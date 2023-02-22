“中国焦点”征文比赛正式开启

“中国焦点”征文大赛
China Focus Essay Contest
“中国焦点”2023年年度征文比赛正式开启，本征文比赛由“中国焦点”博客主办，复旦-加大当代中国研究中心，1990学社，卡特中心和加州大学圣地亚哥分校21世纪中国研究中心共同协办。本届比赛共有两个主题，邀请就读于中、美两国的本科生、研究生 (包括毕业不到一年的学生) 任选其中一个主题，针对中美两国正共同面对的一些挑战表述自己的观点和看法。
比赛共将选出四篇优胜论文，两个冠名一等奖，分别为“吉米·卡特总统最佳论文奖” 和 “1990 学社最佳论文奖”，奖金额2,000美元，一到两个二等奖，奖金额1,000美元。有奖征文评委会将同时接受收中文及英文稿件。大赛组织方将在各自平台或出版物上发表获奖论文。届时，获奖者也将有机会获得额外奖励，与 1990学社专家合作，将获奖文章改编成教学材料，并在暑假期间应邀参与远程讨论，与相关专家面对面讨论获奖论文。
征文比赛题目（二选一）
题目一：中国发起的“一带一路”倡议如何影响到沿线国家？请选择一个参与此倡议的国家，评估该国与中国关系的演变, 分析双方在哪些方面从“一带一路“项目中获益，并讨论“一带一路”在该国政治、经济和环境方面的可持续性。最后，请分析此案例在广泛地缘政治方面的意义？
题目二：减少碳排放是中国与美国的共同目标，然而当下两国的政策于对方的“绿色产业”都有所歧视。在此情况下，中美双方是否能够从中央/联邦到地方对各自的再生能源政策做些调整，以促进双边合作，并为全球减排作出贡献？
征文比赛资格和其他要求
参赛者须于2022至2023学年度在中国或美国大学注册或有学籍 (包括毕业不到一年的学生）的学生。比赛对本科生、研究生（包括博士生）开放。如果征文稿由多位作者共同撰写，则奖金须平分。
稿件必须为参赛者原创，中、英文皆可。征文长度不超过英文2,500字、中文3,000字。文体属非学术论文，但必须有理有据，应以专栏形式撰写，酌情提供参考文献，但无需详细脚注，可以参照长篇时事评论或往届获奖征文。
有奖征文评委会由“中国焦点”顾问团队，包括复旦 UC中心和21世纪中国研究中心教授和其他中美关系问题专家担任。
提交截止日期
2023年4月14日。
优胜者奖励
一等奖：吉米·卡特总统最佳论文奖 (一名，2,000美金 )
一等奖：1990学社最佳论文奖（一名，2,000美金 ）
中国焦点征文二等奖：1,000美金 （最多两名）
往期获奖作品
如何参赛
在截止期限之前，将稿件存为PDF格式，寄至chinafocus@ucsd.edu，文件名“CFContest-LastName”
征文必须由学校官方电子邮箱寄出
除去文章本体，请于稿件首加上一页封面页，并包含以下信息：
文章标题
作者姓名
所属学校
当前所修学位
国籍
个人简历 (3-4句话即可）
永久个人电子邮箱（非学校官方邮箱）
你从哪个渠道听说此次征文比赛
若有其他问题，请咨询chinafocus@ucsd.edu。