屈建平：斯人若彩虹——追忆我和卡特总统的一面之缘

而与卡特前总统的会面，相当个人化和温馨。我们到达亚特兰大的卡特中心。一般而言， 这样的程序和时间都由他们来定。我告诉工作人员我是拍摄会面的记录者，他说“One minute.”，我说“one minute? Oh no，I wanna film the whole meeting，from start to the end.” 他说你等等，然后他出去请示。 一位金发碧眼的工作人员出来，很好商量地说，“好吧，你可以拍所有的全部的经过，As you wish。”

后来卡特总统出来了，他身材魁梧，笑容满面。我的摄像机还没有打开呢，他就和曹牧师进入了一个会议室。我赶紧跟上，把摄像机放在桌面上，对着卡特总统开始拍摄。他见摄像机对着他，就说， “既然有摄像机，那我就多讲些故事吧”。 他开始讲述他的故事。他说，1978年邓小平和夫人卓琳访问美国，在华盛顿的几天，他们朝夕相处，非常愉快。每天都一起吃三顿饭，很坦率地谈了很多问题。有一天，邓小平对他说：“卡特总统，你为中国做了这么多事情，我们非常感谢。我们可以为你做些什么？”卡特总统想了想，他想到三件事。他说，“我希望你们第一，能让民众走进教堂；第二，可以有《圣经》读；第三，可以让传教士进入中国。”

邓小平听后并没有立即答应，他说让他考虑考虑。第二天， 他答复卡特总统说，头两件事情都可以，但第三件事情不行。

卡特总统继续讲述他的故事。他说后来他卸任后去北京， 邓小平依然用总统的礼仪迎接他。在他们去西四缸瓦市教堂做礼拜的时候，韩文藻牧师特地给他一本《圣经》，告诉他邓小平在答应他的要求后，到芬兰寻找了最好的印《圣经》的纸，委托解放军在南京的一个印刷厂印了100万本《圣经》。邓小平特地让韩文藻牧师送给他一本。卡特总统十分感动，当即为中国必将繁荣昌盛的前景而深切祷告。

至此，我才知道，卡特总统不仅是和中国建交的美国领袖，他也是把福音带回中国的使徒。如果没有当时两位领导人的开山辟路，恐怕这个事工展也没有机会和世人相见。而我也不会有缘分在这里听他讲这些历史背后的故事。这个奇妙的领袖用他的工作荣耀天上地下……

2006年，小布什总统和卡特总统对我的强力感召终于瓜熟蒂落。在旅途中，当我在北卡莱罗纳夏洛蒂城市的河道散步，看到大大的“God is Love” 的标语，我心里笃定，这个信仰一定是好的。我产生了真诚的信仰。卡特总统的讲话，就这样常驻我的心里，时常新鲜。

谢谢你，卡特总统。

关于总统早餐祷告会：

祷告在美国社会和公共生活中占据重要的位置。当年，美国的开国先贤们在起草独立宣言的时候，一度对许多问题争执不下。德高望重的富兰克林遂建议大家一起坐下来祷告，让从上帝而来的公义和爱引导大家求同存异、互相包容，一起领导人民走向自由和独立。以后在美国的国家发展过程中，领袖们意识到谦卑、谨慎、合作精神的重要性，因此便形成了两党议员每周在一起祷告和早餐的传统。

由国会内部小型的早餐祷告会发展而来的面向全球的、大型的、公开的早餐祷告会，则更有全球视野及前瞻性，其主题是“以求放下彼此间的分歧，寻求和平与相互理解”。在会议期间，主持人多次建议大家一起低头祷告，为个人、家庭、国家、民族和世界和平来祷告。

现在，当我再次回忆起与卡特总统和总统早餐祷告会，我想，我们该如何来看今天中美两国多种不同的东西？矛盾，利益，背景…如何在不同当中，寻找共同的东西？我们是有限的，对真理的认识有限、个人的实践有限，因此有多种不同，有时好像只能争、只能打、只能斗。但是怎么能真正解决问题呢？我们基督徒知道，来到上帝面前，放下我们自己的时候，原来人还有这么多共同的东西。政治家来到上帝面前共同祷告，愿意寻求一条荣耀上帝的路，对今天所有的国家仍然非常有启发意义。

我们都知道互相指责互相撕裂不能解决问题，仇恨和谩骂也不能解决问题。只有来自源头的爱才能消除隔阂，产生和谐和平，共存共生。中美现在的分歧，不会比卡特总统那个时候更大更多。他们当年用勇气和智慧搭建的桥梁，我们难道没有勇气维护和坚持吗？经历过改革开放的中国人都知道，改革开放不仅是物质层面的开放，更是突破思想和精神上的禁区。我们希望的回答是：在爱的引领下，我们应该，也能够维护和坚持下去。

这也是卡特总统就给我们的教诲。

作者简介：

屈建平1982年毕业于中国传媒大学影视艺术学院，1986年毕业于北京电影学院导演系，与中国著名电影导演韩三平、米家山、黄建新等为同班同学。1996年，先后任美国洛城双语广播电台副总裁，美国熊猫电视台(Panda TV) 总经理。2000年在洛杉矶创建了新桥传媒公司（New Bridge Media）， 2002年创建美国环球传播中心。屈建平在国内外拍摄的影片多次获奖。

2005年，屈建平应邀陪同曹圣洁牧师在亚特兰大会见并采访了美国前总统卡特，为中美关系友好积累了珍贵的影像资料。

2009年，屈建平与夫人赫景秀联合成立了富兰克林基金会（Franklin Foundation），长期坚持关爱自闭儿童和家庭。

2014年，屈建平应邀在北京东郊打造了国际化的电影制作基地。

目前，屈建平正致力于筹划导演制作《追寻关公》，《小狮子里奥》等电影作品，并拍摄完成了纪录自闭儿童成长的纪录电影《音乐在呼唤》（Music Calling）和《色彩的细语》（Color Whisper）。