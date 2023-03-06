美国会遏制印度崛起吗？

相比越南等东南亚国家，印度无疑最具可能成为下一个中国，而且将是一头巨象。随着人口迈过14亿大关，印度有望在2023年内超越中国成为全球人口最多的国家，这将是自1950年代联合国开始跟踪全球人口数据以来的首次“人口冠军”换位。另外，根据国际货币基金组织的数据，2022年印度GDP已超过其前宗主国英国，成为世界第五大经济体。亚洲开发银行（Asian Development Bank）预计，2023年印度经济将以7.2%的惊人速度增长，这一增速在亚太地区46个国家中名列第一。显然，由中美竞争加剧以及新冠疫情引起的全球供应链多元化趋势，是近年来的印度经济增长的重要驱动力。受印国内巨大潜在市场的吸引，苹果公司已开始在印组装最新的iPhone 14，并试图将中国和其他地区的部分生产线转移至印度。中国台湾鸿海精密工业，即富士康（Foxconn），已经开始与印度自然资源集团韦丹塔（Vedanta）合作在印制造半导体。在日本国际合作银行（Japan Bank for International Cooperation）2022财年调查之中，印度在日本企业海外扩张可能目的地名单中名列首位，这是印三年来首次夺回该榜单桂冠。印度的GDP预计将在2025年超过德国，在2027年超过日本，成为仅次于美国和中国的全球第三大经济体。莫迪承诺，到2047年印度独立100周年之时，印度将成为发达国家。

那么，随着地缘经济的这一变化，特别是印度的崛起，又将如何影响中美关系呢？令人感兴趣的是，到时美国是否会选择联中抗印呢？就如同目前美国选择联印抗中一样。当然最好的选择是挑起中印矛盾与冲突，让中印相互争斗，相互牵制，相互消耗，这样就既能够遏制中国，又能够打乱印度的崛起进程，由此一举两得。对此美国地缘政治学者尼古拉斯·斯皮克曼曾经分析到：干预还是孤立是从美国地理位置衍生出来的关于更高层次战略原则的讨论，它是美国外交政策最古老的问题。正是干预与孤立的相互交替使美国外交政策似乎进入一系列长周期，其中单调地重复着孤立，联盟，战争。然后换同伴，孤立，联盟，战争，如此循环往复。放弃之前的盟友是因为它现在变强了，支持之前的敌人是因为它现在变弱了。因此，在这样令美国满意的平衡状态下，它会回归辉煌的孤立状态。但是，平衡会逐渐打破，新一轮周期又将开始。一个分裂但平衡的欧亚大陆是美国霸权存在的先决条件，它既是一个地缘政治框架，也是一个地缘经济框架。在历史上，大英帝国就是如此，在这种循环往复中历经了三百年。而美国如同英国一样，也想以最小代价达到自己的目标，尽管规模不同，单位更大，距离也更远。那么，由此往复，美国就能够领导世界100年，或者更长呢？