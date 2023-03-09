【编者按】自即日起《美中故事汇》推出海外学术文章介绍栏目，每篇介绍文章将把重点放在学术观点和调研方法上。这是本栏目发表的第一篇介绍文章。文章的作者分别为Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu，文章的题目是“中国民众如何看待美中关系：从特朗普到拜登” （Chinese public opinion about US–China relations from Trump to Biden），文章发在《中国国际政治》（ The Chinese Journal of International Politics, 15(1), 27-46）。

随着中美竞争的加剧，人们发现，越来越有必要了解中美两国人民如何看待中美关系及评价对方。尽管对于美国人民的民意调查汗牛充栋，如皮尤研究中心2022年调查了美国民众对中国各项事务的态度，①涉及到中国民众的民意调查却并不多见。

那么中国民众是如何评价美国、中美关系及中国在世界上所扮演的角色呢？来自美国、加拿大和新加坡研究机构的三位学者Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu于 2020年10月至11月间和2021年1月至2月间分别做了两次调查，以期获得关于中国民意的最新数据。这项研究成果已发表在The Chinese Journal of International Politics 2022年第15（1）期上。

这两次调查共采访了2083中国成年公民（第一次共1065人，第二次共1018人）。作者首先将问卷设计在Qualtrics平台上，受访者通过Qualtrics提供的链接打开问卷并回答问题。为了将受访样本的人口学特征尽量与中国人口实际情况相符，作者根据最新的人口普查结果，通过配额抽样法（Quota sampling strategy）预先在Qualtrics上设计了受访者性别、年龄及地理位置分布的比例。

在调查中，作者共询问被访者9个实质性问题和1个附加问题。这些问题可以归结为三类，即（1）中美双边关系，（2）美国在世界上所扮演的角色和（3）相对于美国，中国在世界格局中的位置。下面简单介绍调查结果并附部分表格（中文翻译版）。

一、中美双边关系 （见表1）

第一轮调查的结果显示，即略早于2020年美国总统大选前，75%的中国受访者认为中美关系在过去的一年中变差了。不过在第二轮调查中，即拜登当选总统后，这一数字降到64%。相应的，认为双方关系变好的民众从2020年的6%增长到2021年的15%。作者认为这种变化显示了一种所谓“拜登效应”。什么是“拜登效应”呢？早前，中国外交政策意见领袖曾预测，这位新总统的当选可以重启双方高级别对话、重建战略互信。然而，和2010年皮尤研究中心（PGAS）的数据相比，中国民众对于中美关系的良好前景还是变悲观了。因为2010年，高达73%的民众认为中美双边关系“提高”了，而只有18%的人认为这一关系没有变化，或者变得更糟。