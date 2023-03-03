易富贤：中国2022年人口统计给我们的启示

【编者按】易富贤是中国人口问题著名专家，目前美国在美国威斯康星大学麦迪逊分校妇产科出任高级科学家，著有《大国空巢》（Big Country with an Empty Nest）。他于2023年2月14日在易富贤发表了题为“China Is Dying Out”的 评论 。新加坡的《联合早报》于2023年2月27日发表了该文的中文编译。Project-Sydicate于2023年2月22日又发表了易富贤题为“The Chinese Century Is Already Over”的文章，并发布了该文的中文版。本站以“中国2022年人口统计给我们的启示”为题转发易富贤这两篇评论的中文版。

中国正在凋零

易富贤

联合早报，2023年2月27日

中国政府今年1月正式证实了人口的下降。这让许多观察家怀疑，中国目前的人口趋势是否会威胁到其稳定。

根据中国国家统计局数据，去年人口出现60年来的首次萎缩，比政府预测的时间早了九年。生育率（每名妇女的生育数）降至1.0到1.1，远低于官方预测的1.8。最值得注意的是，尽管中国在2016年转向二胎政策，但出生人数仍急剧下降至956万，为1790年以来的最低水平。

但是，这种出生人数的急降是一种错觉，乃2020年之前的数字被严重夸大的结果。例如，2016年的抽样调查显示，生育率为1.25，出生人口只有1300万，后来被夸大为1883万。同样，联合国《世界人口展望》（World Population Prospects，简称WPP）报告，通常被认为是中国人口趋势估计和预测的可靠来源，但每次都是错误的，无一例外。2022年的WPP认为，中国人口从去年开始下降（比2019年的预测提前10年），而我则估计下降始于2018年。最新WPP还预测中国人口将在2100年下降到7.67亿，远低于其早先预测的10.65亿。

WPP的预测仍然高估了中国人口。2022年的WPP将中国人口定为14.3亿，但我估计现在还不到12.8亿。此外，根据WPP数据，中国在1990年和2000年分别有2820万和1740万的出生人口。然而，1990年和2000年的人口普查显示，中国的出生人口分别为2370万和1420万，2004年和2014年的九年级学生人数也证实了这一点。

2022年的WPP还夸大了中国未来的人口数量，预测2023年至2050年以及2051年至2100年的生育率分别为1.31和1.45。本区域的华人生育率显示情况并非如此。香港、澳门、台湾和新加坡华人在过去20年的平均生育率为1.0到1.1，为世界最低水平，尽管地方官方实施了促生育政策。

中国提高生育率的努力面临三大挑战。首先，独生子女政策重塑了中国经济，大幅增加抚养孩子的成本。中国家庭可支配收入仅相当于国内生产总值（GDP）的44%，而美国为72%，英国为65%。2020年，中国房地产市场的价值是该国GDP的四倍，而美国为1.6倍。

中国决策者正面临两难境地：如果房地产泡沫不破裂，年轻夫妇将无力抚养两个孩子。但如果泡沫真的破裂，中国经济将放缓，全球将爆发金融危机。同样，将家庭可支配收入提高到GDP的60%至70%，以提高生育率，可能会削弱政府的权力，破坏当前“对内威权、对外咄咄逼人”政策方针的经济基础。

考虑到这些艰难的权衡，中国政策制定者可能更倾向于复制日本的政策来降低育儿成本，例如降低学费，以及为年轻夫妇提供便利的托儿服务、生育补贴和住房补贴。但事实证明，日本的做法代价高昂且无效：该国的生育率暂时得到提升，从2005年的1.26升至2015年的1.45，然后在2022年回落至1.23。再加上中国“未富先老”，缺乏效仿日本的财力。

中国的人口危机既有生理原因，也有文化原因。随着更多女性推迟结婚和生育，不孕率从1980年代初的2%上升到2020年的18%。从2013年到2021年，初婚数下降一半以上，20岁至24岁的初婚人数下降了四分之三。实行了36年的独生子女政策，已经不可逆转地改变中国人的生育观念：生一个孩子，或者不生，已经成为社会常态。

在中国女性中，越年轻的世代，似乎越不愿意生孩子。一项最近的调查发现，中国女性的平均意愿生育数为1.64，但1990年以后出生的女性的平均意愿生育数为1.54，2000年以后则为1.48。相比之下，韩国和香港的平均意愿生育数分别为1.92和1.41（两者的生育率均约为意愿数的一半）。如果这种对生育兴趣的下降可以说明什么问题的话，那就是中国很难将生育率稳定在0.8，到2050年，人口将降至10.2亿以下，到2100年将降至3.1亿。