易富贤：中国2022年人口统计给我们的启示

【编者按】易富贤是中国人口问题著名专家,目前美国在美国威斯康星大学麦迪逊分校妇产科出任高级科学家,著有《大国空巢》(Big Country with an Empty Nest)。他于2023年2月14日在易富贤发表了题为“China Is Dying Out”的 评论 。新加坡的《联合早报》于2023年2月27日发表了该文的中文编译。Project-Sydicate于2023年2月22日又发表了易富贤题为“The Chinese Century Is Already Over”的文章,并发布了该文的中文版。本站以“中国2022年人口统计给我们的启示”为题转发易富贤这两篇评论的中文版。

中国正在凋零

易富贤

联合早报,2023年2月27日

中国政府今年1月正式证实了人口的下降。这让许多观察家怀疑,中国目前的人口趋势是否会威胁到其稳定。

根据中国国家统计局数据,去年人口出现60年来的首次萎缩,比政府预测的时间早了九年。生育率(每名妇女的生育数)降至1.0到1.1,远低于官方预测的1.8。最值得注意的是,尽管中国在2016年转向二胎政策,但出生人数仍急剧下降至956万,为1790年以来的最低水平。

但是,这种出生人数的急降是一种错觉,乃2020年之前的数字被严重夸大的结果。例如,2016年的抽样调查显示,生育率为1.25,出生人口只有1300万,后来被夸大为1883万。同样,联合国《世界人口展望》(World Population Prospects,简称WPP)报告,通常被认为是中国人口趋势估计和预测的可靠来源,但每次都是错误的,无一例外。2022年的WPP认为,中国人口从去年开始下降(比2019年的预测提前10年),而我则估计下降始于2018年。最新WPP还预测中国人口将在2100年下降到7.67亿,远低于其早先预测的10.65亿。

WPP的预测仍然高估了中国人口。2022年的WPP将中国人口定为14.3亿,但我估计现在还不到12.8亿。此外,根据WPP数据,中国在1990年和2000年分别有2820万和1740万的出生人口。然而,1990年和2000年的人口普查显示,中国的出生人口分别为2370万和1420万,2004年和2014年的九年级学生人数也证实了这一点。

2022年的WPP还夸大了中国未来的人口数量,预测2023年至2050年以及2051年至2100年的生育率分别为1.31和1.45。本区域的华人生育率显示情况并非如此。香港、澳门、台湾和新加坡华人在过去20年的平均生育率为1.0到1.1,为世界最低水平,尽管地方官方实施了促生育政策。

中国提高生育率的努力面临三大挑战。首先,独生子女政策重塑了中国经济,大幅增加抚养孩子的成本。中国家庭可支配收入仅相当于国内生产总值(GDP)的44%,而美国为72%,英国为65%。2020年,中国房地产市场的价值是该国GDP的四倍,而美国为1.6倍。

中国决策者正面临两难境地:如果房地产泡沫不破裂,年轻夫妇将无力抚养两个孩子。但如果泡沫真的破裂,中国经济将放缓,全球将爆发金融危机。同样,将家庭可支配收入提高到GDP的60%至70%,以提高生育率,可能会削弱政府的权力,破坏当前“对内威权、对外咄咄逼人”政策方针的经济基础。

考虑到这些艰难的权衡,中国政策制定者可能更倾向于复制日本的政策来降低育儿成本,例如降低学费,以及为年轻夫妇提供便利的托儿服务、生育补贴和住房补贴。但事实证明,日本的做法代价高昂且无效:该国的生育率暂时得到提升,从2005年的1.26升至2015年的1.45,然后在2022年回落至1.23。再加上中国“未富先老”,缺乏效仿日本的财力。

中国的人口危机既有生理原因,也有文化原因。随着更多女性推迟结婚和生育,不孕率从1980年代初的2%上升到2020年的18%。从2013年到2021年,初婚数下降一半以上,20岁至24岁的初婚人数下降了四分之三。实行了36年的独生子女政策,已经不可逆转地改变中国人的生育观念:生一个孩子,或者不生,已经成为社会常态。

在中国女性中,越年轻的世代,似乎越不愿意生孩子。一项最近的调查发现,中国女性的平均意愿生育数为1.64,但1990年以后出生的女性的平均意愿生育数为1.54,2000年以后则为1.48。相比之下,韩国和香港的平均意愿生育数分别为1.92和1.41(两者的生育率均约为意愿数的一半)。如果这种对生育兴趣的下降可以说明什么问题的话,那就是中国很难将生育率稳定在0.8,到2050年,人口将降至10.2亿以下,到2100年将降至3.1亿。