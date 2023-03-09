【编者按】自即日起《美中故事汇》推出海外学术文章介绍栏目，每篇介绍文章将把重点放在学术观点和调研方法上。这是本栏目发表的第一篇介绍文章。文章的作者分别为Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu，文章的题目是“中国民众如何看待美中关系：从特朗普到拜登” （Chinese public opinion about US–China relations from Trump to Biden），文章发在《中国国际政治》（ The Chinese Journal of International Politics, 15(1), 27-46）。
随着中美竞争的加剧，人们发现，越来越有必要了解中美两国人民如何看待中美关系及评价对方。尽管对于美国人民的民意调查汗牛充栋，如皮尤研究中心2022年调查了美国民众对中国各项事务的态度，①涉及到中国民众的民意调查却并不多见。
那么中国民众是如何评价美国、中美关系及中国在世界上所扮演的角色呢？来自美国、加拿大和新加坡研究机构的三位学者Songyi Fang, Xiaojun Li 和Adam Y. Liu于 2020年10月至11月间和2021年1月至2月间分别做了两次调查，以期获得关于中国民意的最新数据。这项研究成果已发表在The Chinese Journal of International Politics 2022年第15（1）期上。
这两次调查共采访了2083中国成年公民（第一次共1065人，第二次共1018人）。作者首先将问卷设计在Qualtrics平台上，受访者通过Qualtrics提供的链接打开问卷并回答问题。为了将受访样本的人口学特征尽量与中国人口实际情况相符，作者根据最新的人口普查结果，通过配额抽样法（Quota sampling strategy）预先在Qualtrics上设计了受访者性别、年龄及地理位置分布的比例。
在调查中，作者共询问被访者9个实质性问题和1个附加问题。这些问题可以归结为三类，即（1）中美双边关系，（2）美国在世界上所扮演的角色和（3）相对于美国，中国在世界格局中的位置。下面简单介绍调查结果并附部分表格（中文翻译版）。
一、中美双边关系 （见表1）
第一轮调查的结果显示，即略早于2020年美国总统大选前，75%的中国受访者认为中美关系在过去的一年中变差了。不过在第二轮调查中，即拜登当选总统后，这一数字降到64%。相应的，认为双方关系变好的民众从2020年的6%增长到2021年的15%。作者认为这种变化显示了一种所谓“拜登效应”。什么是“拜登效应”呢？早前，中国外交政策意见领袖曾预测，这位新总统的当选可以重启双方高级别对话、重建战略互信。然而，和2010年皮尤研究中心（PGAS）的数据相比，中国民众对于中美关系的良好前景还是变悲观了。因为2010年，高达73%的民众认为中美双边关系“提高”了，而只有18%的人认为这一关系没有变化，或者变得更糟。
当受访者被问到美国在做外交决策时是否会将中国利益纳入考量范围时，答案也显示了微妙但显著的变化。比如，在第一次调查中，47%的民众认为美国“根本不会” 考虑中国的利益。在第二次调查中，认为美国“根本不会” 考虑中国的利益的人群下降到42%。这个问题也暗示了中国民众对于美国的印象有所提高。不过，尽管这个数字在拜登上台后有所变化，这也远远逊于特朗普任期前。2013年的时候，PGAS的调查发现，仅有8%的中国民众认为美国的外交决策“完全不会”考虑中国的利益。
对于中美经贸关系的看法也发生了改变。在2013年PGAS的调查中，52%的受访者认为美国对于中国经济有“相当大”或者“极大”的影响。这一数字在作者2020年的调查中上涨至59%，在其后2021年的调查中飙升至70%。作者认为这一变化凸显中国民众对于双方经贸关系的美好愿景，以及期待早日结束特朗普治下的那种不稳定贸易关系。
同样的，2020的调查显示，在谈及美国对中国经济的影响时，只有一小部分（13%）认为这种影响是积极的，而认为是消极影响的超过半数（51%）。而在2021年的调查中，这两个数字分别为19%和45%。这一现象仍旧显示了拜登上台后对于中国民众的积极作用，不过跟2013年奥巴马时期的民调相比，仍然不可同日而语。
二、对于美国的看法和她在世界上所扮演的角色（见表2）
那么，受访者如何看待美国及其在世界上的位置呢？在2016年PGAS所进行的调查中，仅39%的人认为美国在世界上扮演者不太重要的领导地位。不过，到了2020年，已经有70%的认为美国的领导地位日益下降，虽然2021年拜登上台后这个数字有些许回落（66%）。
为什么拜登当选总统后也没能使中国受访者改变他们对于美国领导地位的消极看法呢？作者暗示，这是因为中国民众对于美国总统个人和美国本身的政治制度的印象在这几年有了极大改变。比如说，在2016年PGAS的调查中，52%的民众认为奥巴马总统在外事中的决策是正确的。但作者的调查显示，只有34%的人认为拜登总统正确地处理了国家大事。而与之相比，仅20%的人支持特朗普总统的抉择。同样的，仅有29%的人认为特朗普时期的美国政府尊重人民自由。即使到了拜登政府时期，这个比例有所上涨（38%），它也距离2016年调查中的奥巴马时期相去甚远（61%）。
三、中国的地位（见表3）
有趣的是，受访者对于中国在世界格局中所扮演的角色越来越自信。比如，在2013年的调查中，29%的民众认为中国是“引领世界经济”（leading economy）的国家。到了2020年和2021年，这个数字飙升到了将近65%。只有不到20%的受访者认为美国才是引领世界经济”（leading economy）的国家。同样的，2020年和2021年的两次调查显示，多数中国人（53%）相信，中国已然成为世界上最大的经济体。
当问到希望谁成为世界领袖的时候， 45%的人选择中国，22%的人选择中国和美国（2020年调查），与2021年的调查基本保持一致（这两个数字分别为46%和20%）。总而言之，近三分之二的中国公众认为中国已然是引领世界的经济体，超过一半的人甚至认为它已经是最大的经济体。超过 40% 的人还相信世界会因为中国变成全球领导者变得更好。不过，仍有五分之一的受访者选择中美两国共同领先世界为最佳情景。
这一结果似乎跟这2020 年春季 PGAS 对美国公众的调查大相径庭。那次调查显示，91%的美国公众更希望美国成为世界领先大国，而没有人（0%）期望中美两国共同领导世界。
四、受访者本身人口学特性也会影响结果
1）年龄：年龄越小（九零后），对美国态度越负面
2）教育程度：教育程度越高，越对中国经济状况有清醒、现实的认识
3）民族主义程度：民族主义越高，对美国认识越负面，同时越对中国经济有信心。
4）和美国的联系：曾留学美国或有留美亲朋的受访者对美国态度会有正面影响。
【小结】
不过，此类调查通常有其缺点，比如调查对象是否具有代表性（representativeness）。因为问卷发布于网络，与实际人口学特征相比，受访者不可避免的呈现如（1）学历普遍偏高；（2）年龄普遍年轻；（3）收入普遍偏高这一系列的特征。尽管如此，我们仍旧认为此类的调查结果非常珍贵，它能够有效帮助我们更好的理解中国民意现状，并为提升中美关系提供非常有益的客观数据。
【脚注】
① Silver, Laura, Christine Huang, and Laura Clancy. 2022. How Global Public Opinion of China Has Shifted in the Xi Era. https://www.pewresearch.org/global/2022/09/28/how-global-public-opinion-of-china-has-shifted-in-the-xi-era/