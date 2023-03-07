道格·班多：美国需了解与中国爆发战争的巨大风险

米尼汉将军的备忘录透露的信息应该是爆炸性的，因为中国已经宣布大幅扩充其核武库，这表明，中方也认为战争的可能性越来越大。事实上，中国人民解放军的将军们正在撰写的备忘录可能与米尼汉的大同小异。

然而美国政府却并不重视备忘录的内容。在被电视台报道过几次后，米尼汉的备忘录从公共讨论中销声匿迹，取而代之的话题包括给乌克兰坦克、避免联邦债务违约，以及对2024年总统竞选的评估。

也许最让人毛骨悚然的是，美国政府的大多数决策者普遍赞同米尼汉的观点。美国必须保卫台湾。中国肯定打不赢这场仗，所以中国的领导人不会做傻事。但如果出于某种奇怪的原因，中国领导人不明事理，选择与美国交战，美国志在必得。最终和平将占上风，“雄狮”选择与“羔羊”和谐共处。

想要避免灾难，以上所有假设都应该，或者说必须得到检验。最重要的是，美国应该保护台湾。中华民国与美国一直以来都联系密切。然而，美方政府近年来动辄发动战争的行为表明，把军事行动仅视为一种政策选项是有问题的。战争不是一般的政策选项，一个国家只有在面临生死存亡的威胁时才应使用武力。然而台湾问题并不属于此范畴。距离中国海岸仅100英里的台湾，只能被定义为中国政府的核心利益。

尽管部分中国官员希望吓跑美国政府，使其放弃护卫台湾，但人们似乎普遍认识到美国进行干预的可能性不大，但绝非完全不可能。即使美方做出明确承诺，遏阻中国动武也吴任何保证。相比之下，台湾对中国更重要。首先，中国的民族主义蒸蒸日上，在中国政府眼中，这种民族主义可以使国家同仇敌忾。其次，中国还面临安全威胁，这也是为什么中国目前的军备增强旨在提升胁迫及必要时武力收复台湾的能力之上。因此，认为中方会退缩是愚蠢的。

美国领导人应当回顾一下本国历史。1861年，出于民族主义，以及美利坚合众国这一神圣使命，北方不允许南方独立。国务卿威廉·西华德（William Seward）警告外国不要干涉美国内政：“英美的较量将使世界笼罩在火海之中。”法国和英国没有介入。

相信美国会在任何冲突中获胜是极其愚蠢的。地理环境对美国非常不利。如果爆发战争，美国军队将在离本土数千英里之外的地方作战，而中国却可以利用无数大陆军事基地。中国可能占有对台湾岛的制空权，进而威胁击沉所有靠近的美国海军舰船。尽管韩国和日本都发表了相对更具鹰派色彩的言论，但盟国的支持也并非板上钉钉。

不幸的是，在对台湾冲突的许多次兵棋推演中，美国都是败方。战略与国际研究中心（CSIS）在最近的一系兵棋推演中得到了较为乐观的结果，但却发现胜利的成本非常高。CSIS表示：“尽管在大多数情况下，美国/台湾/日本击败了中国的常规两栖登陆，捍卫了台湾的主权，但这种防御需要付出高昂的代价——美国及其盟国将会损失数十艘舰船、数百架飞机和数万名军人。台湾的经济将受到重创，巨大的损失将使美国在全球的主导地位一蹶不振”。

尽管中国进行两栖入侵较为困难，但较小的行动，如封锁，则是可能的，而这也会给美国政府带来更大的政治挑战。美国可能会与中国僵持不下，并接着打响第一枪。此外，冲突升级也是持续存在的威胁——美国不可能不攻击位于大陆的基地，但攻击它们非常可能迫使中国扩大战争。从来没有两个常规大国在拥有核武器的情况下进行过大规模战争。

最后，尽管中华人民共和国的战败可能会破坏政治稳定，但取代现存政府的肯定不会是一个自由、和平和亲西方的政权。相反，一个更加民族主义的政权更有可能崛起，并开始为第二轮战争进行武装，如同第一次世界大战后的德国一样。简而言之，为了给台湾提供军事保护，美国必须永久地致力于遏制中国这个强国，这个与美国国界相隔半个地球的竞争者。美国在财政上已经过度透支，这种捉襟见肘在未来十年及以后只会更加严重，战争只能对此雪上加霜。

冲突可能带来的灾难性代价使预防战争更加重要。外交方面的努力应该得到重视：中国、美国和台湾之间应当达成协议，各退一步，降低温度，保持现状——尽管大家都认为现状令人不舒服，但至少和平还在。（点击 这里 查看林坤达教授对台海现状的描述。）美国及其盟国对俄罗斯的成功制裁表明，努力建立一个类似的联盟是可行的，通过这种方式可以警告中国，如果对台湾使用武力，它将面临经济惩罚。

美国政策制定者需要与美国人民就台湾问题发生冲突的可能性进行严肃的对话。与中国的战争不会是所谓的的小菜一碟，而只会带来比美国在伊拉克和阿富汗遭受的毁灭性失败更为惨烈的结果。与中国的冲突肯定是灾难性的——如果限制冲突升级的努力失败，国家不复存在的可能也不能被排除在外。米尼汉的备忘录应该引发全国大辩论，而不是很快被日常生活所吞噬的一条新闻。