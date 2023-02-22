“中国焦点”征文比赛正式开启

“中国焦点”2023年年度征文比赛正式开启，本征文比赛由“中国焦点”博客主办，复旦-加大当代中国研究中心，1990学社，卡特中心和加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心共同协办。本届比赛共有两个主题，邀请就读于中、美两国的本科生、研究生 (包括毕业不到一年的学生) 任选其中一个主题，针对中美两国正共同面对的一些挑战表述自己的观点和看法。

比赛共将选出四篇优胜论文，两个冠名一等奖，分别为“吉米·卡特总统最佳论文奖” 和 “1990 学社最佳论文奖”，奖金额2,000美元，一到两个二等奖，奖金额1,000美元。有奖征文评委会将同时接受收中文及英文稿件。大赛组织方将在各自平台或出版物上发表获奖论文。届时，获奖者也将有机会获得额外奖励，与 1990学社专家合作，将获奖文章改编成教学材料，并在暑假期间应邀参与远程讨论，与相关专家面对面讨论获奖论文。