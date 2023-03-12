中美正梦游般地走向意外冲突

【编者按】本文作者斯蒂芬·罗奇（Stephen S. Roach）是耶鲁大学教授、前摩根士丹利亚洲区前主席，即将出版《意外冲突：美中之间的虚假叙事争论》（Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives）（耶鲁大学出版社，2022年11月）。本文（Sleepwalking Toward Accidental Conflict）2023年3月7日发表在线上杂志《中国在线》（The Wire China）。
今天全球化的世界不会再经历剧烈震荡，因为这将带来全败俱伤，1914年（第一次世界大战前）人们也是这样说的。
许多观察家都忽略了第一次世界大战给我们上的重要一课。这次大战是由暗杀引发的。
1914年6月，奥地利大公弗朗茨·斐迪南（Austrian Archduke Franz Ferdinand）被暗杀，届时欧洲主要大国之间的剑拔弩张持续已久。那时的冲突升级和政治火花四溅之间的相互影响与今日的情况有异曲同工之处。
如今，乌克兰战争爆发，美中陷入冷战思维，当前局势与历史的相似之处一目了然。这个世界硝烟弥漫、怨气四起，缺少的只是一根导火索罢了。随着台湾、中国南海和乌克兰局势愈发紧张，许多能引爆冲突的火花值得我们注意。
台湾问题就是其中之一。即使你和我一样，并不认同美国的说法——中国领导人有意加速统一台湾，但不可否认的是美国政府最近的所作所为可能会真的带来这一后果。去年8月，前众议院议长南希·佩洛西（Nancy Pelosi）访问台北，而她的继任者凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）似乎也在计划访台。新成立的美中战略竞争众议院特别委员会（House Select Committee on China主席迈克·加拉格尔（Mike Gallagher）已经对台进行了秘密访问，在此背景下，委员会可能会立刻派出代表团。
与此同时，美国国防部的一名高级官员刚刚结束访台，而早在去年12月，《强化台湾韧性法》（Taiwan Enhanced Resilience Act）就已颁布，该法案授权美国政府可于2023-2027五年间为台湾提供最多价值100亿美元的“无偿军援”。显而易见，美国为台湾这个“不接受大陆政府管辖的省”提供坚定的军事支持。虽然美国竭力捍卫1972年颁布的《上海公报》（Shanghai Communiqué）中的一个中国原则，但美国对维护台湾独立地位的政治支持不容置疑。台湾问题对中国来说是红线，对其他国家是地缘冲突的爆发点。
正如台湾是中国的红线，中国对俄罗斯入侵乌克兰的军事支持是美国的红线。
乌克兰当前的局势也是我所担心的导火索之一。这场冲突令人毛骨悚然、不敢想象，战争爆发一年后俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）发动的春季攻势出现令人担忧的插曲。美国不断警告道，中国对俄罗斯的支持将从非致命援助（如购买俄罗斯能源产品）升级为致命援助（提升武器、弹药或后勤武器供应能力）。
拜登当局含糊其辞地威胁道，如果中国向俄罗斯的战争提供致命援助，其将承担严重后果，而美国在对俄罗斯进行空前制裁之前也发出过类似警告。在美国政客眼中，中俄二者连坐，中方将被迫付出高昂的代价。正如台湾是中国的红线，中国对俄罗斯入侵乌克兰的军事支持是美国的红线。
除了台湾和乌克兰，还有许多潜在的冲突爆发点——中国南海的紧张局势就是其中之一。例如最近，美国扩大了对菲律宾军事基地的准入（该军事基地位于台湾和中国在黄岩岛和南沙群岛的军事化岛屿之间）。
由于美国的军舰为维护南海国际水域的航行自由一直在那里巡逻，突发事故或意外冲突极有可能发生。例如12月下旬，美国侦察机和中国战机之间险些相撞，而鉴于两个超级大国之间军事交流已经中断，情况变得更加危险，而本月初中国侦察气球引发的两国僵持则是另一力证。
在所谓民主与威权较量的借口下，美方在过去六个月中不断在台湾问题上煽风点火，显而易见地扮演了侵略者的角色。
在评估冲突爆发的可能性时，关注背景是关键。在所谓民主与威权较量的借口下，美方在过去六个月中不断在台湾问题上煽风点火，显而易见地扮演了侵略者的角色。同样，中国的侦察气球则让美国民众近距离感受到了冷战的威胁。
而双方的高级外交官——美国国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）和中国的王毅——都能称得上是典型的冷战分子。二者在最近的慕尼黑安全会议上都发表了好战言论，与他们两年前在安克雷奇的首次会晤时的表现如出一辙。
2023年2月18日，安东尼·布林肯（Antony Blinken）（左）和王毅（右）出席慕尼黑安全会议。资料来源：安东尼·布林肯的推特、中国外交部
正如一战爆发前一样，人们如今也渴望把发生激烈冲突的风险降到最低。今天全球化的世界不会再经历剧烈震荡，因为这将带来全败俱伤。第一轮全球化浪潮在二十世纪初达到顶峰，那时这样的说法便已经出现。直到1914年6月28日，该论点都极具说服力。
我们必须重新将2023年的情势与历史比较，以考量冷战冲突的大战略。1972年，美苏冷战出现决定性转折点——美国总统理查德·尼克松（Richard Nixon ）访问中国，并与毛泽东合作，成功实施了针对苏联的三角战略。在如今的新冷战三角关系中，美国以一敌二，中国与俄罗斯则结成了“上不封顶”的伙伴关系，矛头直指美国的霸权主义力量。这一关键性的转变让1914年的教训在如今愈发清晰。
美国、中国和俄罗斯这三个大国似乎都全然忘却了历史。
中美之间的虚假叙事之争会带来意外冲突，我刚刚出版了一本相关的书。我尤其担心“叙事割裂”的问题。在一次次冲突中，双方都确信自己占据了道德的制高点。美国认为，中国的侦察气球对美国国家主权构成了威胁；中国认为，美国对台湾的支持也是威胁之一。每一次剑拔弩张都会引发一连串的报复性反应，而双方都没有认识到这将给这一充满冲突的双边关系带来何种影响。
美国、中国和俄罗斯这三个大国似乎都全然忘却了历史。他们仿佛在梦游，糊里糊涂地走在冲突升级的道路上，身上带着能被轻易点燃的高辛烷值燃料。这与1914年如出一辙。