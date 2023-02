屈建平：斯人若彩虹——追忆我和卡特总统的一面之缘

【编者按】屈建平为美籍华裔电影导演、制片人。在卡特前总统进入临终关怀之际,他写下这篇回忆,致敬卡特总统伟大的人格和对自己生命的影响。本站曾发表过作者的文章“我的电影梦” 。

2005年,我有机会和卡特总统见过一次面,那次经历在我的生命中留下了永生难忘的印记。至今回忆起来,他和我们的讲话还非常新鲜,充满力量,并不随着时间的流逝而减少生命力。

那年,中国国家宗教管理局和曹圣洁牧师带着“中国教会圣经事工展”来到美国展览,向美国人民展示中国基督教会的工作。我作为一个艺术行业从业者,被邀请随行并记录这次旅程的全部经过。

这个事件的人物和背景分别是:曹圣洁牧师,1950年先后就读于上海圣约翰大学教育系及圣公会中央神学院,毕业于金陵协和神学院, 毕生从事基督教基层工作,一直见证基督教中国化的筚路蓝缕与守正创新。

《圣经》是基督教主要经典,“文化大革命”中被销毁殆尽。改革开放以后,基督教经多方努力,在南京成立了中外合资的爱德印刷公司,以先进的技术印出大量《圣经》,2000年后已累计达3000多万册,及时供应信徒需要。这也是国家贯彻宗教信仰自由政策的有力标志,可是这个事实在境外却鲜有人知。基督教全国两会决定以此着手,走出去进行宣传,于2004年8月先在香港开办展览会—“中国教会《圣经》事工展”,以图片、实物介绍《圣经》在我国的翻译史,特别是改革开放以后,大量印刷及内部发行情况,以及信徒热爱《圣经》的感人故事,使香港基督徒大受震撼,观众达3万人次。

之后,在美国前总统卡特等人的支持和中国宗教局同志的努力之下,该展览于2006年4月至6月在美国的洛杉矶、亚特兰大和纽约进行巡回展出,卡特还出席了在亚特兰大的开幕式并讲话。我们陪同他一起参观了展览并亲切留影。卡特对上海印象非常深刻,他说二战时作为美国海军潜水艇上的军官他曾到过上海,还去过上海国际礼拜堂。此次开幕式气氛非常融洽,大家还手拉手举过头表示团结。后来展览于2007年6月又在德国科隆、巴伐利亚展出,深受欢迎。此是后话不提。

在随行记录的一路上,我看到美国人民对曹牧师的尊重和热情。先是在华盛顿,我们受到了小布什总统的接见。小布什总统提到,他去中国访问的时候,江泽民总书记告诉他说,自己曾完整地读过两次《圣经》。小布什觉得非常亲切,觉得中美两国完全可以从灵魂层面切入,探讨不同的事情。正因为有这样的会谈对话,中美双方可以坦诚相见,进入了当时相当和谐共振的黄金时代。

我们还受邀请参加小布什总统的总统早餐祷告会。这个祷告会由白宫要员、国会议员、来自美国五十个州和世界一百四十多个国家的三千多客人聚集一堂,敬拜上帝,祈祷和平。

给我印象最深刻的是,小布什总统将祷告会看成是寻求力量和勇气的源泉。在发表完讲话之后,他对着来自全世界的人们说:“The power on the earth is temporary,” 然后他用手指指向天空,“Only the power up there is forever!” 铿锵有力的宣言,在我心里像惊雷一样炸响,触达心底。在小布什总统之后,赵小兰部长也做了演讲,讲述她的信仰根基和精神指引,十分动人。其他人的演讲也很激动人心,感人至深 。