中美正梦游般地走向意外冲突

【编者按】本文作者斯蒂芬·罗奇(Stephen S. Roach)是耶鲁大学教授、前摩根士丹利亚洲区前主席,即将出版《 意外冲突 : 美中 之间的 虚假叙事 争论 》(Accidental Conflict: America, China, and the Clash of False Narratives)(耶鲁大学出版社,2022年11月)。本文(Sleepwalking Toward Accidental Conflict)2023年3月7日发表在线上杂志《中国在线》(The Wire China)。

今天全球化的世界不会再经历剧烈震荡,因为这将带来全败俱伤,1914年(第一次世界大战前)人们也是这样说的。