战分子。二者在最近的慕尼黑安全会议上都发表了好战言论，与他们两年前在安克雷奇的首次会晤时的表现如出一辙。