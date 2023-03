【编者按】本文为《美中故事汇》“海外学术文章介绍栏目”发表的第二篇介绍文章。文章的作者分别为Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu,文章的题目是“解读西方:中国民众对欧美看法的差异和不对称” (Unpacking “the West”: Divergence and Asymmetry in Chinese Public Attitudes Towards Europe and the United States),文章发在2023年《当代中国事务》( Journal of Current Chinese Affairs 0(0):1-15)。每篇介绍文章将把重点放在学术观点和调研方法上。

在上一篇文章中,我们简单介绍了来自美国、加拿大和新加坡研究机构的三位学者Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu关于中国民众对于美国事务的态度。本篇文章旨在补充这三位学者进行的另一项关于中国民众如何评价欧洲诸国,如比利时、丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞典和英国的民意调查。这项调查的结果业已发表在Journal of Current Chinese Affairs (2023年网络版)。

与上一篇文章一致,三位作者在调查网站Qualtrics发布链接,吸引网民参加调查。这项调查同样于2020年10月至11月间和2021年1月至2月间分两次进行,共采访2083中国成年公民。

作者主要问了以下几个问题:

您对上述几个国家的态度如何,“非常喜欢”,“喜欢”,“不喜欢”,“非常不喜欢”,“不知道”。 人口学问题,如年龄、性别、教育程度、是否为中国共产党党员等。同时也包含受访者的民族主义程度和他们对于中国军事知识的掌握程度。

结果显示,美国是最不受中国受访者欢迎的国家。高达70%的受访者表达了对美国的负面情绪。英国紧随其后———有将近50%的受访者表达了对英国的负面态度。作者认为这可能是由于英国在诸多争议话题上作为美国的盟友对中国施加了巨大压力。

不过,中国受访者对于欧洲国家的态度显示出了非常明显的“组内变异”(within-group variation),即同是欧洲国家,受访者对某些国家的态度非常正面,而对其他国家相对负面(详见Figure 1)。比如,德国被认为是最受受访者喜爱的欧洲国家。对于德国的负面态度仅占受访群众的23%,是访卷中所有国家最低的。而高达69%的受访者表达了对德国的喜欢或者非常喜欢的态度。作者认为这是由于安吉拉•默克尔执政德国时期建议的良好的中德经贸关系的结果。